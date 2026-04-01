Я обожаю город писателей Переделкино. Могу рассказывать о нем часами и даже днями. На моей авторской экскурсии вы услышите известные стихи и песни шестидесятников, посмотрите на их дома и узнаете связанные с ними истории. А также раскроете, была ли настоящая свобода при Хрущеве и где родились известные на всю страну слова «оттепель» и «шестидесятники».

Описание экскурсии

Оттепель и независимое искусство

Хрущевская оттепель — эпоха, богатая на события и талантливых людей. Художники, писатели, актеры и режиссеры смогли вздохнуть свободно и представить стране «другое» искусство, где есть место личному и личности. Вы узнаете, почему Хрущев кричал почти на каждой встрече с творческой интеллигенцией и действительно ли это было время без запретов.

Дома писателей и их истории

Переделкино — место, объединившее «шестидесятников». Вы узнаете, когда и почему они здесь поселились. Заглянете в вестибюль Дома творчества и пройдете по уютному парку. А также увидите дачи знаменитых писателей и поэтов: Евтушенко, Окуджавы, Ахмадулиной и Вознесенского. Я расскажу, как и чем они жили, какие произведения создали и как повлияли на развитие посёлка.

Организационные детали

Все здания мы осматриваем снаружи.