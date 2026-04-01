Я обожаю город писателей Переделкино. Могу рассказывать о нем часами и даже днями.
На моей авторской экскурсии вы услышите известные стихи и песни шестидесятников, посмотрите на их дома и узнаете связанные с ними истории.
А также раскроете, была ли настоящая свобода при Хрущеве и где родились известные на всю страну слова «оттепель» и «шестидесятники».
Описание экскурсии
Оттепель и независимое искусство
Хрущевская оттепель — эпоха, богатая на события и талантливых людей. Художники, писатели, актеры и режиссеры смогли вздохнуть свободно и представить стране «другое» искусство, где есть место личному и личности. Вы узнаете, почему Хрущев кричал почти на каждой встрече с творческой интеллигенцией и действительно ли это было время без запретов.
Дома писателей и их истории
Переделкино — место, объединившее «шестидесятников». Вы узнаете, когда и почему они здесь поселились. Заглянете в вестибюль Дома творчества и пройдете по уютному парку. А также увидите дачи знаменитых писателей и поэтов: Евтушенко, Окуджавы, Ахмадулиной и Вознесенского. Я расскажу, как и чем они жили, какие произведения создали и как повлияли на развитие посёлка.
Организационные детали
Все здания мы осматриваем снаружи.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У МЦД-4, станция «Мичуринец»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 477 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Наталья, я один из официальных гидов Дома творчества «Переделкино». Если вы хотите почувствовать невероятную атмосферу городка писателей и узнать его историю — добро пожаловать на мои авторские экскурсии.
Похожие экскурсии на «Переделкино и «шестидесятники» (в группе)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
25 апр в 09:00
28 апр в 09:00
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
24 апр в 17:00
25 апр в 11:00
1665 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборДом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
26 апр в 13:30
2 мая в 11:30
2499 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Литературный квест «Так вышло, что живу я в Переделкино»
Разгадать секрет звёздности шестидесятников и узнать, где гостил Боб Дилан
Начало: У Дом творчества Переделкино
23 апр в 11:00
24 апр в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
1500 ₽ за человека