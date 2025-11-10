Индивидуальная
до 4 чел.
«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Выпить настойки в аутентичных рюмочных и погулять по самому опасному району дореволюционной столицы
Начало: У метро «Китай-город»
«В книге «Москва и москвичи» Гиляровский живо описывает трактиры, пивные, питейки и рестораны, создавая яркие зарисовки быта и нравов горожан»
15 дек в 16:00
11 янв в 16:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
О пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
«Узнаете, как складывались отношения с пивом у некоторых знаменитых персон и кто из известнейших учёных когда-то вкручивал лампочки на самом известном пивном фестивале»
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
История Москвы и России сквозь призму пьянства (18+)
Экскурсия по барам и рюмочным - с рассказами и дегустациями
Начало: У метро «Сухаревская»
«Здесь вы попробуете чебуреки и пиво или водку на выбор»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Проследить историю московского пенного - от царской Руси до современности
Начало: У выхода метро «Арбатская» (синяя ветка)
«кто первым изготовил пивной напиток в Москве»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
- ЕЕлена10 ноября 2025Отличная экскурсия! На одном дыхании! Очень атмосферно, познавательно и необычно! Попробовали сверчков на вкус) Ольга- прекрасный рассказчик и интересный человек. Однозначно рекомендую всем- не пожалеете!
- ДДарья4 ноября 2025Ходили с подружками на барную экскурсию с гидом Ольгой. Всем очень понравилось!
В первые были на экскурсии в таком формате. На
- ЕЕлена3 ноября 2025Подарила супругу "необычную" экскурсию - Пивная Москва.
Супруг в восторге: расстояние между барами, атмосфера, общение с Дмитрий - всё оценил на отлично.
Спасибо ОГРОМНОЕ ❤️
Однозначно рекомендуем для неординарного подарка👍
- ЮЮлия28 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Познавательно, интересно, необычно. Новый взгляд на любимый город).
- ООльга18 августа 2025Отличная экскурсия! Необычный маршрут,заглядывали в местечки,в ктоторые никогда бы в обычной жизни не зашли. Спасибо большое нашему гиду Ольге за интересную и познавательную экскурсию.
- ЛЛариса14 августа 2025Когда ты думаешь, что много знаешь о Москве, а попадаешь в другой мир! И исторический и современный. Спасибо Ольге за
- ККатя10 августа 2025Побывали на барной экскурсии, которую провела для нас Ольга. Она великолепный рассказчик, отменная подборка заведений и напитков. Не хочу раскрывать
- ННиколай9 августа 2025Ольга отличная рассказчица и очень приятный человек. Время с ней летит незаметно. Каждый бар на маршруте с историей, а настойки
- ООльга5 апреля 2025Благодарим Дмитрия за отличный рассказ, комфортную атмосферу и вдумчиво подобранные заведения. Обязательно будем обращаться к нему и его коллегам, когда снова приедем в столицу.
- ЕЕлизавета23 февраля 2025Дима, спасибо
- ААртем3 февраля 2025Экскурсия по барам Москвы оказалась настоящим открытием! Все началось с уютного бара «Метод» на Таганке, расположенного неподалеку от станции метро
- ССветлана27 января 2025Оригинальная задумка! Нам всем понравилось. Правда надо рассчитывать, что сидеть в ПАБах удовольствие не из дешевых. За то атмосферно, стильно,
- ААнгелина11 января 2025Отличная экскурсия! Дмитрий очень грамотно рассказал о пиве, ответил на все вопросы, объяснил все тонкости. Понравился выбор баров, которые мы посетили, Дмитрий подсказал все по закускам и напиткам. Рекомендуем!
- ЮЮлия17 сентября 2024Спасибо Дмитрию за интересное погружение в Москву пьющую пиво. Прекрасно пообщались, обменялись историями о любимом напитке, продегустировали его в любопытных
- ЕЕлена10 августа 2024Прекрасно! Получили удовольствие от дегустации пива, истории напитка и выбора мест для экскурсии очень разных. Приятно, что все места дегустации рядом, не утомительно. Спасибо Дмитрию.
- ММарина22 июля 2024Дмитрий увлекательно и интересно рассказывает. Узнали много нового об истории пива, как пить пиво, как выбирать правильное пиво и еще
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Спасибо! Всё понравилось
