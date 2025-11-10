Мои заказы

Пивные экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Пивные туры» в Москве, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
Выпить настойки в аутентичных рюмочных и погулять по самому опасному району дореволюционной столицы
Начало: У метро «Китай-город»
«В книге «Москва и москвичи» Гиляровский живо описывает трактиры, пивные, питейки и рестораны, создавая яркие зарисовки быта и нравов горожан»
15 дек в 16:00
11 янв в 16:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
О пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
«Узнаете, как складывались отношения с пивом у некоторых знаменитых персон и кто из известнейших учёных когда-то вкручивал лампочки на самом известном пивном фестивале»
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
История Москвы и России сквозь призму пьянства (18+)
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
История Москвы и России сквозь призму пьянства (18+)
Экскурсия по барам и рюмочным - с рассказами и дегустациями
Начало: У метро «Сухаревская»
«Здесь вы попробуете чебуреки и пиво или водку на выбор»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:00
от 7000 ₽ за человека
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Бар «Жигули» и легенды Нового Арбата
Проследить историю московского пенного - от царской Руси до современности
Начало: У выхода метро «Арбатская» (синяя ветка)
«кто первым изготовил пивной напиток в Москве»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Отличная экскурсия! На одном дыхании! Очень атмосферно, познавательно и необычно! Попробовали сверчков на вкус) Ольга- прекрасный рассказчик и интересный человек. Однозначно рекомендую всем- не пожалеете!
  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Ходили с подружками на барную экскурсию с гидом Ольгой. Всем очень понравилось!
    В первые были на экскурсии в таком формате. На
    наш взгляд, баланс интересной исторической информации и новых вкусовых ощущений соблюдён идеально. Побывали в закоулках Москвы, где раньше не были. Попробовали вкусные напитки в разных барах, в которых тоже раньше не были.
    Однозначно рекомендуем всем к посещению!

  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Подарила супругу "необычную" экскурсию - Пивная Москва.

    Супруг в восторге: расстояние между барами, атмосфера, общение с Дмитрий - всё оценил на отлично.

    Спасибо ОГРОМНОЕ ❤️
    Однозначно рекомендуем для неординарного подарка👍
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Экскурсия очень понравилась. Познавательно, интересно, необычно. Новый взгляд на любимый город).
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Отличная экскурсия! Необычный маршрут,заглядывали в местечки,в ктоторые никогда бы в обычной жизни не зашли. Спасибо большое нашему гиду Ольге за интересную и познавательную экскурсию.
  • Л
    Лариса
    14 августа 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Когда ты думаешь, что много знаешь о Москве, а попадаешь в другой мир! И исторический и современный. Спасибо Ольге за
    невероятную прогулку! Море новых впечатлений и открытий, как интеллектуальных, так и гастрономических! Я предполагала, что будет здорово, но ожидания удалось превзойти!

  • К
    Катя
    10 августа 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Побывали на барной экскурсии, которую провела для нас Ольга. Она великолепный рассказчик, отменная подборка заведений и напитков. Не хочу раскрывать
    все карты, но это было просто вау! Мы получили огромное удовольствие от проведенного вместе времени. Большое спасибо Ольге, буду рекомендовать ее друзьям👍🏻

  • Н
    Николай
    9 августа 2025
    «Хитровка и её хитрости» - барная экскурсия по Москве (18+)
    Ольга отличная рассказчица и очень приятный человек. Время с ней летит незаметно. Каждый бар на маршруте с историей, а настойки
    с вау-подачей. Мы таких напитков раньше никогда не пробовали. Вообще, сам маршрут экскурсии продуман до мелочей и нет ни одного проходного объекта: палаты, кинематографичные дворики в которые сам не попадешь (кодовый замок), самый старый жилой дом, секретная смотровая, кусочек Италии в Москве.
    Огромное спасибо! Вернемся и будем рекомендовать Ольгу как профессионала своего дела, эрудированного собеседника и внимательного и чуткого к гостям специалиста.

  • О
    Ольга
    5 апреля 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Благодарим Дмитрия за отличный рассказ, комфортную атмосферу и вдумчиво подобранные заведения. Обязательно будем обращаться к нему и его коллегам, когда снова приедем в столицу.
  • Е
    Елизавета
    23 февраля 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Дима, спасибо
  • А
    Артем
    3 февраля 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Экскурсия по барам Москвы оказалась настоящим открытием! Все началось с уютного бара «Метод» на Таганке, расположенного неподалеку от станции метро
    Марксистская. Атмосфера этого места сразу же погрузила нас в мир вкуснейшего крафта. Бокал пенного и интересные рассказы Алексея об истории напитков – все это помогло нам забыть о рабочих буднях и окунуться в пятницу с головой.
    Конечным пунктом нашего маршрута стала «Таверна Дяди Геральта», где царит настоящая средневековая атмосфера. Здесь мы продолжили дегустацию различных сортов пива, наслаждаясь непринужденной обстановкой и обсуждением самых разных тем. Приятным бонусом стало то, что в этот вечер наши разговоры были далеки от обычных рабочих и семейных забот – казалось, будто мы только что познакомились и делились чем-то новым и интересным.

    Формат экскурсии оказался очень удачным: сочетание интересного маршрута, вкусного пива и приятной компании сделали этот вечер незабываемым. Если вы хотите отвлечься от повседневной рутины и провести время с пользой, обязательно присоединяйтесь к таким мероприятиям!

  • С
    Светлана
    27 января 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Оригинальная задумка! Нам всем понравилось. Правда надо рассчитывать, что сидеть в ПАБах удовольствие не из дешевых. За то атмосферно, стильно,
    особенно для таких как мы, кто по пабам не ходит. Экскурсовод Дмитрий подсказывает по закуске, рассказывает историю пива, правда очень много вопросов возникает, ну и что, всё равно интересно. Дмитрий ушёл, мы продолжили. Рекомендую.

  • А
    Ангелина
    11 января 2025
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Отличная экскурсия! Дмитрий очень грамотно рассказал о пиве, ответил на все вопросы, объяснил все тонкости. Понравился выбор баров, которые мы посетили, Дмитрий подсказал все по закускам и напиткам. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2024
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Спасибо Дмитрию за интересное погружение в Москву пьющую пиво. Прекрасно пообщались, обменялись историями о любимом напитке, продегустировали его в любопытных
    локациях. За таверну племянника ведьмака отдельный респект)))
    Рекомендую знающим, познающим, знакомящимся и просто любящим Пенное! Да здравствует ячменный сок, избавит он от всех тревог!

  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Прекрасно! Получили удовольствие от дегустации пива, истории напитка и выбора мест для экскурсии очень разных. Приятно, что все места дегустации рядом, не утомительно. Спасибо Дмитрию.
  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Дмитрий увлекательно и интересно рассказывает. Узнали много нового об истории пива, как пить пиво, как выбирать правильное пиво и еще
    много чего)))
    Побывали в 3 местах, куда сами бы точно не зашли. А оказалось очень интересно и познавательно.
    Мы просто беседовали, а не как на обычной экскурсии, слушали. Задавали вопросы, получали ответы, смеялись.
    Дмитрий очень приятный и общительный.
    Столько инсайтов вовремя встречи🔥
    Просто про жизнь и историю
    Советую всем, кто хочет посмотреть на жизнь с другой стороны, такой же прекрасной и удивительной, получить массу эмоций и новых впечатлений 🤩

  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
    Спасибо! Всё понравилось

