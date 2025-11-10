читать дальше

Марксистская. Атмосфера этого места сразу же погрузила нас в мир вкуснейшего крафта. Бокал пенного и интересные рассказы Алексея об истории напитков – все это помогло нам забыть о рабочих буднях и окунуться в пятницу с головой.

Конечным пунктом нашего маршрута стала «Таверна Дяди Геральта», где царит настоящая средневековая атмосфера. Здесь мы продолжили дегустацию различных сортов пива, наслаждаясь непринужденной обстановкой и обсуждением самых разных тем. Приятным бонусом стало то, что в этот вечер наши разговоры были далеки от обычных рабочих и семейных забот – казалось, будто мы только что познакомились и делились чем-то новым и интересным.



Формат экскурсии оказался очень удачным: сочетание интересного маршрута, вкусного пива и приятной компании сделали этот вечер незабываемым. Если вы хотите отвлечься от повседневной рутины и провести время с пользой, обязательно присоединяйтесь к таким мероприятиям!