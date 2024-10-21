Карта романа «Мастер и Маргарита» чрезвычайно обширна. На ней есть множество точек, которые можно — и в то же время нельзя — соотнести с реальной системой координат. А ещё они щедро разбросаны по нескольким районам города. Чтобы вы увидели все булгаковские места за один день, проведу для вас автопешеходную экскурсию. Помогу составить представление о «закатном романе», его тексте и подтексте.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пересечение Ермолаевского и Трёхпрудного переулков

О борьбе за существование и приспособлении к новым условиям жизни. Злополучные Козихи и испытания, обрушившиеся на приезжего литератора, «жалкого провинциала», как называл себя герой «Записок на манжетах».

«Нехорошая квартира»

О том, как бывший доходный дом промышленника Ильи Пигита превратился в коммунальное жильё, а в наши дни стал местом паломничества.

Театр Сатиры

Место, где разворачивается действие многих сцен из произведений Булгакова (не только сеанс магии с разоблачением!). Именно там будущий драматург искал вдохновение и черпал идеи для своих пьес.

Патриаршие пруды и «скамейка Воланда»

Место встречи булгаковских героев на первых страницах романа и символ того, как переплетаются реальность и мистика.

Маршрут погони

Представим, как Иван Бездомный бежал за неуловимой троицей от Спиридоновки через площадь Никитские Ворота и бульвары в переулки Арбата. Интересно, как же им удалось скрыться от него?

Большой Гнездниковский переулок (место встречи Мастера и Маргариты)

Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! …

Дом Маргариты

«… Особняк ещё цел до сих пор…» — а вот где именно он находится и какие на этот счёт есть версии, обсудим по пути!

Дом Мастера

Его следует рассматривать как нечто большее, чем просто физическое помещение — это символ внутреннего мира Мастера. Здесь разворачивается часть сюжета, отражающая его гонения и внутреннюю борьбу.

Торгсин

Своеобразное отражение социального устройства и неравенства, присущего обществу 1930-х годов.

Памятник Мастеру и Маргарите

Он находится в центре Москвы и символизирует признание наследия Булгакова, а также вечные ценности: любовь к искусству, борьбу за свободу творчества.

Организационные детали