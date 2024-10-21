По московским адресам «Мастера и Маргариты» - на автомобиле

Самый полный обзор булгаковских мест: от «Нехорошей квартиры» до секретного памятника героям романа
Карта романа «Мастер и Маргарита» чрезвычайно обширна.

На ней есть множество точек, которые можно — и в то же время нельзя — соотнести с реальной системой координат. А ещё они щедро разбросаны по нескольким районам города. Чтобы вы увидели все булгаковские места за один день, проведу для вас автопешеходную экскурсию. Помогу составить представление о «закатном романе», его тексте и подтексте.
По московским адресам «Мастера и Маргариты» - на автомобиле
По московским адресам «Мастера и Маргариты» - на автомобиле
По московским адресам «Мастера и Маргариты» - на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Пересечение Ермолаевского и Трёхпрудного переулков

О борьбе за существование и приспособлении к новым условиям жизни. Злополучные Козихи и испытания, обрушившиеся на приезжего литератора, «жалкого провинциала», как называл себя герой «Записок на манжетах».

«Нехорошая квартира»

О том, как бывший доходный дом промышленника Ильи Пигита превратился в коммунальное жильё, а в наши дни стал местом паломничества.

Театр Сатиры

Место, где разворачивается действие многих сцен из произведений Булгакова (не только сеанс магии с разоблачением!). Именно там будущий драматург искал вдохновение и черпал идеи для своих пьес.

Патриаршие пруды и «скамейка Воланда»

Место встречи булгаковских героев на первых страницах романа и символ того, как переплетаются реальность и мистика.

Маршрут погони

Представим, как Иван Бездомный бежал за неуловимой троицей от Спиридоновки через площадь Никитские Ворота и бульвары в переулки Арбата. Интересно, как же им удалось скрыться от него?

Большой Гнездниковский переулок (место встречи Мастера и Маргариты)
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож! …

Дом Маргариты

«… Особняк ещё цел до сих пор…» — а вот где именно он находится и какие на этот счёт есть версии, обсудим по пути!

Дом Мастера

Его следует рассматривать как нечто большее, чем просто физическое помещение — это символ внутреннего мира Мастера. Здесь разворачивается часть сюжета, отражающая его гонения и внутреннюю борьбу.

Торгсин

Своеобразное отражение социального устройства и неравенства, присущего обществу 1930-х годов.

Памятник Мастеру и Маргарите

Он находится в центре Москвы и символизирует признание наследия Булгакова, а также вечные ценности: любовь к искусству, борьбу за свободу творчества.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате: между объектам осмотра будем перемещаться на автомобиле, но значительную часть времени проведём на открытом воздухе
  • Дополнительные расходы — оплата автомобильных парковок

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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