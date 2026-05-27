В нашем застольном театре вас ждёт не лекция и не спектакль в привычном смысле. Вы сядете за стол вместе с персонажами из круга Булгакова. У каждого — заранее прописанная роль, реальные реплики из писем и дневников.
Без выхода на сцену или игры на публику — вы просто заведёте разговор, который когда-то не состоялся или прервался слишком рано.
Описание экскурсии
Вы получите роль персонажа — друга семьи, литературного критика, редактора или знакомого Елены Сергеевны. Ваши реплики уже готовы. Они основаны на документах эпохи: письмах, дневниках, черновиках. Никакой импровизации под давлением — только диалог за общим столом.
Ключевые темы
- Судьба рукописей Булгакова — как тексты выживали, переезжали, прятались и возвращались
- Борьба за публикации — переписка с издательствами, отказы, надежды и удары цензуры
- Подробности из жизни писателя — о деньгах, здоровье и быте без прикрас
- Споры о творчестве — что можно печатать, что нельзя, и кто это решает
- Елена Сергеевна и её роль в жизни Булгакова — именно она сохранила рукопись «Мастера и Маргариты» вопреки всему. Её дневники стали главным источником о последних годах писателя. А её переписка с редакциями — это отдельная драма, о которой вы узнаете со слов самой Елены Сергеевны.
Организационные детали
- В стоимость входит лёгкий фуршет, знакомство с экспозицией Литературного этажа и выставкой, посвящённой М. А. Булгакову
- За каждого участника свыше 5 человек — доплата 2500 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы
от 12 500 ₽ за экскурсию