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По Москве со стереоскопом

Интерактивная семейная экскурсия на Красной площади
Мы прогуляемся по центру столицы и покажем вам Москву прошлого с помощью волшебного стереоскопа. Объёмные снимки создают эффект присутствия и сразу захватывают внимание.

Вы рассмотрите стены и башни Кремля с разных ракурсов, посетите Александровский сад и узнаете, чем жил город более 100 лет назад. А ещё заглянете на чай в Главный универсальный магазин.
По Москве со стереоскопом
По Москве со стереоскопом
По Москве со стереоскопом

Описание экскурсии

  • Вы освоите очки виртуальной реальности 19 века — и посмотрите на столицу глазами человека той эпохи.
  • Прогуляетесь по Александровскому саду, заглянете в ГУМ и побываете на Красной площади.
  • Рассмотрите стены и башни Кремля с разных ракурсов. Узнаете, как и почему они менялись за последние 150 лет.
  • Раскроете маленький городской секрет: что продавали в аптеке на Красной площади.
  • Попробуете историю на вкус — чтобы прошлое стало по-настоящему осязаемым.

Организационные детали

  • Чаепитие входит в стоимость.
  • Мы ждём на экскурсии детей от 10 лет. Хотя длительных переходов не предполагается, прогулка и использование стереоскопа могут утомить малышей.
  • Хотите только свою компанию? Напишите нам — организуем индивидуальный формат.
  • С вами будут два гида из нашей команды.

во вторник в 14:00, 16:30 и 19:00, в пятницу в 11:30, 14:00, 16:15 и 18:30, в субботу в 11:00, 14:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, 16:30 и 19:00, в пятницу в 11:30, 14:00, 16:15 и 18:30, в субботу в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и почти всю жизнь прожила в Москве — и люблю её так, что хочется делиться этой любовью с окружающими! Мечтаю, чтобы как можно больше людей увидели город моими
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глазами: не как список точек на карте, а как живое пространство, где каждый переулок хранит свою легенду, а фасады домов шепчут истории прошлых эпох. По первому я — образованию инженер транспорта, есть два дополнительных образования в сфере туризма. Работаю в команде с другими аттестованными гидами при проведении семейных экскурсий со стереоскопом, на которых мы погружаем наших гостей в атмосферу старой Москвы и даём возможность ощутить город всеми органами чувств.

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