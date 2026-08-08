Когда: во вторник в 14:00, 16:30 и 19:00, в пятницу в 11:30, 14:00, 16:15 и 18:30, в субботу в 11:00, 14:00 и 17:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала