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По улицам российского просвещения

Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Знаете ли вы как начиналось просвещение в России? Как возникли первые учебные заведения в России и как учились первые студенты? Что такое Славяно-Греко-Латинской Академия? Кто был ее первыми учителями и учениками? На нашей экскурсии 🧭 мы обойдем все основные места столицы ⭐️, где начиналось и развивалось Российское образование.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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По улицам российского просвещения
По улицам российского просвещения

Что вы увидите

  • места, связанные с российским Просвещением: Китай-город, Моховая улица и многое другое.
«Думайте об освещении улиц, пожалуйста,
но думайте также, думайте прежде всего
о просвещении умов. »
Виктор Гюго
В самом центре Москвы, где бьется историческое сердце России, на месте Великого посада, начнется наше путешествие по улицам российского Просвещения. Предлагаем переместиться в эпоху, когда у стен древнейших московских монастырей возникла первая на Руси типография и первое высшее учебное заведение – Славяно-Греко-Латинская Академия, на базе которой через 70 лет вырос Московский Университет.

На экскурсии 🧭 Вы сможете:

  • прогуляться по древним улочкам Китай-города и окунуться в атмосферу первого торгового квартала Москвы
  • узнать, где и как возникли первые учебные заведения в России и как учились первые студенты
  • увидеть необычайной красоты храмы на территориях древнейшего и «учительного» монастырей Москвы
  • услышать истории 📖 об основателях, первых учителях и выдающихся выпускниках Славяно-Греко-Латинской Академии
  • узнать, где и как была напечатана первая книга на Руси и первая газета
  • решить первую арифметическую задачу русских школьников и поучаствовать в стихотворном состязании c Михаилом Ломоносовым
  • встретиться с самыми загадочными и экзотическими животными на фасадах необыкновенных зданий, а также разгадать их символику
  • В конце прогулки Вы полюбуетесь панорамой ансамбля университетских зданий в стиле классицизм на Моховой улице.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
По улицам российского просвещения
По улицам российского просвещения
По улицам российского просвещения
По улицам российского просвещения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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