места, связанные с российским Просвещением: Китай-город, Моховая улица и многое другое.
«Думайте об освещении улиц, пожалуйста,
но думайте также, думайте прежде всего
о просвещении умов. »
Виктор Гюго
В самом центре Москвы, где бьется историческое сердце России, на месте Великого посада, начнется наше путешествие по улицам российского Просвещения. Предлагаем переместиться в эпоху, когда у стен древнейших московских монастырей возникла первая на Руси типография и первое высшее учебное заведение – Славяно-Греко-Латинская Академия, на базе которой через 70 лет вырос Московский Университет.
На экскурсии 🧭 Вы сможете:
прогуляться по древним улочкам Китай-города и окунуться в атмосферу первого торгового квартала Москвы
узнать, где и как возникли первые учебные заведения в России и как учились первые студенты
увидеть необычайной красоты храмы на территориях древнейшего и «учительного» монастырей Москвы
услышать истории 📖 об основателях, первых учителях и выдающихся выпускниках Славяно-Греко-Латинской Академии
узнать, где и как была напечатана первая книга на Руси и первая газета
решить первую арифметическую задачу русских школьников и поучаствовать в стихотворном состязании c Михаилом Ломоносовым
встретиться с самыми загадочными и экзотическими животными на фасадах необыкновенных зданий, а также разгадать их символику
В конце прогулки Вы полюбуетесь панорамой ансамбля университетских зданий в стиле классицизм на Моховой улице.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.