Легенды М. – Гид из Москвы

Знаете ли вы как начиналось просвещение в России? Как возникли первые учебные заведения в России и как учились первые студенты? Что такое Славяно-Греко-Латинской Академия? Кто был ее первыми учителями и учениками? На нашей экскурсии 🧭 мы обойдем все основные места столицы ⭐️, где начиналось и развивалось Российское образование.