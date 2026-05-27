Вы устали просто фотографировать и решили начать создавать искусство? Хотите увидеть привычные места Москвы под совершенно новым углом? Мечтаете о снимках, которые цепляют и рассказывают историю? Всё это мы сделаем на нашей фотоохоте! А ещё — поговорим о мастерах фотографии, обсудим их приёмы и особенности.
Описание фото-прогулки
Начнём с мини-лекции о фотографии
- В небольшом ресторанчике познакомимся с работами таких мастеров как Арнольд Ньюман, Эдвард Вестон, Александр Родченко, Франко Фонтана.
- У каждого из них выявим приёмы, благодаря которым фотографии выглядят выразительно.
- Обсудим предстоящий маршрут с историко-культурной точки зрения.
А затем — отправимся на прогулку
- Пойдём в сторону памятника Александру Блоку и отыщем дом, где поэт проживал со своей женой во время поездки в Москву.
- Сфотографируем дом Алексея Толстого и особняк Рябушинского. Если погода будет плохой, можно зайти внутрь особняка и познакомиться с жемчужиной московского модерна.
- Прогуляемся в сторону фонтана-памятника «Александр и Натали», сделаем снимки.
- Закончим во дворике храма Феодора Студита — подведём итоги, обменяемся впечатлениями и поделимся самыми яркими кадрами.
Организационные детали
- Обратите внимание: во время прогулки мы сосредотачиваем внимание именно на визуальных качествах объектов, а не на исторической составляющей.
- В случае дождя возможно посещение особняка Рябушинского, вход оплачивается дополнительно — 500 ₽ за чел.
- Если вы хотите пообедать в ресторанчике во время лекции, заказ оплачивается вами по меню.
- Прогулка подходит для взрослых и детей от 8 лет.
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Бронной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Я — спикер об искусстве 20 века, художник-дизайнер и арт-терапевт. Моя миссия: помогать людям всех возрастов через знакомство с искусством знакомиться с собой, а затем самим начинать творить, проявляться, звучать, созидать.
