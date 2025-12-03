Где прячется старая Москва? Квест-экскурсия по улицам Москвы (без гида)

Пройдитесь по центру Москвы — не как турист, а как исследователь.
От Тверской до Чистых прудов вы отправитесь в мини-экспедицию по следам прошлого в поиске старых вывесок, забытых табличек, архитектурных деталей и историй, которые скрыты за фасадами.
Описание квестаЧто вам предстоит? Вы будете искать, где сохранились надписи, узнаете, кто владел проездами, изучите барельефы и старинные мозаики, узнаете, какая семья основала известную кондитерскую, упомянутую в дореволюционных справочниках. На каждом этапе — подсказки, факты, портреты хозяев, архивные снимки. Вы узнаете, как жили москвичи 100 лет назад, какие профессии были престижными, кто строил эти дома и почему некоторые из них до сих пор стоят, будто застыв в времени. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверская улица
- Чистые пруды
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Тверская/Пушкинская, Пушкинский сквер (выход 5)
Завершение: Метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
