Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Полянка: Тайна поворота на Запад

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Я приглашаю вас отправиться в путешествие по сказочному Замоскворечью — сердцу купеческой России.

В течении нашей прогулки мы узнаем о том, как «московское женское лобби» целую улицу сузить сумело.

Познакомимся с самой привилегированной слободой Москвы.

Полюбуемся на домовый храм-музей Третьяковской галереи и выясним, где состоятельные москвичи бороду на жетон обменивали.

Мы подивимся тому, какими красивыми 🤩 могли быть возведёнными наши привычные панельные и блочные дома.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Полянка: Тайна поворота на Запад
Полянка: Тайна поворота на Запад
Что вас ожидает:Найдём то место, где прежде располагался знаменитый храм Космы и Дамиана, полюбуемся наследием псковско-новгородского зодчества в Москве, восхитимся необыкновенным великолепием церкви Святителя Григория Неокесарийского и откроем тайну любви Петра I к непривычным для русского человека устоям Запада.
Прогуливаясь по улице Полянка, мы увидим клинику, где душою исцелялся и сочинял свои знаменитые строки Сергей Есенин. Разузнаем кого следует благодарить за появление в Москве первых лекарств массового производства и узрим места их изготовления, непременно осмотрим один из четырёх московских домов с рыцарями и приоткроем мрачную тайну самого главного московского дома с приведениями.
Что входит
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Начало
🚩 Ст. м. «Третьяковская»
Место завершения
🏁 Серпуховская площадь.
Полянка: Тайна поворота на Запад
Полянка: Тайна поворота на Запад
Полянка: Тайна поворота на Запад
Полянка: Тайна поворота на Запад
Полянка: Тайна поворота на Запад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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