Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает:Найдём то место, где прежде располагался знаменитый храм Космы и Дамиана, полюбуемся наследием псковско-новгородского зодчества в Москве, восхитимся необыкновенным великолепием церкви Святителя Григория Неокесарийского и откроем тайну любви Петра I к непривычным для русского человека устоям Запада.

Прогуливаясь по улице Полянка, мы увидим клинику, где душою исцелялся и сочинял свои знаменитые строки Сергей Есенин. Разузнаем кого следует благодарить за появление в Москве первых лекарств массового производства и узрим места их изготовления, непременно осмотрим один из четырёх московских домов с рыцарями и приоткроем мрачную тайну самого главного московского дома с приведениями.