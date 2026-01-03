Мои заказы

Полярный уголок Подмосковья: ферма северных оленей и хаски

Однодневная поездка на контактную ферму с северными оленями и хаски: общение с животными, катание на упряжках, чаепитие. После — посещение Николо-Угрешского монастыря с Палестинской стеной.
Описание экскурсии

Полярный уголок Подмосковья:

  • олени, хаски и древняя обитель.
  • Погрузитесь в атмосферу севера, не уезжая далеко от Москвы. На уютной контактной зооферме вас ждёт живое общение с удивительными животными: пушистыми северными оленями, энергичными голубоглазыми хаски и грациозными лисами. Вы сможете покормить и погладить этих дружелюбных питомцев, услышать увлекательные рассказы о жизни народов Севера и повадках обитателей тундры, а также прокатиться на оленьей или собачьей упряжке. Завершится знакомство с животными праздничным чаепитием на ферме в тёплой компании.
  • Знакомство с животными и традициями.
На ферме созданы все условия для контактного общения. Вы сможете не только наблюдать, но и взаимодействовать с животными, сделать запоминающиеся фотографии с ними и даже примерить традиционные костюмы оленеводов для экзотической фотосессии. Это возможность узнать больше о культуре северных народов и испытать радость от непосредственного контакта с природой. Духовное наследие:

Николо-Угрешский монастырь

На обратном пути мы посетим старинную обитель — Николо-Угрешский монастырь, основанный самим Дмитрием Донским. Вы увидите величественные храмы, уникальную Палестинскую стену с библейскими сюжетами и почувствуете особую, сокровенную атмосферу этого места. Согласно поверью, загаданные здесь желания имеют особую силу. Эта часть путешествия позволит совместить яркие эмоции от общения с животными с моментом тишины и созерцания. Важная информация:
  • Большая часть программы проходит на открытом воздухе.
  • Необходима удобная, непромокаемая одежда и обувь без каблуков.
  • Рекомендуется одежда, которую не жаль испачкать.
  • Кормить животных принесённым кормом строго запрещено.
  • На территории фермы и монастыря есть туалеты.
  • Посещение монастыря предполагает соблюдение дресс-кода (для женщин — платок, закрытые плечи и колени).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Контактная зооферма с северными оленями, хаски и лисами
  • Николо-Угрешский монастырь (Святая Угреша)
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по питомнику, общение с собаками и северными оленями
  • Чаепитие в отапливаемой юрте с рассказом о быте народов севера
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Катание на оленьей и/или собачьей упряжке (стоимость договорная)
  • Корм для животных
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мячковский бульвар
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

