Однодневная поездка на контактную ферму с северными оленями и хаски: общение с животными, катание на упряжках, чаепитие. После — посещение Николо-Угрешского монастыря с Палестинской стеной.
Описание экскурсии
Полярный уголок Подмосковья:
- олени, хаски и древняя обитель.
- Погрузитесь в атмосферу севера, не уезжая далеко от Москвы. На уютной контактной зооферме вас ждёт живое общение с удивительными животными: пушистыми северными оленями, энергичными голубоглазыми хаски и грациозными лисами. Вы сможете покормить и погладить этих дружелюбных питомцев, услышать увлекательные рассказы о жизни народов Севера и повадках обитателей тундры, а также прокатиться на оленьей или собачьей упряжке. Завершится знакомство с животными праздничным чаепитием на ферме в тёплой компании.
- Знакомство с животными и традициями.
На ферме созданы все условия для контактного общения. Вы сможете не только наблюдать, но и взаимодействовать с животными, сделать запоминающиеся фотографии с ними и даже примерить традиционные костюмы оленеводов для экзотической фотосессии. Это возможность узнать больше о культуре северных народов и испытать радость от непосредственного контакта с природой. Духовное наследие:
Николо-Угрешский монастырь
На обратном пути мы посетим старинную обитель — Николо-Угрешский монастырь, основанный самим Дмитрием Донским. Вы увидите величественные храмы, уникальную Палестинскую стену с библейскими сюжетами и почувствуете особую, сокровенную атмосферу этого места. Согласно поверью, загаданные здесь желания имеют особую силу. Эта часть путешествия позволит совместить яркие эмоции от общения с животными с моментом тишины и созерцания. Важная информация:
- Большая часть программы проходит на открытом воздухе.
- Необходима удобная, непромокаемая одежда и обувь без каблуков.
- Рекомендуется одежда, которую не жаль испачкать.
- Кормить животных принесённым кормом строго запрещено.
- На территории фермы и монастыря есть туалеты.
- Посещение монастыря предполагает соблюдение дресс-кода (для женщин — платок, закрытые плечи и колени).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Контактная зооферма с северными оленями, хаски и лисами
- Николо-Угрешский монастырь (Святая Угреша)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия по питомнику, общение с собаками и северными оленями
- Чаепитие в отапливаемой юрте с рассказом о быте народов севера
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Катание на оленьей и/или собачьей упряжке (стоимость договорная)
- Корм для животных
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мячковский бульвар
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Большая часть программы проходит на открытом воздухе
- Необходима удобная, непромокаемая одежда и обувь без каблуков
- Рекомендуется одежда, которую не жаль испачкать
- Кормить животных принесённым кормом строго запрещено
- На территории фермы и монастыря есть туалеты
- Посещение монастыря предполагает соблюдение дресс-кода (для женщин - платок, закрытые плечи и колени)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Фотопрогулка
до 4 чел.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Хаски не на Аляске: питомник хаски «Северный»
Начало: М. ВДНХ
Сегодня в 10:45
5 янв в 10:45
2890 ₽ за человека