Групповая
до 15 чел.
В гости к хаски и северным оленям из Москвы (без трансфера)
Познакомиться с животными-кинозвёздами и почесать собачье пузико
Начало: В городском округе Ступино (Московская область)
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:00
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Полярный уголок Подмосковья: ферма северных оленей и хаски
Начало: Мячковский бульвар
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
- ВВиктор31 марта 2025Все отлично
