Наша своеобразная и познавательная прогулка 👣 пройдёт по красивейшим московским улочкам и переулкам. Ох, совсем не случайно Михаил Булгаков именно здесь, в этом старинном районе, отправил в легендарный полёт навстречу своему счастью любящую и любимую Маргариту. Эти улицы, дома и люди в них жившие были очень любимы писателем, он и сам здесь жил, неоднократно бывал. Наша экскурсия ⛳ - это не формальная прогулка вдоль возможного пути полёта Маргариты, нет - это наш совместный поиск, наше общее открытие любимых булгаковских мест, да, собственно – нашего замечательного города. Основные объекты:
Домик мастера
«особняки» Маргариты
«калабуховский дом»
В ходе нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии 🧭 мы вместе проложим разные варианты пути полёта Маргариты, узнаем:
где жил Михаил Булгаков
историю и топонимику улиц и переулков всего района
кто является прообразом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце»
где состоялся бал по случаю Рождества, лёгший в основу знаменитого «бала у сатаны»
о жизни Елены Сергеевны Шиловской, жены и музы Булгакова, прототипа Маргариты
какими замысловатыми и подчас мистическими нитями связаны судьбы Булгакова, Горького, Есенина, Маяковского, Сталина и других персон того времени
почему Булгаков назвал «нехорошей» квартиру, в которой он жил.
В ходе экскурсии мы увидим:
Домик мастера
особняк Кекушевой
«калабуховский дом»
резиденцию посла США
прообраз дома Драмлита
здание, куда забежал Иванушка в поисках Воланда и где он стащил иконку,
и такие замечательные тихие и изогнутые, самые настоящие московские улочки-шкатулочки.
Место окончания экскурсии:
ст. м. Смоленская
Что входит
Прогулка по заявленному маршруту с экскурсоводом
Что не входит
Транспорт
Посещение платных объектов
Начало
🚩 ст. м. Кропоткинская, выход №1 на Гоголевский бул.
Место завершения
🏁 ст.м. Смоленская
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.