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Полёт Маргариты

5
14 отзывов
Андрей А.
Андрей А. – Гид из Москвы
Вас ожидает прогулка 👣 по самым красивым московским улочкам и мистическим переулкам.

Не случайно Михаил Булгаков именно здесь, в этом старинном районе, отправил в легендарный полёт навстречу своему счастью любящую и любимую Маргариту.

Я познакомлю вас загадочной стороной жизни Михаила Булгакова и отведу вас особые места, связанные с его великим романом «Мастер и Маргарита».

Наша экскурсия ⛳ – это наш совместный поиск, наше общее открытие любимых булгаковских мест, да, собственно – и нашего замечательного города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Полёт Маргариты
Полёт Маргариты

Что вы увидите

  • Домик мастера
  • «Особняки» Маргариты
  • «Калабуховский дом»
  • особняк Второва
  • бывший магазин "Торгсин"
  • Дом учёных

Наша своеобразная и познавательная прогулка 👣 пройдёт по красивейшим московским улочкам и переулкам. Ох, совсем не случайно Михаил Булгаков именно здесь, в этом старинном районе, отправил в легендарный полёт навстречу своему счастью любящую и любимую Маргариту. Эти улицы, дома и люди в них жившие были очень любимы писателем, он и сам здесь жил, неоднократно бывал. Наша экскурсия ⛳ - это не формальная прогулка вдоль возможного пути полёта Маргариты, нет - это наш совместный поиск, наше общее открытие любимых булгаковских мест, да, собственно – нашего замечательного города. Основные объекты:

  • Домик мастера
  • «особняки» Маргариты
  • «калабуховский дом»

В ходе нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии 🧭 мы вместе проложим разные варианты пути полёта Маргариты, узнаем:

  • где жил Михаил Булгаков
  • историю и топонимику улиц и переулков всего района
  • кто является прообразом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце»
  • где состоялся бал по случаю Рождества, лёгший в основу знаменитого «бала у сатаны»
  • о жизни Елены Сергеевны Шиловской, жены и музы Булгакова, прототипа Маргариты
  • какими замысловатыми и подчас мистическими нитями связаны судьбы Булгакова, Горького, Есенина, Маяковского, Сталина и других персон того времени
  • почему Булгаков назвал «нехорошей» квартиру, в которой он жил.

В ходе экскурсии мы увидим:

  • Домик мастера
  • особняк Кекушевой
  • «калабуховский дом»
  • резиденцию посла США
  • прообраз дома Драмлита
  • здание, куда забежал Иванушка в поисках Воланда и где он стащил иконку,
  • и такие замечательные тихие и изогнутые, самые настоящие московские улочки-шкатулочки.

Место окончания экскурсии:

    ст. м. Смоленская
    Что входит
    • Прогулка по заявленному маршруту с экскурсоводом
    Что не входит
    • Транспорт
    • Посещение платных объектов
    Начало
    🚩 ст. м. Кропоткинская, выход №1 на Гоголевский бул.
    Место завершения
    🏁 ст.м. Смоленская
    Полёт Маргариты
    Полёт Маргариты
    Полёт Маргариты
    Полёт Маргариты

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Андрей А.
    Андрей А.
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    14 отзывов оставили туристы

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