Андрей А. – Гид из Москвы

Вас ожидает прогулка 👣 по самым красивым московским улочкам и мистическим переулкам.



Не случайно Михаил Булгаков именно здесь, в этом старинном районе, отправил в легендарный полёт навстречу своему счастью любящую и любимую Маргариту.



Я познакомлю вас загадочной стороной жизни Михаила Булгакова и отведу вас особые места, связанные с его великим романом «Мастер и Маргарита».



Наша экскурсия ⛳ – это наш совместный поиск, наше общее открытие любимых булгаковских мест, да, собственно – и нашего замечательного города.