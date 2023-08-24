Роскошная Пречистенка

Пешеходная экскурсия по Пречистенке: узнайте о знаменитых жителях и их историях

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Пречистенка… Какое чистое название! Но прежде, чтобы так называться, ей пришлось побыть Чертольской.

Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку. И старинная московская улица стала одной из самых красивых и роскошных в столице. Она помнит знаменитых аристократов, богатейших коммерсантов, великих писателей и поэтов. На экскурсии я расскажу вам самые интересные истории, происходившие с ними на Пречистенке.
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Христа Спасителя
  • Булочная Филиппова
  • Аптека и Магазин Софрино
  • Усадьба Истоминых
  • Белые Палаты
  • Литературный музей Пушкина на Пречистенке
  • Литературный музей Толстого
  • Доходный дом Я. А. Рекка
  • Дом Ученых
  • Полицейская и пожарная часть
  • Калабуховский дом
  • Галерея Зураба Церетели
  • Академия художеств
  • Гимназия Поливанова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Пречистенка — улица сокровищ. Вы поймете это во время нашего увлекательного тура, в ходе которого узнаете и увидите:

  • Где жили Врубель и Царевна Лебедь;
  • Каменный дом, который на самом деле деревянный;
  • Дом с «нехорошей квартирой» от Булгакова;
  • Секретный московский дворик для «своих»;
  • Академия Художеств, откуда вышли все великие;
  • Дом профессора Преображенского;
  • Дворец Дениса Давыдова и лучшего сыщика России;
  • Легендарная пожарная и полицейская часть;
  • Дом Айседоры Дункан и Сергея Есенина;
  • Знаменитый Дом Ученых;
  • Дома, в которых бывал Пушкин;
  • Где жил молодой Борис Пастернак;
  • Какую древнюю достопримечательность хотели снести к приезду президента США;
  • Аптека, не меняющая адрес 200 лет;
  • Откуда булочник Филиппов развозил выпечку по Москве;
  • Проклятье старой монахини, преследующее Храм Христа Спасителя;
  • Где обитает «призрак коммуниста»;
  • Как улица Чертольская стала Пречистенкой.
  • Больше интересного — на экскурсии!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1
Завершение: ул. Пречистенка, 40 / 2, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Концепция экскурсии — это городские легенды
  • Необычные истории и не скучные факты о разных местах на Пречистенке
  • И о выдающихся людях
  • Которые их прославили. Отличный выбор для тех
  • Кто любит познавательные экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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