Пешеходная экскурсия по Пречистенке: узнайте о знаменитых жителях и их историях
Пречистенка… Какое чистое название! Но прежде, чтобы так называться, ей пришлось побыть Чертольской.
Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку. И старинная московская улица стала одной из самых красивых и роскошных в столице. Она помнит знаменитых аристократов, богатейших коммерсантов, великих писателей и поэтов. На экскурсии я расскажу вам самые интересные истории, происходившие с ними на Пречистенке.
Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку. И старинная московская улица стала одной из самых красивых и роскошных в столице. Она помнит знаменитых аристократов, богатейших коммерсантов, великих писателей и поэтов. На экскурсии я расскажу вам самые интересные истории, происходившие с ними на Пречистенке.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Христа Спасителя
- Булочная Филиппова
- Аптека и Магазин Софрино
- Усадьба Истоминых
- Белые Палаты
- Литературный музей Пушкина на Пречистенке
- Литературный музей Толстого
- Доходный дом Я. А. Рекка
- Дом Ученых
- Полицейская и пожарная часть
- Калабуховский дом
- Галерея Зураба Церетели
- Академия художеств
- Гимназия Поливанова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Пречистенка — улица сокровищ. Вы поймете это во время нашего увлекательного тура, в ходе которого узнаете и увидите:
- Где жили Врубель и Царевна Лебедь;
- Каменный дом, который на самом деле деревянный;
- Дом с «нехорошей квартирой» от Булгакова;
- Секретный московский дворик для «своих»;
- Академия Художеств, откуда вышли все великие;
- Дом профессора Преображенского;
- Дворец Дениса Давыдова и лучшего сыщика России;
- Легендарная пожарная и полицейская часть;
- Дом Айседоры Дункан и Сергея Есенина;
- Знаменитый Дом Ученых;
- Дома, в которых бывал Пушкин;
- Где жил молодой Борис Пастернак;
- Какую древнюю достопримечательность хотели снести к приезду президента США;
- Аптека, не меняющая адрес 200 лет;
- Откуда булочник Филиппов развозил выпечку по Москве;
- Проклятье старой монахини, преследующее Храм Христа Спасителя;
- Где обитает «призрак коммуниста»;
- Как улица Чертольская стала Пречистенкой.
- Больше интересного — на экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1Завершение: ул. Пречистенка, 40 / 2, стр. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Концепция экскурсии — это городские легенды
- Необычные истории и не скучные факты о разных местах на Пречистенке
- И о выдающихся людях
- Которые их прославили. Отличный выбор для тех
- Кто любит познавательные экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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