Пречистенка… Какое чистое название! Но прежде, чтобы так называться, ей пришлось побыть Чертольской.
Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку.
Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Пречистенка — улица сокровищ. Вы поймете это во время нашего увлекательного тура, в ходе которого узнаете и увидите:
- Где жили Врубель и Царевна Лебедь;
- Каменный дом, который на самом деле деревянный;
- Дом с «нехорошей квартирой» от Булгакова;
- Секретный московский дворик для «своих»;
- Академия Художеств, откуда вышли все великие;
- Дом профессора Преображенского;
- Дворец Дениса Давыдова и лучшего сыщика России;
- Легендарная пожарная и полицейская часть;
- Дом Айседоры Дункан и Сергея Есенина;
- Знаменитый Дом Ученых;
- Дома, в которых бывал Пушкин;
- Где жил молодой Борис Пастернак;
- Какую древнюю достопримечательность хотели снести к приезду президента США;
- Аптека, не меняющая адрес 200 лет;
- Откуда булочник Филиппов развозил выпечку по Москве;
- Проклятье старой монахини, преследующее Храм Христа Спасителя;
- Где обитает «призрак коммуниста»;
- Как улица Чертольская стала Пречистенкой. Больше интересного — на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Булочная Филиппова
- Аптека и Магазин Софрино
- Усадьба Истоминых
- Белые Палаты
- Литературный музей Пушкина на Пречистенке
- Литературный музей Толстого
- Доходный дом Я.А. Рекка
- Дом Ученых
- Полицейская и пожарная часть
- Калабуховский дом
- Галерея Зураба Церетели
- Академия художеств
- Гимназия Поливанова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1
Завершение: Ул. Пречистенка, 40/2, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Увидели, услышали, хотелось бы больше!
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н
Увидели, услышали, хотелось бы больше!
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А
Разочарование. Погода, компания и оптимизм спасли день.
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