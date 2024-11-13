Мои заказы

Роскошная Пречистенка

Пешеходная экскурсия по Пречистенке: узнайте о знаменитых жителях и их историях
Пречистенка… Какое чистое название! Но прежде, чтобы так называться, ей пришлось побыть Чертольской.

Царь решил, что улице, ведущей к Новодевичьему монастырю, не пристало носить такое название, и переименовал ее в Пречистенку.
читать дальшеуменьшить

И старинная московская улица стала одной из самых красивых и роскошных в столице. Она помнит знаменитых аристократов, богатейших коммерсантов, великих писателей и поэтов. На экскурсии я расскажу вам самые интересные истории, происходившие с ними на Пречистенке.

3.7
3 отзыва
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка
Роскошная Пречистенка

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Пречистенка — улица сокровищ. Вы поймете это во время нашего увлекательного тура, в ходе которого узнаете и увидите:

  • Где жили Врубель и Царевна Лебедь;
  • Каменный дом, который на самом деле деревянный;
  • Дом с «нехорошей квартирой» от Булгакова;
  • Секретный московский дворик для «своих»;
  • Академия Художеств, откуда вышли все великие;
  • Дом профессора Преображенского;
  • Дворец Дениса Давыдова и лучшего сыщика России;
  • Легендарная пожарная и полицейская часть;
  • Дом Айседоры Дункан и Сергея Есенина;
  • Знаменитый Дом Ученых;
  • Дома, в которых бывал Пушкин;
  • Где жил молодой Борис Пастернак;
  • Какую древнюю достопримечательность хотели снести к приезду президента США;
  • Аптека, не меняющая адрес 200 лет;
  • Откуда булочник Филиппов развозил выпечку по Москве;
  • Проклятье старой монахини, преследующее Храм Христа Спасителя;
  • Где обитает «призрак коммуниста»;
  • Как улица Чертольская стала Пречистенкой. Больше интересного — на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Христа Спасителя
  • Булочная Филиппова
  • Аптека и Магазин Софрино
  • Усадьба Истоминых
  • Белые Палаты
  • Литературный музей Пушкина на Пречистенке
  • Литературный музей Толстого
  • Доходный дом Я.А. Рекка
  • Дом Ученых
  • Полицейская и пожарная часть
  • Калабуховский дом
  • Галерея Зураба Церетели
  • Академия художеств
  • Гимназия Поливанова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: У метро Кропоткинская. Выход №1
Завершение: Ул. Пречистенка, 40/2, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
1
2
1
Г
Увидели, услышали, хотелось бы больше!
Вам был полезен этот отзыв?
н
Увидели, услышали, хотелось бы больше!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Разочарование. Погода, компания и оптимизм спасли день.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Роскошная Пречистенка»

В поисках модерна - между Пречистенкой и Арбатом
Пешая
1.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках модерна - между Пречистенкой и Арбатом
Путешествие по переулкам старой Москвы. Истории зданий, архитекторов и их творений. Узнайте, кто из гениев отвергал симметрию, а кто любил украшать фасады
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Пречистенка, Остоженка и переулки
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пречистенка, Остоженка и переулки
Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца»
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 4 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
Пешая
2 часа
193 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 9955 ₽ за всё до 6 чел.
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Сделать стильные снимки на старинных улочках Москвы и услышать их истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
7990 ₽ за экскурсию