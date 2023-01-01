Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Увидим:

🏛 боярские палаты, дворянские усадьбы и особняки купцов-миллионеров;

👨‍🚒 самую старую пожарную часть и аптеку города;

🥨 столетнюю вывеску булочной;

👤самый достоверный памятник Льву Толстому и самый мечтательный - Пушкину.

Узнаем:

🕰 где располагалось древнее Чертолье - и почему царь велел эту улицу переименовать;

🧔‍♂️ какую роль борода юродивого сыграла в судьбе одного из местных жителей;

🏥 где покупал лекарства Чехов для больного друга-живописца;

❓почему Денис Давыдов решил продать особняк на Пречистенке - и при чем здесь каланча;

📕 как одна пожилая обитательница этих краев попала в два знаменитейших литературных произведения;

🩰 какую удивительную кадриль исполнили две великих танцовщицы;

📓 каким забавным способом рассылали любовные записки ученики одной из знаменитых столичных гимназий.

А еще:

🦁обнаружим архитектурный автограф на карнизе нарядного здания;

👍 сыграем в игру «верю-не верю» у памятника очаровательной женщине и легендарному скульптору;

🎥 найдем перекресток, на котором произошли волнующие события двух любимых фильмов.

Мы отправимся в путешествие по улице Пречистенка и окрестным перулочкам - настоящему архитектурному заповеднику Москвы, где каждое здание хранит в себе следы множества эпох. Но любой дом, как бы красив он не был, пуст без людей и их историй. Приглашаю вместе развернуть во всю ширь свою фантазию и представить хозяев и гостей этих мест - благородных аристократов и богатейших купцов, известных художников и великих скульпторов, знаменитых писателей и даже персонажей их произведений.