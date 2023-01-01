Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Великолепная Пречистенка: фасады и лица

Великолепная Пречистенка

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Великолепная Пречистенка: фасады и лица
Великолепная Пречистенка: фасады и лица
Великолепная Пречистенка: фасады и лица
Великолепная Пречистенка: фасады и лица
Великолепная Пречистенка: фасады и лица
Великолепная Пречистенка: фасады и лица
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Описание

Мы отправимся в путешествие по улице Пречистенка и окрестным перулочкам - настоящему архитектурному заповеднику Москвы, где каждое здание хранит в себе следы множества эпох. Но любой дом, как бы красив он не был, пуст без людей и их историй. Приглашаю вместе развернуть во всю ширь свою фантазию и представить хозяев и гостей этих мест - благородных аристократов и богатейших купцов, известных художников и великих скульпторов, знаменитых писателей и даже персонажей их произведений.

Увидим:

  • 🏛 боярские палаты, дворянские усадьбы и особняки купцов-миллионеров;
  • 👨‍🚒 самую старую пожарную часть и аптеку города;
  • 🥨 столетнюю вывеску булочной;
  • 👤самый достоверный памятник Льву Толстому и самый мечтательный - Пушкину.

Узнаем:

  • 🕰 где располагалось древнее Чертолье - и почему царь велел эту улицу переименовать;
  • 🧔‍♂️ какую роль борода юродивого сыграла в судьбе одного из местных жителей;
  • 🏥 где покупал лекарства Чехов для больного друга-живописца;
  • ❓почему Денис Давыдов решил продать особняк на Пречистенке - и при чем здесь каланча;
  • 📕 как одна пожилая обитательница этих краев попала в два знаменитейших литературных произведения;
  • 🩰 какую удивительную кадриль исполнили две великих танцовщицы;
  • 📓 каким забавным способом рассылали любовные записки ученики одной из знаменитых столичных гимназий.

А еще:

  • 🦁обнаружим архитектурный автограф на карнизе нарядного здания;
  • 👍 сыграем в игру «верю-не верю» у памятника очаровательной женщине и легендарному скульптору;
  • 🎥 найдем перекресток, на котором произошли волнующие события двух любимых фильмов.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у станции метро Кропоткинская (выход 1)
Завершение: ул. Пречистенка, д. 32 / 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

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