Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье

Призраки дома в Яропольце

Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье
Призраки дома в Яропольце: квест по двум усадьбам и старинной ГЭС в Подмосковье

Что вы увидите 🤩

  • Ярополецкая ГЭС
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Казанская церковь
  • Усадьба Чернышевых
  • Усадьба Гончаровых
Это прогулка-приключение для тех, кто хочет провести насыщенный выходной в паре часов езды от Москвы. И еще для тех, кто подустал от стандартных туристических маршрутов в духе «кремль-монастырь-а здесь был Пушкин» (хотя Пушкин в Яропольце и правда был:)
Это погружение в историю. Но не школьный урок: речь пойдет не о датах и именах, а об историях людей, живших здесь 100, 200 и 300 лет назад.
Вы увидите две усадьбы XVIII века: одна принадлежала теще Пушкина, другая - честолюбивому графу Чернышеву, мечтавшему о доме, который впечатлит саму императрицу. И его мечта сбылась. Но теперь роскошная резиденция заброшена и превращается в руины. А дом Гончаровых стоит себе, как ни в чем не бывало.
Вы прогуляетесь по старинному парку, где хоть сейчас можно снимать мистический триллер. Выйдете к берегу Ламы и увидите завораживающую полукруглую плотину, а по ту сторону реки - 100-летнюю гидроэлектростанцию, посмотреть на которую приезжал даже Ленин.
А если будете внимательны, то найдете много такого, что спрятано от глаз неподготовленного путешественника.
Надевайте удобную (и желательно непромокаемую) обувь и отправляйтесь в путешествие!
Добраться до Яропольца из Москвы можно на автобусе от Тушино. Либо можно доехать до Волоколамска на электричке с Рижского вокзала и дальше — около 15 км на автобусе или такси.
Выезжать лучше пораньше: так у вас будет возможность воспользоваться рекомендациями о том, чем заняться после экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Инструкция, как заночевать прямо в усадьбе XVIII века
  • Рекомендации, куда зайти после квеста, чтобы подкрепиться и расслабиться (или наоборот взбодриться)
  • Совет, что еще посмотреть в округе, если захочется больше приключений
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Трансфер до Яропольца
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятник Ленину и Крупской (улица Додогорского, 4)
Завершение: Усадьба графа Чернышева (Пушкинская улица, 31)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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