Это прогулка-приключение для тех, кто хочет провести насыщенный выходной в паре часов езды от Москвы. И еще для тех, кто подустал от стандартных туристических маршрутов в духе «кремль-монастырь-а здесь был Пушкин» (хотя Пушкин в Яропольце и правда был:)

Это погружение в историю. Но не школьный урок: речь пойдет не о датах и именах, а об историях людей, живших здесь 100, 200 и 300 лет назад.

Вы увидите две усадьбы XVIII века: одна принадлежала теще Пушкина, другая - честолюбивому графу Чернышеву, мечтавшему о доме, который впечатлит саму императрицу. И его мечта сбылась. Но теперь роскошная резиденция заброшена и превращается в руины. А дом Гончаровых стоит себе, как ни в чем не бывало.

Вы прогуляетесь по старинному парку, где хоть сейчас можно снимать мистический триллер. Выйдете к берегу Ламы и увидите завораживающую полукруглую плотину, а по ту сторону реки - 100-летнюю гидроэлектростанцию, посмотреть на которую приезжал даже Ленин.

А если будете внимательны, то найдете много такого, что спрятано от глаз неподготовленного путешественника.

Надевайте удобную (и желательно непромокаемую) обувь и отправляйтесь в путешествие!

Добраться до Яропольца из Москвы можно на автобусе от Тушино. Либо можно доехать до Волоколамска на электричке с Рижского вокзала и дальше — около 15 км на автобусе или такси.

Выезжать лучше пораньше: так у вас будет возможность воспользоваться рекомендациями о том, чем заняться после экскурсии.