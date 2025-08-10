Приглашаем на круговую часовую прогулку по акватории Химкинского водохранилища.
На колоритном колесном теплоходе вы сможете послушать размеренный плеск воды, заглянуть в столичный грузовой порт, сфотографировать подводную лодку и просто отдохнуть от будничной рутины.
На колоритном колесном теплоходе вы сможете послушать размеренный плеск воды, заглянуть в столичный грузовой порт, сфотографировать подводную лодку и просто отдохнуть от будничной рутины.
Описание экскурсии
Вокзал, порт и подводная лодка
Вы насладитесь живописными пейзажами Химкинского водохранилища. Во время прогулки увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков. Проплывете рядом с подводной лодкой, гидросамолетом и настоящим экранопланом. И конечно, с борта колёсного теплохода вам откроется вид на величественный Северный Речной вокзал с пришвартованными круизными лайнерами.
Организационные детали
- Прогулка проходит на колёсном двухпалубном теплоходе «Анна Каренина», «Персей», «Порт Артур» или «Император»
- Сопровождение гида не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (СБ-ВС,праздники )
|1000 ₽
|Детский до12 лет (СБ-ВС,праздники )
|800 ₽
|Взрослый Пн-Птн
|800 ₽
|Детский до 12 лет Пн-Птн
|600 ₽
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 20045 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка понравилась. Но больше всего мне понравился теплоход "Анна Каренина". Ход отличный у теплохода. Я и мои подруги пребываем в восторге. А ещё я в восторге от той части, где
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О
Добрый день! Великолепная экскурсия)) Очень понравился Гид))) Очень кратко, емко и интересно)
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Н
Спасибо, организованно все очень удобно. Всем довольна.
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И
Всё понравилось!
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А
На теплоходе не работал бар. Об этом не предупредили при продаже билетов. Не ожидал, что даже воды не смогу попить на борту.
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Не самые интересные виды на Химкинском. Зато Северный речной вокзал посмотрела. Вот это красота, конечно
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