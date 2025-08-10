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Прогулка на колёсном теплоходе по Химкинскому водохранилищу

Посмотреть на Северный речной вокзал с воды и устроить часовую перезагрузку
Приглашаем на круговую часовую прогулку по акватории Химкинского водохранилища.

На колоритном колесном теплоходе вы сможете послушать размеренный плеск воды, заглянуть в столичный грузовой порт, сфотографировать подводную лодку и просто отдохнуть от будничной рутины.
3.9
9 отзывов
Прогулка на колёсном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Прогулка на колёсном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Прогулка на колёсном теплоходе по Химкинскому водохранилищу

Описание экскурсии

Вокзал, порт и подводная лодка

Вы насладитесь живописными пейзажами Химкинского водохранилища. Во время прогулки увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков. Проплывете рядом с подводной лодкой, гидросамолетом и настоящим экранопланом. И конечно, с борта колёсного теплохода вам откроется вид на величественный Северный Речной вокзал с пришвартованными круизными лайнерами.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на колёсном двухпалубном теплоходе «Анна Каренина», «Персей», «Порт Артур» или «Император»
  • Сопровождение гида не предполагается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый (СБ-ВС,праздники )1000 ₽
Детский до12 лет (СБ-ВС,праздники )800 ₽
Взрослый Пн-Птн800 ₽
Детский до 12 лет Пн-Птн600 ₽
Детский до 5 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Северном речном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 20045 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
2
1
1
Светлана
Прогулка понравилась. Но больше всего мне понравился теплоход "Анна Каренина". Ход отличный у теплохода. Я и мои подруги пребываем в восторге. А ещё я в восторге от той части, где
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расположены туалеты. Со второй (верхней палубы) спускаешься на нижнюю, а в зону туалета есть ещё один спуск (а-ля, подвальное помещение). Там расположены два иллюминатора, через которые видна одна вода и чучуть можно увидеть берег. Пространство с 4 туалетами. 4 отдельных кабины туалетных. В этом пространстве, где туалеты расположены, есть зеркало во весь рост. В кабину туалета заходишь и в ней не нужно ютиться. Я в таком восторге пребываю от этой зоны с туалетами, зеркалом, иллюминаторами. Кто ходил по Москва - реке на стандартных теплоходах знают, что у них только один туалет, в котором приходится ютиться.
На верхней палубе стоят столы со стульями. И пространства полно ходить по этой палубе вперёд назад, вправо влево по диагонали. Перемещайся, как тебе вздумается (в разумных пределах). Над нами на этой палубе был тент(козырёк), что считаю большим плюсом (спасает и от солнца и от дождя).
Единственное, что не оправдало моих ожиданий, так это то, что мы вблизи подводной лодки и самолёта не прошли. Я думала, что мы прям рядом, рядом, рядом с ними пройдём по возвращении на вокзал.

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О
Добрый день! Великолепная экскурсия)) Очень понравился Гид))) Очень кратко, емко и интересно)
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Н
Спасибо, организованно все очень удобно. Всем довольна.
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И
Всё понравилось!
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А
На теплоходе не работал бар. Об этом не предупредили при продаже билетов. Не ожидал, что даже воды не смогу попить на борту.
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Алёна
Не самые интересные виды на Химкинском. Зато Северный речной вокзал посмотрела. Вот это красота, конечно
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