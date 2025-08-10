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расположены туалеты. Со второй (верхней палубы) спускаешься на нижнюю, а в зону туалета есть ещё один спуск (а-ля, подвальное помещение). Там расположены два иллюминатора, через которые видна одна вода и чучуть можно увидеть берег. Пространство с 4 туалетами. 4 отдельных кабины туалетных. В этом пространстве, где туалеты расположены, есть зеркало во весь рост. В кабину туалета заходишь и в ней не нужно ютиться. Я в таком восторге пребываю от этой зоны с туалетами, зеркалом, иллюминаторами. Кто ходил по Москва - реке на стандартных теплоходах знают, что у них только один туалет, в котором приходится ютиться.

На верхней палубе стоят столы со стульями. И пространства полно ходить по этой палубе вперёд назад, вправо влево по диагонали. Перемещайся, как тебе вздумается (в разумных пределах). Над нами на этой палубе был тент(козырёк), что считаю большим плюсом (спасает и от солнца и от дождя).

Единственное, что не оправдало моих ожиданий, так это то, что мы вблизи подводной лодки и самолёта не прошли. Я думала, что мы прям рядом, рядом, рядом с ними пройдём по возвращении на вокзал.