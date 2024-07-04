Лайнер River Palace Сет с индейкой • Салат из киноа с корнеплодами и листьями салата с горчичной заправкой (140 гр).

Аранчини из индейки, сервируются картофельным пюре и соусом Деми-Гласс (250 гр).

Торт морковный (90 гр).

Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с треской • Салат из микса томатов, листьев Романо и сыра Фета (140 гр).

Треска с соусом Том-ям рисом гохан и маринованным имбирем (250 гр).

Пирожное медовое (90 гр).

Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с утиной ножкой • Салат капрезе с соусом песто и микс салатом (210 гр).

Утиная ножка конфи с пюре из батата и ягодным соусом (250 гр).

Пирожное яблочно-карамельное (90 гр).

Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с филе дорадо • Салат цезарь с тигровыми креветками (180 гр).

Филе дорадо с запеченными цукини и соусом из каперсов (250 гр).

Чизкейк Нью-Йорк с ягодным соусом (100 гр).

Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.

Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.

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