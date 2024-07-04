Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала

Приглашаем вас на незабываемое водное путешествие на теплоходе «Ривер Палас», которое подарит вам массу ярких впечатлений и позволит насладиться красотой московских водоемов! Вас ждёт безупречный сервис на борту судна.

На выбор
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наших гостей, билеты как без питания, так и с включённым ужином или обедом по одному из пяти вариантов меню. Подарите себе и своим близким незабываемый вечер, полный вкусовых наслаждений и романтики на воде.

4.69
36 отзывов
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки

Лайнер River Palace Сет с индейкой • Салат из киноа с корнеплодами и листьями салата с горчичной заправкой (140 гр).
  • Аранчини из индейки, сервируются картофельным пюре и соусом Деми-Гласс (250 гр).
  • Торт морковный (90 гр).
  • Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с треской • Салат из микса томатов, листьев Романо и сыра Фета (140 гр).
  • Треска с соусом Том-ям рисом гохан и маринованным имбирем (250 гр).
  • Пирожное медовое (90 гр).
  • Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с утиной ножкой • Салат капрезе с соусом песто и микс салатом (210 гр).
  • Утиная ножка конфи с пюре из батата и ягодным соусом (250 гр).
  • Пирожное яблочно-карамельное (90 гр).
  • Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с филе дорадо • Салат цезарь с тигровыми креветками (180 гр).
  • Филе дорадо с запеченными цукини и соусом из каперсов (250 гр).
  • Чизкейк Нью-Йорк с ягодным соусом (100 гр).
Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.
Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.
После оплаты мы запросим у вас почту, чтобы прислать билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту.

Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) без питания1 200 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) без питания800 ₽
Круиз + сет с индейкой2 740 ₽
Круиз + сет с треской2 740 ₽
Круиз + сет с утиной ножкой3 980 ₽
Круиз + сет с филе дорадо4 980 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Северный речной вокал
  • Химкинское водохранилище
  • Канал имени Москвы
  • Клязьминское водохранилище
Что включено
  • Речная прогулка на теплоходе VIP-уровня
  • Обед или ужин в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит в цену
  • Питание (при выборе билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал «Северный речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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8
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1
1
В
4 июля 2024
Ш
3 июля 2024
Прогулка понравилась, вкусная еда, десерты обалденные)) Мы ожидали виды достопримечательностей Москвы: Кремль, Лужники и т. п, но к сожалению видели только зелень нашей прекрасной природы, может у нас был другой
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маршрут, не знаю. Судно красивое, удобное, в целом здорово. К моему большому сожалению я не знала о том, что в конце вечера есть возможность поздравить именинника, мы как раз и отмечали день рождения. Те, кто ранее предупредил персонал о своем торжестве, официант торжественно вручил десерт со свечкой, таких было много. Об этом я не знала. Поэтому езжайте на прогулку, вкусно поужинаете, отлично проведете время и обязательно предупредите о наличии своего именинника!!!!

Ц
3 июля 2024
Увидел все,но не все понял. Потому что желательно движение на теплоходе вдоль берегов периодически сопровождать пояснениями. А так это была прогулка,а не экскурсия.
А
3 июля 2024
02.07.24г. купили билеты с ужином, был юбилей у мамы.

Ужин был реально вкусный, до вчерашнего дня думала что на теплоходах нет вкусной еды (в день рождения включат музыку и зажгут свечку
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на ваш десерт который входит в сет,есть фотограф которые может запечатлеть этот момент,но до нас очередь не дошла)
но это не страшно 😊
Теплоход Ривьера красивый внутри и снаружи, тихий совсем не слышно.
Повторю поездку снова!!!

Были с дочкой 1г7м думала что поездку в 3 часа она не выдержит, но я ошиблась, ей было очень интересно 😊
Покушала от души, набегалась, надышались свежим воздухом.
Прогулка спокойная👍🏻
5+ организаторам ❤️👍🏻

О
2 июля 2024
Понравилось обслуживание, приятные официанты, блюда достаточно вкусные. Из недостатков - смотреть за окном абсолютно нечего, кругом просто лес, ожидала увидеть картинку поразнообразнее. Ну и цены в меню просто улетели в космос
К
30 июня 2024
Плавали компанией 16 человек 27.06.2024года. Очень красивый теплоход, приятная музыка, теплая атмосфера. Обслуживание душевное, блюда в ресторане вкусные.
Е
29 июня 2024
Здравствуйте. Хочется поблагодарить компанию Спутник за замечательную 3-х часовую речную прогулку по Каналу имени Москвы на большом теплоходе Ривер Палас! Прекрасная кухня, дружная команда молодых официантов. Теплоход с Панорамным остеклением
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и рестораном на нижней палубе и открытой палубой с уютной плетеной мебелью на втором этаже. Комфортно в любую погоду. Живописные виды зеленого берега, прекрасный закат, если прогулка начинается в 19:00. Северный Речной вокзал предстает в своем великолепии в лучах солнца при отправлении, а пребываешь обратно и он тебя встречает огоньками вечерней красоты! Путешествие в сторону области. Химки, Долгопрудный и прекраснейший вид на "Подмосковный речной порт" с большим разнообразием судов от маленьких катеров до круизных лайнеров и частных яхт! Всем рекомендую к посещению!!! Хочется отметить также работу колцентра и менеджера при посадке! Большое всем спасибо! Персонал отзывчив и информирован!!!

Л
27 июня 2024
Т
27 июня 2024
Мы уже не первый раз отдыхаем на РиверПалас, нам нравится все. Чтобы хотелось: потише муз. сопровождение, покачественнее чай и кофе.
М
27 июня 2024
В
26 июня 2024
👍👍👍👍👍
А
26 июня 2024
Спасибо за прекрасно проведённое время. Замечательный маршрут, море впечатлений.
В
24 июня 2024
Спасибо. Все хорошо.
Н
24 июня 2024
Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть
Е
23 июня 2024
Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В части кухни претензий нет, все вкусно. Если бы не еда,
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делать там больше нечего. Маршрут проходит по направлению "из Москвы", в окрестностях только картина из отдыхающих на берегу местных жителей, больше смотреть нечего. Официанты не очень расторопные, в итоге перебили кучу посуды, складируя её в одном месте, что также подпортил впечатление. Так что просто поужинать на борту кораблик норм, а так маршрут с началом от Северного вокзала не рекомендую.

Входит в следующие категории Москвы

ГрупповыеВодные развлеченияВечерниеЛетниеГастрономическиеНа теплоходеРечной ВокзалПопулярные местаКанал имени МосквыСеверный речной вокзалХимкинское водохранилищеМузей московского транспортаМузеиРечной портОт Речного вокзала

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