Приглашаем вас на незабываемое водное путешествие на теплоходе «Ривер Палас», которое подарит вам массу ярких впечатлений и позволит насладиться красотой московских водоемов! Вас ждёт безупречный сервис на борту судна.
На выбор
На выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Лайнер River Palace Сет с индейкой • Салат из киноа с корнеплодами и листьями салата с горчичной заправкой (140 гр).
- Аранчини из индейки, сервируются картофельным пюре и соусом Деми-Гласс (250 гр).
- Торт морковный (90 гр).
- Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с треской • Салат из микса томатов, листьев Романо и сыра Фета (140 гр).
- Треска с соусом Том-ям рисом гохан и маринованным имбирем (250 гр).
- Пирожное медовое (90 гр).
- Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с утиной ножкой • Салат капрезе с соусом песто и микс салатом (210 гр).
- Утиная ножка конфи с пюре из батата и ягодным соусом (250 гр).
- Пирожное яблочно-карамельное (90 гр).
- Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Сет с филе дорадо • Салат цезарь с тигровыми креветками (180 гр).
- Филе дорадо с запеченными цукини и соусом из каперсов (250 гр).
- Чизкейк Нью-Йорк с ягодным соусом (100 гр).
Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.
Напиток (на выбор): чай/кофе/сок/морс/бокал вина. Что вас ждёт: Наш маршрут начнется на причале «Северный речной вокзал». Отправляясь в путь, мы пересечем Химкинское водохранилище. Это место славится своими живописными берегами, где природа гармонично сочетается с городской архитектурой. Здесь вы сможете увидеть величественные мосты и уютные набережные, насладиться свежим воздухом и прекрасными видами. Далее наш маршрут пройдет через легендарный канал имени Москвы. Этот инженерный чудо-проект, созданный в 30-х годах прошлого века, соединяет Москву с Волгой и является важной транспортной артерией столицы. Следующей достопримечательностью на пути станет Клязьминское водохранилище — настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь вас ждут захватывающие виды на водные просторы, окруженные густыми лесами и зелеными лугами. Достигнув причала «Троицкое», теплоход развернется, предоставляя вам уникальную возможность вновь увидеть уже знакомые пейзажи, но на этот раз с другого ракурса, возвращаясь на причал «Северный речной вокзал». Важная информация:.
После оплаты мы запросим у вас почту, чтобы прислать билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту.
Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) без питания
|1 200 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|800 ₽
|Круиз + сет с индейкой
|2 740 ₽
|Круиз + сет с треской
|2 740 ₽
|Круиз + сет с утиной ножкой
|3 980 ₽
|Круиз + сет с филе дорадо
|4 980 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северный речной вокал
- Химкинское водохранилище
- Канал имени Москвы
- Клязьминское водохранилище
Что включено
- Речная прогулка на теплоходе VIP-уровня
- Обед или ужин в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит в цену
- Питание (при выборе билета без питания)
Место начала и завершения?
Причал «Северный речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
4 июля 2024
Ш
Шувалова
3 июля 2024
Прогулка понравилась, вкусная еда, десерты обалденные)) Мы ожидали виды достопримечательностей Москвы: Кремль, Лужники и т. п, но к сожалению видели только зелень нашей прекрасной природы, может у нас был другой
Ц
Цурупа
3 июля 2024
Увидел все,но не все понял. Потому что желательно движение на теплоходе вдоль берегов периодически сопровождать пояснениями. А так это была прогулка,а не экскурсия.
А
Анастасия
3 июля 2024
02.07.24г. купили билеты с ужином, был юбилей у мамы.
Ужин был реально вкусный, до вчерашнего дня думала что на теплоходах нет вкусной еды (в день рождения включат музыку и зажгут свечку
Ужин был реально вкусный, до вчерашнего дня думала что на теплоходах нет вкусной еды (в день рождения включат музыку и зажгут свечку
О
Олеся
2 июля 2024
Понравилось обслуживание, приятные официанты, блюда достаточно вкусные. Из недостатков - смотреть за окном абсолютно нечего, кругом просто лес, ожидала увидеть картинку поразнообразнее. Ну и цены в меню просто улетели в космос
К
Каримова
30 июня 2024
Плавали компанией 16 человек 27.06.2024года. Очень красивый теплоход, приятная музыка, теплая атмосфера. Обслуживание душевное, блюда в ресторане вкусные.
Е
Екатерина
29 июня 2024
Здравствуйте. Хочется поблагодарить компанию Спутник за замечательную 3-х часовую речную прогулку по Каналу имени Москвы на большом теплоходе Ривер Палас! Прекрасная кухня, дружная команда молодых официантов. Теплоход с Панорамным остеклением
Л
Лариса
27 июня 2024
Т
Татьяна
27 июня 2024
Мы уже не первый раз отдыхаем на РиверПалас, нам нравится все. Чтобы хотелось: потише муз. сопровождение, покачественнее чай и кофе.
М
Марина
27 июня 2024
В
Валерий
26 июня 2024
👍👍👍👍👍
А
Анна
26 июня 2024
Спасибо за прекрасно проведённое время. Замечательный маршрут, море впечатлений.
В
Виктор
24 июня 2024
Спасибо. Все хорошо.
Н
Наталья
24 июня 2024
Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть
Е
Елена
23 июня 2024
Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В части кухни претензий нет, все вкусно. Если бы не еда,
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