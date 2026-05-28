Совершить прогулку на катере, да ещё и когда вы сами капитан корабля — это ли не приключение? Всё в рамках закона и правил: наше судно подходит под категорию управления без прав.
На воде не будет больших судов — вы сможете двигаться с разной скоростью, делать остановки для фото, наслаждаться Москвой и компанией друг друга.
На воде не будет больших судов — вы сможете двигаться с разной скоростью, делать остановки для фото, наслаждаться Москвой и компанией друг друга.
Описание экскурсии
За 30 минут до старта мы проведём инструктаж по поведению на воде. Затем подробно расскажем, как управлять катером, и выдадим спасательные жилеты. Вы пройдёте вдоль музея-заповедника «Коломенское», Братеевского парка и окажетесь в самой низкой точке Москвы. Прогулка без больших судов и «толкотни» на воде позволят насладиться управлением и летним днем.
Достопримечательности по маршруту
Яхт-клуб «Медуза» — Система гидротехнических сооружений шлюза — парк «Коломенское» — церковь Вознесения Господня — Братеевский парк — Сабуровский мост (часть МСД) — парк 850-летия Москвы — парк технических видов спорта — Яхт-клуб «Медуза»
Организационные детали
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет
- На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 ₽ наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета)
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день (по согласованию с капитаном). Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С.М. «Строгино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2810 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Прогулка по Москве-реке на катере без капитана»
Групповая
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
30 мая в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПо центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На частном катере по Москве-реке
Оцените красоту Москвы с воды на современном катере. Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы и зеленые парки столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 16:00
30 мая в 13:30
16 667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
от 13 990 ₽ за экскурсию