Аренда яхт – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда яхт» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аренда яхты Elegance-64 в Москве
На яхте
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Аренда яхты Elegance-64 в Москве
Начало: Причал "Устьинский мост" (м. "Китай-город")
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 500 за всё до 15 чел.
Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
На яхте
2.5 часа
Водная прогулка
Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
Начало: Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
Расписание: Ежедневно в 13:00, 17:00, 20:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Аренда яхты Princess 57
На яхте
На катере
1 час
Водная прогулка
Аренда яхты Princess 57
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
71 500 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аренда яхт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аренда яхты Elegance-64 в Москве
  2. Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
  3. Аренда яхты Princess 57
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Аренда яхт" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 71 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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