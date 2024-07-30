1 час
Водная прогулка
Аренда яхты Elegance-64 в Москве
Начало: Причал "Устьинский мост" (м. "Китай-город")
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 500₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Аренда яхты класса люкс «Palma De Сочи»
Начало: Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
Расписание: Ежедневно в 13:00, 17:00, 20:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
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