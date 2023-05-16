Приглашаю отправиться на уютную неформальную прогулку по столице. Патриаршие пруды, Аптекарский огород, Пречистенка и Остоженка, Парк Музеон или Северный речной вокзал — мы выберем одну из этих фотогеничных локаций. Я немного расскажу о местах маршрута и запечатлею вас в разных ракурсах. А в одном из кафе угощу чашечкой кофе или чая.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1-1,5 часа прогулки по одному из маршрутов ниже (можем обсудить иные варианты)

фото- и видеосъёмка на iPhone 13. Я одолжу реквизит (перчатки, прозрачный зонт, берет, журнал или живой цветок)

кофе или чай в красивом месте за мой счет в качестве комплемента

разговоры о Москве, путешествиях, культуре, чтобы наша съёмка прошла в непринужденной атмосфере, и вы узнали что-то новое о местах, в которых мы побываем

В течение суток после прогулки я пришлю через облачное хранилище все исходные материалы: как правило, не менее 100 фотографий, 10-15 обработанных кадров и смонтированный видеопортрет.

Варианты маршрутов

1. Патриаршие пруды — Булгаковская Москва, фешенебельные витрины и заведения, фотогеничные двери

2. Аптекарский огород — старейший ботанический сад в тихом районе недалеко от центра + остановка в одной из симпатичных кофеен поблизости

3. Пречистенка, Остоженка и Крымский мост — самый дорогой район с богатой историей и гул большого города за углом

4. Парк Музеон, прекрасный в любое время года. Будем смотреть на скульптуры и проплывающие корабли

5. Северный речной вокзал — новое популярное место для прогулок: живописный парк, вид на водохранилище с теплоходами и само здание вокзала в стиле сталинский ампир после недавней реконструкции

Мы можем согласовать место и время проведения экскурсии, исходя из сезона и ваших предпочтений. Также я дам рекомендации по образу, если они вам необходимы.

Моя экскурсия для вас, если:

— вы живете в Москве, приехали не впервые или просто хотите отойти от самых туристических уголков и провести время, как местные жители

— вы не хотите получить слишком идеальные портретные снимки, а предпочитаете естественный, но стильный контент для соцсетей

— вам важно, чтобы съёмка проходила непринужденно, с беседой о местах, по которым мы гуляем, без скучной исторической справки или на отвлеченные темы

Организационные детали

Дополнительные расходы (исключительно по вашему желанию):

— входной билет в Аптекарский огород, если выбираете соответствующий маршрут

— транспортные расходы, если вы не хотите много идти пешком или хотите совместить отдаленные локации в одной прогулке

— десерты и другие блюда в кафе, которые вы захотите заказать

— несколько кадров на настоящую плёнку через пару дней (уточняйте о возможности и стоимости расходных материалов при заказе)

Выбирайте одежду по погоде (но если что, согреемся за кофе:))