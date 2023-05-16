Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией

Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города

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Приглашаю отправиться на уютную неформальную прогулку по столице.

Патриаршие пруды, Аптекарский огород, Пречистенка и Остоженка, Парк Музеон или Северный речной вокзал — мы выберем одну из этих фотогеничных локаций. Я немного расскажу о местах маршрута и запечатлею вас в разных ракурсах. А в одном из кафе угощу чашечкой кофе или чая.
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • 1-1,5 часа прогулки по одному из маршрутов ниже (можем обсудить иные варианты)
  • фото- и видеосъёмка на iPhone 13. Я одолжу реквизит (перчатки, прозрачный зонт, берет, журнал или живой цветок)
  • кофе или чай в красивом месте за мой счет в качестве комплемента
  • разговоры о Москве, путешествиях, культуре, чтобы наша съёмка прошла в непринужденной атмосфере, и вы узнали что-то новое о местах, в которых мы побываем

В течение суток после прогулки я пришлю через облачное хранилище все исходные материалы: как правило, не менее 100 фотографий, 10-15 обработанных кадров и смонтированный видеопортрет.

Варианты маршрутов

1. Патриаршие пруды — Булгаковская Москва, фешенебельные витрины и заведения, фотогеничные двери
2. Аптекарский огород — старейший ботанический сад в тихом районе недалеко от центра + остановка в одной из симпатичных кофеен поблизости
3. Пречистенка, Остоженка и Крымский мост — самый дорогой район с богатой историей и гул большого города за углом
4. Парк Музеон, прекрасный в любое время года. Будем смотреть на скульптуры и проплывающие корабли
5. Северный речной вокзал — новое популярное место для прогулок: живописный парк, вид на водохранилище с теплоходами и само здание вокзала в стиле сталинский ампир после недавней реконструкции

Мы можем согласовать место и время проведения экскурсии, исходя из сезона и ваших предпочтений. Также я дам рекомендации по образу, если они вам необходимы.

Моя экскурсия для вас, если:

— вы живете в Москве, приехали не впервые или просто хотите отойти от самых туристических уголков и провести время, как местные жители
— вы не хотите получить слишком идеальные портретные снимки, а предпочитаете естественный, но стильный контент для соцсетей
— вам важно, чтобы съёмка проходила непринужденно, с беседой о местах, по которым мы гуляем, без скучной исторической справки или на отвлеченные темы

Организационные детали

Дополнительные расходы (исключительно по вашему желанию):

— входной билет в Аптекарский огород, если выбираете соответствующий маршрут
— транспортные расходы, если вы не хотите много идти пешком или хотите совместить отдаленные локации в одной прогулке
— десерты и другие блюда в кафе, которые вы захотите заказать
— несколько кадров на настоящую плёнку через пару дней (уточняйте о возможности и стоимости расходных материалов при заказе)

Выбирайте одежду по погоде (но если что, согреемся за кофе:))

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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