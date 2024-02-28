Индивидуальная экскурсия по золотой миле Москвы - это путешествие в мир аристократии и изысканности. Пройдитесь по историческим улицам Остоженки и Пречистенки, где каждый камень хранит в себе частицу истории. Откроются тайны дворянских особняков, узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с этими местами. После прогулки по золотой миле вы посетите галерею Зураба Церетели, где сможете насладиться шедеврами современного искусства. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а уникальные истории и факты, рассказанные опытным гидом, оставят яркие впечатления и новые знания о культурном наследии столицы

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Описание

Что вас ожидает

Золотая миля Москвы

В особняках на Пречистенке и Остоженке проживала российская элита — дворянство, меценаты, коллекционеры, писатели, поэты и художники. Здесь устраивались самые роскошные балы и давались самые дорогие обеды. Прогуливаясь по этим местам, вы узнаете:

Как сформировалось дворянское сословие

В каком доме находится первая московская квартира Василия Сурикова

Где профессор Преображенский угощал Шарика колбаской

О чём молилась царица Ирина Годунова в Зачатьевском монастыре

Где на Пречистенке можно было купить морфий

Галерея Зураба Церетели

Вы оцените экспозицию в галерее искусств. Увидите полотна мастера разных периодов в разных жанрах — от миниатюрных дизайнерских работ до монументальных скульптур. Мы обратим ваше внимание на самые важные экспонаты галереи.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы