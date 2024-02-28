Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
Индивидуальная экскурсия в Москве

Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы

Индивидуальная экскурсия по золотой миле Москвы - это путешествие в мир аристократии и изысканности.

Пройдитесь по историческим улицам Остоженки и Пречистенки, где каждый камень хранит в себе частицу истории.

Откроются тайны дворянских особняков, узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с этими местами.

После прогулки по золотой миле вы посетите галерею Зураба Церетели, где сможете насладиться шедеврами современного искусства.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а уникальные истории и факты, рассказанные опытным гидом, оставят яркие впечатления и новые знания о культурном наследии столицы
Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
Прогулка по золотой миле и посещение галереи Зураба Церетели
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
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Описание

Что вас ожидает

Золотая миля Москвы

В особняках на Пречистенке и Остоженке проживала российская элита — дворянство, меценаты, коллекционеры, писатели, поэты и художники. Здесь устраивались самые роскошные балы и давались самые дорогие обеды. Прогуливаясь по этим местам, вы узнаете:

  • Как сформировалось дворянское сословие
  • В каком доме находится первая московская квартира Василия Сурикова
  • Где профессор Преображенский угощал Шарика колбаской
  • О чём молилась царица Ирина Годунова в Зачатьевском монастыре
  • Где на Пречистенке можно было купить морфий

Галерея Зураба Церетели

Вы оцените экспозицию в галерее искусств. Увидите полотна мастера разных периодов в разных жанрах — от миниатюрных дизайнерских работ до монументальных скульптур. Мы обратим ваше внимание на самые важные экспонаты галереи.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билет в галерею (+билет для гида) — 250 руб. /взрослый, 100 руб. /детский до 7 лет, дети младше 7 лет — бесплатно
  • Оплата права ведения экскурсии в галерее — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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