Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы
Индивидуальная экскурсия по золотой миле Москвы - это путешествие в мир аристократии и изысканности.
Пройдитесь по историческим улицам Остоженки и Пречистенки, где каждый камень хранит в себе частицу истории.
Откроются тайны дворянских особняков, узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с этими местами.
После прогулки по золотой миле вы посетите галерею Зураба Церетели, где сможете насладиться шедеврами современного искусства.
Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а уникальные истории и факты, рассказанные опытным гидом, оставят яркие впечатления и новые знания о культурном наследии столицы
Пройдитесь по историческим улицам Остоженки и Пречистенки, где каждый камень хранит в себе частицу истории.
Откроются тайны дворянских особняков, узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с этими местами.
После прогулки по золотой миле вы посетите галерею Зураба Церетели, где сможете насладиться шедеврами современного искусства.
Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а уникальные истории и факты, рассказанные опытным гидом, оставят яркие впечатления и новые знания о культурном наследии столицы
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Золотая миля Москвы
В особняках на Пречистенке и Остоженке проживала российская элита — дворянство, меценаты, коллекционеры, писатели, поэты и художники. Здесь устраивались самые роскошные балы и давались самые дорогие обеды. Прогуливаясь по этим местам, вы узнаете:
- Как сформировалось дворянское сословие
- В каком доме находится первая московская квартира Василия Сурикова
- Где профессор Преображенский угощал Шарика колбаской
- О чём молилась царица Ирина Годунова в Зачатьевском монастыре
- Где на Пречистенке можно было купить морфий
Галерея Зураба Церетели
Вы оцените экспозицию в галерее искусств. Увидите полотна мастера разных периодов в разных жанрах — от миниатюрных дизайнерских работ до монументальных скульптур. Мы обратим ваше внимание на самые важные экспонаты галереи.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет в галерею (+билет для гида) — 250 руб. /взрослый, 100 руб. /детский до 7 лет, дети младше 7 лет — бесплатно
- Оплата права ведения экскурсии в галерее — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1266 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материла, информация легко запоминается и вызывает живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег: аккредитованные гиды Москвы, прошедшие государственную аттестацию и имеющие многолетний стаж работы в сфере туризма. Все мы очень любим Москву и умеем влюблять в неё наших путешественников с первых минут экскурсии!
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