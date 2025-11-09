Эта прогулка станет вашим первым и самым ярким знакомством с дворянским прошлым города или же позволит увидеть его по-новому, если вы уже бывали здесь. Мы пройдём по одной из самых элегантных улиц столицы, где каждая деталь — от кованой ограды до лепнины на фронтоне — хранит свою историю. И обсудим, что же скрывается за фасадами величественных особняков.

Описание экскурсии

Протяжённость Пречистенки — чуть больше километра, но впечатлений нам хватит надолго. Мы увидим самые значимые постройки, и о каждой я расскажу не только факты, но и живые, порой драматичные, истории обитателей.

На нашем маршруте

Площадь Пречистенские ворота

Аптека магистра фармации Форбрихера

Белые палаты (17 век)

Усадьба Ржевских

Усадьба Хрущёвых-Селезнёвых (Музей А. С. Пушкина)

Доходный дом Костяковой

Усадьба А. И. Коншиной (Дом учёных)

Усадьба Лопухиных-Станицких (Музей Л. Н. Толстого)

Дом генерала Ермолова

Пречистенское пожарное депо

Усадьба Дениса Давыдова

Галерея искусств Зураба Церетели (входной билет оплачивается на месте)

О чём вы узнаете

На прогулке мы будем говорить об улице как о живом организме И вместе разберёмся:

сколько раз Пречистенка меняла названия и как веками менялся её облик

где А. С. Пушкин «ждёт свою музу»

как пожарные выселили из дворца самого Дениса Давыдова

какую «кадриль» станцевали Айседора Дункан и прима Большого театра

как создавались передовые гимназии своего времени

Организационные детали