Эта прогулка станет вашим первым и самым ярким знакомством с дворянским прошлым города или же позволит увидеть его по-новому, если вы уже бывали здесь.
Мы пройдём по одной из самых элегантных улиц столицы, где каждая деталь — от кованой ограды до лепнины на фронтоне — хранит свою историю. И обсудим, что же скрывается за фасадами величественных особняков.
Описание экскурсии
Протяжённость Пречистенки — чуть больше километра, но впечатлений нам хватит надолго. Мы увидим самые значимые постройки, и о каждой я расскажу не только факты, но и живые, порой драматичные, истории обитателей.
На нашем маршруте
- Площадь Пречистенские ворота
- Аптека магистра фармации Форбрихера
- Белые палаты (17 век)
- Усадьба Ржевских
- Усадьба Хрущёвых-Селезнёвых (Музей А. С. Пушкина)
- Доходный дом Костяковой
- Усадьба А. И. Коншиной (Дом учёных)
- Усадьба Лопухиных-Станицких (Музей Л. Н. Толстого)
- Дом генерала Ермолова
- Пречистенское пожарное депо
- Усадьба Дениса Давыдова
- Галерея искусств Зураба Церетели (входной билет оплачивается на месте)
О чём вы узнаете
На прогулке мы будем говорить об улице как о живом организме И вместе разберёмся:
- сколько раз Пречистенка меняла названия и как веками менялся её облик
- где А. С. Пушкин «ждёт свою музу»
- как пожарные выселили из дворца самого Дениса Давыдова
- какую «кадриль» станцевали Айседора Дункан и прима Большого театра
- как создавались передовые гимназии своего времени
Организационные детали
- Для проведения экскурсии используется беспроводная система аудио гид Retekess.
- Экскурсия состоит из пешеходной части (1 час 40 минут) и посещения Галереи искусств Зураба Церетели (40 минут)
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Вход в галерею оплачивается отдельно: отдельно оплачивается только вход:
- 300 ₽- стандартный билет
- 100 ₽ — для пенсионеров, членов многодетных семей (РФ), студентов высших и средне специальных учебных заведений России, детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
во вторник и пятницу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт, как развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. И обо всём этом и многом другом обязательно вам расскажу. Приглашаю на прогулки по Москве!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 ноя 2025
Прогулка по Пречистинке с Татьяной оказалась очень атмосферной, древние палаты, красивые здания, музеи, галерея искусств, есть что посмотреть и чем вдохновиться. Очень понравилось как Татьяна составила маршрут и рассказала истории людей, которые жили в аристократических особняках. Также Татьяна показала уютный дворик, где получаются прекрасные фото)) спасибо за великолепную и увлекательную прогулку!
Анна
7 ноя 2025
Чудесная прогулка по Пречистенке. Татьяна не только рассказала о жителях этой улицы, но и о технологии, по которой возводились и реставрировались дома после пожара 1812 года. Мы посмотрели аристократические усадьбы🏠 и приятным завершением прогулки было посещение галереи Зураба Церетели🧡
Грамотно составленный, продуманный маршрут. Буду рекомендовать саму экскурсию и гида Татьяну своим друзьям.
Наталья
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась очень!
Хочу поблагодарить за увлекательную прогулку! Татьяна интересно рассказала и историю, и коснулась судьбы именитых жильцов Пречистенки, и порекомендовала интересные места на этой улице. Спасибо! Было очень круто🔥Рекомендую однозначно!
Входит в следующие категории Москвы
