Приглашаю вас на дерзкое и увлекательное путешествие по темным страницам старой Москвы! Отправимся в самое сердце легендарной Драчёвки (Грачёвки) — района Сретенки и Цветного бульвара, который когда-то гремел на всю столицу как центр разврата и веселья.
Забудьте о парадных фасадах! Мы исследуем узкие улочки и потаенные дворы, где некогда кипела жизнь в публичных домах, борделях, притонах и трактирах.
Описание экскурсии
Скандальные адреса Вы увидите сохранившийся дом-бордель с легендарной «турецкой комнатой», «особняк с беременными кариатидами» и необычный храм на крыше театра. А также узнаете:
- Как была связана с этой темой Н. К. Крупская?
- В каком храме венчались герои картины «Неравный брак»?
- Зажигались ли здесь красные фонари?
- Что такое «желтый билет» и кто такие «желтобилетницы»?
- Какие расценки были в борделях?
- Какой бордель закрыли за разврат, а какой умудрился получить госзаказ?
• Как дом Петра Сысоева стал визитной карточкой хозяина. Важная информация:
- Имеется возрастное ограничение — 18+.
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
пятница, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Шухову
- Сретенский бульвар
- Памятник Н.К. Крупской
- Дом страхового общества Россия
- Храм Успения Богородицы
- Бывшие дома, в которых располагались публичные дома
- Дом Сысоева
Что включено
- Услуги гида
- Радиогиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник В.Г. Шухову (м. Чистые пруды)
Завершение: М. Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: пятница, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Имеется возрастное ограничение - 18+
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Абрамова
11 ноя 2025
Спасибо гиду Елене, очень увлекательный рассказ, много раздаточного материала для просмотра. Удобный, не утомительный маршрут. Всё понравилось, и с погодой повезло, было не очень холодно))) спасибо!!!
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилось. Интересно, много разных любопытных историй было рассказано, больше узнала о районе в котором так часто гуляю:)
А
Анна
8 сен 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность Елене за великолепно проведённую экскурсию 07.09.25. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия, позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков московских двориков, о которых не пишут в путеводителях
