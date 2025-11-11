Мои заказы

«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)

«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару
Приглашаю вас на дерзкое и увлекательное путешествие по темным страницам старой Москвы! Отправимся в самое сердце легендарной Драчёвки (Грачёвки) — района Сретенки и Цветного бульвара, который когда-то гремел на всю столицу как центр разврата и веселья.

Забудьте о парадных фасадах! Мы исследуем узкие улочки и потаенные дворы, где некогда кипела жизнь в публичных домах, борделях, притонах и трактирах.
5
3 отзыва
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)

Описание экскурсии

Скандальные адреса Вы увидите сохранившийся дом-бордель с легендарной «турецкой комнатой», «особняк с беременными кариатидами» и необычный храм на крыше театра. А также узнаете:

  • Как была связана с этой темой Н. К. Крупская?
  • В каком храме венчались герои картины «Неравный брак»?
  • Зажигались ли здесь красные фонари?
  • Что такое «желтый билет» и кто такие «желтобилетницы»?
  • Какие расценки были в борделях?
  • Какой бордель закрыли за разврат, а какой умудрился получить госзаказ?

• Как дом Петра Сысоева стал визитной карточкой хозяина. Важная информация:

  • Имеется возрастное ограничение — 18+.
  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.

пятница, суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Шухову
  • Сретенский бульвар
  • Памятник Н.К. Крупской
  • Дом страхового общества Россия
  • Храм Успения Богородицы
  • Бывшие дома, в которых располагались публичные дома
  • Дом Сысоева
Что включено
  • Услуги гида
  • Радиогиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник В.Г. Шухову (м. Чистые пруды)
Завершение: М. Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: пятница, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Имеется возрастное ограничение - 18+
  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Абрамова
11 ноя 2025
Спасибо гиду Елене, очень увлекательный рассказ, много раздаточного материала для просмотра. Удобный, не утомительный маршрут. Всё понравилось, и с погодой повезло, было не очень холодно))) спасибо!!!
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилось. Интересно, много разных любопытных историй было рассказано, больше узнала о районе в котором так часто гуляю:)
А
Анна
8 сен 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность Елене за великолепно проведённую экскурсию 07.09.25. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия, позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков московских двориков, о которых не пишут в путеводителях

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Секреты сретенских переулков
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты сретенских переулков
Увлекательная прогулка по Сретенке откроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни в публичных домах и тайных скитах, ощутите контрасты этого района
Начало: У метро Трубная
Завтра в 10:00
21 ноя в 18:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Пешая
2 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
22 ноя в 13:00
29 ноя в 13:00
685 ₽ за человека
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
29 ноя в 12:30
7 дек в 13:30
1999 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве