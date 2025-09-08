А Анна

«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)

Хочу выразить искреннюю благодарность Елене за великолепно проведённую экскурсию 07.09.25. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия, позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков московских двориков, о которых не пишут в путеводителях