Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 18:45
Завтра в 15:00
1390 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
Начало: Памятник В.Г. Шухову (м. Чистые пруды)
Расписание: пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 16:00
18 окт в 16:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Дом страхового общества «Россия» и экскурсия в квартиру архитектора
Начало: Встречаемся на площади перед театром «Et Cetera»
25 окт в 11:30
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 сентября 2025«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)Хочу выразить искреннюю благодарность Елене за великолепно проведённую экскурсию 07.09.25. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия, позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков московских двориков, о которых не пишут в путеводителях
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом Страхового общества «Россия»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Дом Страхового общества «Россия»" можно забронировать 3 экскурсии от 1390 до 2100. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Дом Страхового общества «Россия»», 362 ⭐ отзыва, цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь