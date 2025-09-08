Мои заказы

Дом Страхового общества «Россия» – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Страхового общества «Россия»» в Москве, цены от 1390 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Стендап-экскурсия по Китай-городу, Патрикам или Чистым прудам (на выбор)
Пешая
1.5 часа
343 отзыва
Групповая
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 18:45
Завтра в 15:00
1390 ₽ за человека
«Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Памятник В.Г. Шухову (м. Чистые пруды)
Расписание: пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 16:00
18 окт в 16:00
1500 ₽ за человека
Дом страхового общества «Россия» и экскурсия в квартиру архитектора
1.5 часа
18 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Начало: Встречаемся на площади перед театром «Et Cetera»
25 окт в 11:30
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 сентября 2025
    «Публичные и не очень дома Сретенки» - гуляем по Сретенскому бульвару (18+)
    Хочу выразить искреннюю благодарность Елене за великолепно проведённую экскурсию 07.09.25. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия, позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков московских двориков, о которых не пишут в путеводителях

