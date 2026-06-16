Под блеск вечерних фонарей и ниспадающие блики заката приготовьтесь окунуться в мир роскоши, романов, авантюр и разгула старой Москвы! Наша пешеходная экскурсия пройдёт по Тверскому бульвару, Тверской улице и её ближайшим переулкам — тем самым местам, где когда-то кипела разгульная жизнь столицы.
Перед вами развернётся история, богатая звоном монет и бокалов, драмой творцов и дельцов, страстью бала, джаза и кутежа.
Перед вами развернётся история, богатая звоном монет и бокалов, драмой творцов и дельцов, страстью бала, джаза и кутежа.
Описание экскурсии
Приготовьтесь окунуться в самую яркую, шумную и соблазнительную сторону старой Москвы! Вас ждёт авантюрное путешествие — от балов аристократов и богемных посиделок до яркого и дерзкого блеска стиляг.
Вы узнаете:
- где можно было дистанционно «посетить» оперу Большого театра
- где зарождался российский кинематограф
- где была «обитель театралов» Москвы
- у какого ресторана происходили поэтические разборки
- где развлекалась советская золотая молодёжь
- как вели себя на балах и что за этим скрывалось
Организационные детали
- Сбор группы проходит за 5–7 минут до начала
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу в 19:30, в воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет для незабываемого свидания (один билет для двоих)
|1395 ₽
|Стандартный
|743 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9463 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
Входит в следующие категории Москвы
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