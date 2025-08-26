Мои заказы

«Разноцветные дома Чистых прудов»: прогулка по Москве для детей

Отыскать тайный зоопарк, познакомиться с драконами и узнать, хорошо ли жить в «яйце»
Приглашаем на весёлую прогулку по району Чистых прудов! Мы рассмотрим необычные дома и окунёмся в их историю, поищем львов и жар-птиц, разберёмся, есть ли в Сверчковом переулке сверчки.

Программа отлично подойдёт для семей с детьми с 7 лет, которым интересно взглянуть на Москву с неожиданного ракурса.
Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Увидите голубые, красные и оранжевые дома — каждый со своей историей
  • «Почистите» пруды, найдёте львов, оленей и жар-птиц
  • Познакомитесь с драконами, почувствуете аромат заморских стран
  • Узнаете, хорошо ли жить в «яйце», водились ли в Сверчковом переулке сверчки и есть ли в центре Москвы акулы
  • Попробуете отыскать тайный зоопарк

Достопримечательности по маршруту

Дом-комод — дом со зверями — дом-яйцо — зоопарк — Сверчков переулок.

Организационные детали

  • Программа подойдёт детям с 7 лет и их родителям
  • Протяжённость маршрута — около 2 км
  • Экскурсию проведёт аккредитованный гид, филолог, педагог, автор детских книг о Москве из нашей команды

Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводит детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.

В
Виктория
26 авг 2025
У нас случился первый опыт прогулки с детьми 5 и 7 лет, и это положило начало нового увлекательного и познавательного досуга. Ольга удивительным образом быстро установила контакт, вовлекла и заинтересовала детей настолько, что мы вот уже неделю обсуждаем увиденное и услышанное, а семилетняя девочка решила провести этим маршрутом своих друзей и поделиться тем, что узнала сама. Огромное спасибо!

