Приглашаем на весёлую прогулку по району Чистых прудов! Мы рассмотрим необычные дома и окунёмся в их историю, поищем львов и жар-птиц, разберёмся, есть ли в Сверчковом переулке сверчки.
Программа отлично подойдёт для семей с детьми с 7 лет, которым интересно взглянуть на Москву с неожиданного ракурса.
Программа отлично подойдёт для семей с детьми с 7 лет, которым интересно взглянуть на Москву с неожиданного ракурса.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Увидите голубые, красные и оранжевые дома — каждый со своей историей
- «Почистите» пруды, найдёте львов, оленей и жар-птиц
- Познакомитесь с драконами, почувствуете аромат заморских стран
- Узнаете, хорошо ли жить в «яйце», водились ли в Сверчковом переулке сверчки и есть ли в центре Москвы акулы
- Попробуете отыскать тайный зоопарк
Достопримечательности по маршруту
Дом-комод — дом со зверями — дом-яйцо — зоопарк — Сверчков переулок.
Организационные детали
- Программа подойдёт детям с 7 лет и их родителям
- Протяжённость маршрута — около 2 км
- Экскурсию проведёт аккредитованный гид, филолог, педагог, автор детских книг о Москве из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 280 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводит детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
26 авг 2025
У нас случился первый опыт прогулки с детьми 5 и 7 лет, и это положило начало нового увлекательного и познавательного досуга. Ольга удивительным образом быстро установила контакт, вовлекла и заинтересовала детей настолько, что мы вот уже неделю обсуждаем увиденное и услышанное, а семилетняя девочка решила провести этим маршрутом своих друзей и поделиться тем, что узнала сама. Огромное спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Через Красные ворота - в Москву дореволюционную (мини-группа)
О быте москвичей 19 века, семейных секретах и интригах владельцев домов в окрестностях Чистых прудов
Начало: У CТ.М. «Красные ворота»
Расписание: в субботу в 14:00
29 ноя в 14:00
6 дек в 14:00
1334 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
7 дек в 13:30
13 дек в 14:30
1999 ₽ за человека