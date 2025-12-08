Вообразите шумную Москву 16 века. Это великий торг, изумлявший иностранцев, золотые главы соборов Кремля и узорчатые палаты. А ещё — моровая язва и убийцы, непотребные жёнки и кабаки, деревянные дома, что поглощаются огнём. И грозный царь, по следам которого мы отправимся — он появляется в кино, толкает нас на поиски тайников и споры о своей канонизации.

Описание экскурсии

Начнём у границы средневекового города — Китайгородской стены — и проследуем к Печатному двору на Никольской. Заглянем на Красную площадь, после Васильевского спуска окажемся на Варварке, где найдём палаты 16 века и сохранившиеся отпечатки той далёкой эпохи.

Я расскажу:

кем был бы Иван Грозный в наши дни

почему Москва была городом больших возможностей

какие тайны 16 века скрывают элитные новостройки в Китай-городе

что писали о русских женщинах иностранцы

как правильно выбрать способ казни

кто впервые произнёс это слово — Россия

что можно узнать из исповедных сборников

Организационные детали

Интересно будет взрослым и детям от 14 лет.