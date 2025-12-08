Вообразите шумную Москву 16 века. Это великий торг, изумлявший иностранцев, золотые главы соборов Кремля и узорчатые палаты. А ещё — моровая язва и убийцы, непотребные жёнки и кабаки, деревянные дома, что поглощаются огнём.
И грозный царь, по следам которого мы отправимся — он появляется в кино, толкает нас на поиски тайников и споры о своей канонизации.
Описание экскурсии
Начнём у границы средневекового города — Китайгородской стены — и проследуем к Печатному двору на Никольской. Заглянем на Красную площадь, после Васильевского спуска окажемся на Варварке, где найдём палаты 16 века и сохранившиеся отпечатки той далёкой эпохи.
Я расскажу:
- кем был бы Иван Грозный в наши дни
- почему Москва была городом больших возможностей
- какие тайны 16 века скрывают элитные новостройки в Китай-городе
- что писали о русских женщинах иностранцы
- как правильно выбрать способ казни
- кто впервые произнёс это слово — Россия
- что можно узнать из исповедных сборников
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 14 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лидия — ваш гид в Москве
Любите ли вы Москву так, как люблю её я! Мне повезло — я родилась в Москве и со студенческих лет часами бродила по городу с путеводителем в руках. Мои экскурсии — это
