Приглашаем на неутомительную 50-минутную прогулку по самому популярному водному маршруту столицы. Вы стартуете на причале «Воробьёвы горы» и отправитесь в сторону парка Зарядье. По пути увидите визитные карточки Москвы: Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I и другие.
Теплоход оборудован открытой и закрытой палубами, что позволит отдохнуть с комфортом в любую погоду.
Теплоход оборудован открытой и закрытой палубами, что позволит отдохнуть с комфортом в любую погоду.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:58, 12:05, 13:28, 14:43, 14:50, 16:13, 17:28, 17:35, 18:58, 20:13, 20:20, 21:43, 22:58
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы отправитесь в мини-путешествие на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор». Они оснащены всем необходимым: санузлами, зонами для курения, открытой и закрытой палубами, современными системами климат-контроля. Также на борту будет работать кафе. Вы сможете утолить жажду прохладными напитками в жаркую погоду и согреться ароматным кофе с круассаном в прохладный день. С воды вам откроются виды на:
- Стадион Лужники
- Академию РАН
- Памятник Петру I
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
Маршрут
Причал «Воробьёвы горы» — Андреевский мост — Нескучный сад — парк Горького — Крымский мост — памятник Петру I — театр Эстрады — храм Христа Спасителя — Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — причал «Китай-Город/Устьинский» (рядом с парком Зарядье).
Организационные детали
- Можно приходить с детской коляской
- На борт теплохода можно приносить свой алкоголь
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (с 12 лет)
|400 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 июня 2024
Катались второй раз и этот был хуже
Теплоход был Вдохновение и это полный отстой другого слова не могу подобрать,на палубе стулья стоят в разброс кто где захотел тот и сел и то если успел найти нормальный стул,стулья все потрепанные,экскурсию включили минут через 10 и то слова были слышны через раз
Три звезды это еще очень много для такой экскурсии,немного разочарованы
Теплоход был Вдохновение и это полный отстой другого слова не могу подобрать,на палубе стулья стоят в разброс кто где захотел тот и сел и то если успел найти нормальный стул,стулья все потрепанные,экскурсию включили минут через 10 и то слова были слышны через раз
Три звезды это еще очень много для такой экскурсии,немного разочарованы
Е
Евгения
5 июня 2024
Написано прогулка длится 1 час, на самом деле прогулка длилась минут 40. Это не очень это понравилось, а а общем всё хорошо.
Н
Наталья
3 июня 2024
Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
Елена
2 июня 2024
Это просто безобразие! Никакой экскурсии с аудио гидом как таковой не было, потому что текст просто шел фоном(очень тихо, практически не слышно). И само мероприятие вызвало такие чувства - негодование,
Дарина
25 мая 2024
Аудиогида не было, но и так все отлично!! Всем рекомендую))
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