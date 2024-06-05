Приглашаем на неутомительную 50-минутную прогулку по самому популярному водному маршруту столицы. Вы стартуете на причале «Воробьёвы горы» и отправитесь в сторону парка Зарядье. По пути увидите визитные карточки Москвы: Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I и другие. Теплоход оборудован открытой и закрытой палубами, что позволит отдохнуть с комфортом в любую погоду.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы отправитесь в мини-путешествие на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор». Они оснащены всем необходимым: санузлами, зонами для курения, открытой и закрытой палубами, современными системами климат-контроля. Также на борту будет работать кафе. Вы сможете утолить жажду прохладными напитками в жаркую погоду и согреться ароматным кофе с круассаном в прохладный день. С воды вам откроются виды на:

Стадион Лужники

Академию РАН

Памятник Петру I

Театр Эстрады

Храм Христа Спасителя

Кремль

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» — Андреевский мост — Нескучный сад — парк Горького — Крымский мост — памятник Петру I — театр Эстрады — храм Христа Спасителя — Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — причал «Китай-Город/Устьинский» (рядом с парком Зарядье).

Организационные детали