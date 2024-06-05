Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье

Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Приглашаем на неутомительную 50-минутную прогулку по самому популярному водному маршруту столицы. Вы стартуете на причале «Воробьёвы горы» и отправитесь в сторону парка Зарядье. По пути увидите визитные карточки Москвы: Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру I и другие.

Теплоход оборудован открытой и закрытой палубами, что позволит отдохнуть с комфортом в любую погоду.
3.4
5 отзывов
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Ближайшие даты:
Время начала: 11:58, 12:05, 13:28, 14:43, 14:50, 16:13, 17:28, 17:35, 18:58, 20:13, 20:20, 21:43, 22:58

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы отправитесь в мини-путешествие на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор». Они оснащены всем необходимым: санузлами, зонами для курения, открытой и закрытой палубами, современными системами климат-контроля. Также на борту будет работать кафе. Вы сможете утолить жажду прохладными напитками в жаркую погоду и согреться ароматным кофе с круассаном в прохладный день. С воды вам откроются виды на:

  • Стадион Лужники
  • Академию РАН
  • Памятник Петру I
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» — Андреевский мост — Нескучный сад — парк Горького — Крымский мост — памятник Петру I — театр Эстрады — храм Христа Спасителя — Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — причал «Китай-Город/Устьинский» (рядом с парком Зарядье).

Организационные детали

  • Можно приходить с детской коляской
  • На борт теплохода можно приносить свой алкоголь

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (с 12 лет)400 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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1
1
О
5 июня 2024
Катались второй раз и этот был хуже
Теплоход был Вдохновение и это полный отстой другого слова не могу подобрать,на палубе стулья стоят в разброс кто где захотел тот и сел и то если успел найти нормальный стул,стулья все потрепанные,экскурсию включили минут через 10 и то слова были слышны через раз
Три звезды это еще очень много для такой экскурсии,немного разочарованы
Е
5 июня 2024
Написано прогулка длится 1 час, на самом деле прогулка длилась минут 40. Это не очень это понравилось, а а общем всё хорошо.
Н
3 июня 2024
Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
Елена
2 июня 2024
Это просто безобразие! Никакой экскурсии с аудио гидом как таковой не было, потому что текст просто шел фоном(очень тихо, практически не слышно). И само мероприятие вызвало такие чувства - негодование,
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разочарование и гнев! Во- первых, на пристани никаких опознавательных знаков, как искать, где он причал А?! Во-вторых, на самой это пристани останавливаются все теплоходы с разными маршрутами, нужно" ловить" свой, а стая местных работников- продавцов билетов- зазывал никакую информацию не дают, хамят и теряют всякий интерес если ты не" их клиент". Во- третьих, товарищи, зачем вы обманываете народ, сообщая при покупке билетов, что осталось такое- то количество свободных мест?! По факту это охота! Мест практически нет!!! А те,что остались - или на открытом солнце, или в душном нижнем отсеке без кондиционера (и то одно - два в разных концах - всей семьёй не сесть). Забегаешь на теплоход и начинаешь носиться в поисках если не места, то хотя бы свободного стула! К тому же все это надо делать быстро, и забежать, и найти, потому что на очереди уже состоит другой теплоход, а за спиной такие же" путешественники", которые также как вы,не хотят простоять час на ногах.
Подводя итог, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НИКОМУ ТАКУЮ ЭКСКУРСИЮ И ДАННОГО ОПЕРАТОРА!!!

Дарина
25 мая 2024
Аудиогида не было, но и так все отлично!! Всем рекомендую))

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