Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе

Когда вы живете в Москве, вы напрочь забываете о красоте природы

5
3 отзыва
Групповая
Когда вы живете в Москве, вы напрочь забываете о красоте природы.

Огромные многоэтажки, многополосные шоссе, вечная пробки — это наши повседневные пейзажи.

Если вы хотите увидеть настоящую русскую природу — присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке.

Мы отправимся в путешествие по Клязьминскому водохранилищу.

Отдохните от вечной спешки и насладитесь красотой природы.
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Северного вокзала
  • Химкинские мосты
  • Музейный комплекс Северное Тушино
  • Канал им. Москвы
  • Химкинское водохранилище
  • Клязьминское водохранилище

Что вас ждёт

Северное Подмосковье покажет Вам свое новое лицо. Под легкий плеск речного бриза вы увидите утопающие в изумрудной зелени природные ландшафты с простора Клязьминского водохранилища. Голос экскурсовода не предусмотрен в программе прогулки, и это имеет множество преимуществ. Спокойный темп плавания и уютная обстановка под звучание тихой музыки помогут вам расслабиться наедине со своими размышлениями или провести душевный диалог с собеседником.
Время на теплоходе «Фалькон» пролетит незаметно, но оставит заметный след в вашей однообразной повседневности. Свежие впечатления, полученные от небольшого путешествия, продемонстрируют вам красоту жизни.

Важно знать:

  • На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Крепкий алкоголь разрешен при наличии чека из магазина.
  • При наборе группы менее 15 человек или неблагоприятных погодных условиях прогулка будет перенесена, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Место начала и завершения?
Северный речной вокзал
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 19:15, воскресенье в 09:30, 18:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница в 19:15, воскресенье в 09:30, 18:45

Отзывы от туристов

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