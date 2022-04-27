Что вас ждёт

Северное Подмосковье покажет Вам свое новое лицо. Под легкий плеск речного бриза вы увидите утопающие в изумрудной зелени природные ландшафты с простора Клязьминского водохранилища. Голос экскурсовода не предусмотрен в программе прогулки, и это имеет множество преимуществ. Спокойный темп плавания и уютная обстановка под звучание тихой музыки помогут вам расслабиться наедине со своими размышлениями или провести душевный диалог с собеседником.

Время на теплоходе «Фалькон» пролетит незаметно, но оставит заметный след в вашей однообразной повседневности. Свежие впечатления, полученные от небольшого путешествия, продемонстрируют вам красоту жизни.

Важно знать: