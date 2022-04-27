Северное Подмосковье покажет Вам свое новое лицо. Под легкий плеск речного бриза вы увидите утопающие в изумрудной зелени природные ландшафты с простора Клязьминского водохранилища. Голос экскурсовода не предусмотрен в программе прогулки, и это имеет множество преимуществ. Спокойный темп плавания и уютная обстановка под звучание тихой музыки помогут вам расслабиться наедине со своими размышлениями или провести душевный диалог с собеседником.
Время на теплоходе «Фалькон» пролетит незаметно, но оставит заметный след в вашей однообразной повседневности. Свежие впечатления, полученные от небольшого путешествия, продемонстрируют вам красоту жизни.
Важно знать:
На борт теплохода запрещается проносить продукты питания, прохладительные напитки и пиво. Крепкий алкоголь разрешен при наличии чека из магазина.
При наборе группы менее 15 человек или неблагоприятных погодных условиях прогулка будет перенесена, о чем мы обязательно оповестим всех участников мероприятия.
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе
Место начала и завершения?
Северный речной вокзал
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 19:15, воскресенье в 09:30, 18:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пятница в 19:15, воскресенье в 09:30, 18:45
Дарим — ваш гид в Москве
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