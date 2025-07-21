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Химки теплоходный маршрут – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Химки теплоходный маршрут» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
На теплоходе
8 часов
20 отзывов
Круиз
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал» (причалы №7-11)
Расписание: В 10:00 и 14:30
9 авг в 10:00
1250 ₽ за человека
Классический круговой часовой маршрут от Северного Речного вокзала
На теплоходе
1 час
225 отзывов
Водная прогулка
Классический круговой часовой маршрут от Северного Речного вокзала
Начало: Северный речной вокзал
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
600 ₽ за человека
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
4 часа
71 отзыв
Водная прогулка
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Начало: Причал «Северный речной вокзал» (причалы №7-11)
Расписание: Суббота в 14:30
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
850 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Химки теплоходный маршрут»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
  2. Классический круговой часовой маршрут от Северного Речного вокзала
  3. Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Химки теплоходный маршрут" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1250. Туристы уже оставили гидам 316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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