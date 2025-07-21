Круиз
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал» (причалы №7-11)
Расписание: В 10:00 и 14:30
9 авг в 10:00
1250 ₽ за человека
Водная прогулка
Классический круговой часовой маршрут от Северного Речного вокзала
Начало: Северный речной вокзал
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
600 ₽ за человека
Водная прогулка
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Начало: Причал «Северный речной вокзал» (причалы №7-11)
Расписание: Суббота в 14:30
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
850 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл21 июля 2025Все прошло хорошо. Прогулка началась вовремя.
- ССветлана15 июля 2025Прекрасная прогулка была в сторону Клязьминского водохранилища. Я в своё время брала прогулки по Москве - реке в черте города
- ДДмитрий7 июля 2025Супер поездка, спасибо!
- ЕЕвгений7 июля 2025Хотелось бы оплачивать картой в буфете.
- ЕЕршов22 июля 2024Прогулка по акватории Химкинского водохранилищаВсё замечательно. Единственное замечание: на верхней палубе не были протёрты металлические скамейки после дождя.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Химки теплоходный маршрут»
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