читать дальше Москвы. И хотелось уже какие-то другие маршруты. И данный маршрут, как нельзя кстати. Мне во время прогулки открывались прекрасные ландшафты. Рекомендую данный маршрут для речных прогулок.

Прекрасная прогулка была в сторону Клязьминского водохранилища. Я в своё время брала прогулки по Москве - реке в черте города