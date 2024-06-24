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Групповая
3 часа
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Начало: Северный речной вокзал (м. Речной вокзал)
Расписание: Суббота в 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
850₽ за человека
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: В 10:00 и 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 1 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDobychin24 июня 2024Отдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха
- ВВиктор24 июня 2024Спасибо. Все хорошо.
- ННаталья24 июня 2024Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть
- ЕЕлена23 июня 2024Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В
- SSvetlana26 сентября 2023Отлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
- ВВладимир21 августа 2023Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
- ЕЕкатерина29 августа 2022/
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Клязьминское водохранилище»
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