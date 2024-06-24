Клязьминское водохранилище – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Клязьминское водохранилище» в Москве, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
32 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Завтра в 15:00
4 июля в 15:00
от 1 200 за человека
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
4 часа
61 отзыв
Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
Начало: Северный речной вокзал (м. Речной вокзал)
Расписание: Суббота в 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
850 за человека
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
⛴ На теплоходе
Круиз
8 часов
10 отзывов
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: В 10:00 и 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 1 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Клязьминское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
  2. Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
  3. Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Клязьминское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 1 890. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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