С Сергей Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Екатерина прекрасный расказчик, глубоко знает материал и умело доносит его до слушателей. Экскурсия прошла "на одном дыхании" и произвела сильное впечатление.

Е Елена Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации. Рекомендую всем! Екатерине спасибо ещё раз!

Т Татьяна Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Спасибо большое за экскурсию 🌺

Е Елена Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Все понравилось

Н Наталья Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку читать дальше мы. Мы были с детьми, за два часа ни один не сказал, что скучно и не доставали телефоны.

Екатерина прекрасный рассказчик, очень насыщенная информация по месту, времени, людям. Экскурсия интересная, нам очень понравилась. Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия получилась индивидуальная, были только

И Ирина Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!

Н Наталия Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!

О Ольга Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала

О Олеся Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку читать дальше речь и обилие знаний по теме! Открытость для сторонних вопрос и "не по теме". Решительно рекомендую этого экскурсовода и его маршруты. Прекрасный маршрут, выстроенный Екатериной, отлично зашел утром в воскресенье. Забавные и познавательные истории на каждой локации прекрасно наполнили прогулку. Грамотная

Р Роднянскаяя Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396» читать дальше о героизме и значении подводного флота сказано вскользь. Подводным флотом обладают несколько стран. И мы в том числе. Одна подлодка может изменить всю геополитику. Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы,

Е Евгений Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Интересная экскурсия!

Очень много нового для себя узнал о парке Дружба.

а анастасия Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Спасибо за такую чудесную экскурсию, до сих пор под впечатлением и очарованием Екатерины

M Maрина Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку читать дальше Прогулялись по парку "Дружба", Северному речному вокзалу(внутри и вокруг), узнали истории жизни и творчества знаменитых людей да еще и с погодой повезло! Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с удовольствием вступает в диалог)

О Оксана Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Отличная, супер интересная и познавательная прогулка в доброжелательной и душевной атмосфере! Екатерина настоящий профессионал, замечательный человек, информацию преподносит очень интересно, доступно. Однозначно рекомендую!

Д Дина Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Екатерина рассказывала с удовольствием. Особенно понравился рассказ о Мухиной. Спасибо.

Н Надежда Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Были на экскурсии с Екатериной по Северному речному вокзалу группой семь человек. Понравилось всем. Интересно, внимательно, очень дружелюбно. Спасибо экскурсоводу

Т Татьяна Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Экскурсия интересная, музыкальная, приятная. Не слишком перегружена информацией, при этом узнаешь много нового. Про парк Дружба я раньше ничего не знала, а там очень оригинальные памятники! И конечно, Речной вокзал - памятник эпохе. Спасибо Екатерине за познавательную историю.

Ю Юлия Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку читать дальше который открылся с совершенно нового ракурса, зато огромный бонус к экскурсии, а также нас сопровождала музыка, по мере продвижения по маршруту. Было все в приятной дружеской атмосфере с удачно подобранной музыкой. Все совпало, и погода и музыка и гид-профессионал Екатерина. Большое спасибо. Настоятельно рекомендую посетить эту музыкальную экскурсию! Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила маршрут через парк Дружба,

Я Яна Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку читать дальше рассказ гида с большим количеством исторических и культурологических фактов и объяснением их взаимосвязи. И, наконец, сама Екатерина - необыкновенно внимательный, заинтересованный в своем деле и приятный в общении человек! Искренне благодарим за это увлекательное небольшое путешествие! Очень красивая прогулка по паркам, набережной и, конечно, зданию Северного речного вокзала, реставрация которого недавно завершена. Прекрасно продуманный, логично построенный