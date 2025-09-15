Водная прогулка
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Откройте для себя Северный речной вокзал: архитектура, история и музыка на фоне живописных парков Москвы
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в воскресенье в 12:30
Завтра в 14:00
14 дек в 12:30
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
11 дек в 14:30
11 янв в 11:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей15 сентября 2025Екатерина прекрасный расказчик, глубоко знает материал и умело доносит его до слушателей. Экскурсия прошла "на одном дыхании" и произвела сильное впечатление.
- ЕЕлена28 июля 2025Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации. Рекомендую всем! Екатерине спасибо ещё раз!
- ТТатьяна30 июня 2025Спасибо большое за экскурсию 🌺
- ЕЕлена7 марта 2025Все понравилось
- ННаталья1 сентября 2024Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия получилась индивидуальная, были только
- ИИрина27 апреля 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!
- ННаталия22 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!
- ООльга4 марта 2024Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала
- ООлеся4 марта 2024Прекрасный маршрут, выстроенный Екатериной, отлично зашел утром в воскресенье. Забавные и познавательные истории на каждой локации прекрасно наполнили прогулку. Грамотная
- РРоднянскаяя26 сентября 2023Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы,
- ЕЕвгений25 сентября 2023Интересная экскурсия!
Очень много нового для себя узнал о парке Дружба.
- аанастасия18 сентября 2023Спасибо за такую чудесную экскурсию, до сих пор под впечатлением и очарованием Екатерины
- MMaрина18 сентября 2023Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с удовольствием вступает в диалог)
- ООксана17 сентября 2023Отличная, супер интересная и познавательная прогулка в доброжелательной и душевной атмосфере! Екатерина настоящий профессионал, замечательный человек, информацию преподносит очень интересно, доступно. Однозначно рекомендую!
- ДДина8 сентября 2023Екатерина рассказывала с удовольствием. Особенно понравился рассказ о Мухиной. Спасибо.
- ННадежда15 августа 2023Были на экскурсии с Екатериной по Северному речному вокзалу группой семь человек. Понравилось всем. Интересно, внимательно, очень дружелюбно. Спасибо экскурсоводу
- ТТатьяна14 августа 2023Экскурсия интересная, музыкальная, приятная. Не слишком перегружена информацией, при этом узнаешь много нового. Про парк Дружба я раньше ничего не знала, а там очень оригинальные памятники! И конечно, Речной вокзал - памятник эпохе. Спасибо Екатерине за познавательную историю.
- ЮЮлия28 июля 2023Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила маршрут через парк Дружба,
- ЯЯна21 июля 2023Очень красивая прогулка по паркам, набережной и, конечно, зданию Северного речного вокзала, реставрация которого недавно завершена. Прекрасно продуманный, логично построенный
- ммарина2 марта 2023Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание,
