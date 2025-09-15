Мои заказы

Подводная лодка Б-396 – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводная лодка Б-396» в Москве, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Пешая
На теплоходе
1.5 часа
46 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Пешая
2 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Откройте для себя Северный речной вокзал: архитектура, история и музыка на фоне живописных парков Москвы
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в воскресенье в 12:30
Завтра в 14:00
14 дек в 12:30
2000 ₽ за человека
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Пешая
На лодке
2.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
11 дек в 14:30
11 янв в 11:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Екатерина прекрасный расказчик, глубоко знает материал и умело доносит его до слушателей. Экскурсия прошла "на одном дыхании" и произвела сильное впечатление.
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации. Рекомендую всем! Екатерине спасибо ещё раз!
    Очень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локацииОчень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локацииОчень интересно, познавательно. Екатерина - отличный профессионал. Много исторических фактов переплетены с современностью. Удачно подобраны локации
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Спасибо большое за экскурсию 🌺
  • Е
    Елена
    7 марта 2025
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Все понравилось
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия получилась индивидуальная, были только
    читать дальше

    мы. Мы были с детьми, за два часа ни один не сказал, что скучно и не доставали телефоны.
    Екатерина прекрасный рассказчик, очень насыщенная информация по месту, времени, людям. Экскурсия интересная, нам очень понравилась.

    Очень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсияОчень давно хотела попасть на эту экскурсию, и вот всё совпало, кинула клич друзьям и экскурсия
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!
  • Н
    Наталия
    22 апреля 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала
  • О
    Олеся
    4 марта 2024
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Прекрасный маршрут, выстроенный Екатериной, отлично зашел утром в воскресенье. Забавные и познавательные истории на каждой локации прекрасно наполнили прогулку. Грамотная
    читать дальше

    речь и обилие знаний по теме! Открытость для сторонних вопрос и "не по теме". Решительно рекомендую этого экскурсовода и его маршруты.

  • Р
    Роднянскаяя
    26 сентября 2023
    Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
    Толковая экскурсия, много бытовых подробностей, подростки не отвлекаясь слушали в течение часа. На мой взгляд сделан упор на трудности службы,
    читать дальше

    о героизме и значении подводного флота сказано вскользь. Подводным флотом обладают несколько стран. И мы в том числе. Одна подлодка может изменить всю геополитику.

  • Е
    Евгений
    25 сентября 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Интересная экскурсия!
    Очень много нового для себя узнал о парке Дружба.
  • а
    анастасия
    18 сентября 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Спасибо за такую чудесную экскурсию, до сих пор под впечатлением и очарованием Екатерины
  • M
    Maрина
    18 сентября 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с удовольствием вступает в диалог)
    читать дальше

    Прогулялись по парку "Дружба", Северному речному вокзалу(внутри и вокруг), узнали истории жизни и творчества знаменитых людей да еще и с погодой повезло!

    Легкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, сЛегкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, сЛегкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, сЛегкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, сЛегкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, сЛегкая, интересная, не перегруженная информацией неторопливая экскурсия-прогулка! Гид Екатерина очень интересно все рассказала и показала, с
  • О
    Оксана
    17 сентября 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Отличная, супер интересная и познавательная прогулка в доброжелательной и душевной атмосфере! Екатерина настоящий профессионал, замечательный человек, информацию преподносит очень интересно, доступно. Однозначно рекомендую!
  • Д
    Дина
    8 сентября 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Екатерина рассказывала с удовольствием. Особенно понравился рассказ о Мухиной. Спасибо.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Были на экскурсии с Екатериной по Северному речному вокзалу группой семь человек. Понравилось всем. Интересно, внимательно, очень дружелюбно. Спасибо экскурсоводу
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Экскурсия интересная, музыкальная, приятная. Не слишком перегружена информацией, при этом узнаешь много нового. Про парк Дружба я раньше ничего не знала, а там очень оригинальные памятники! И конечно, Речной вокзал - памятник эпохе. Спасибо Екатерине за познавательную историю.
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила маршрут через парк Дружба,
    читать дальше

    который открылся с совершенно нового ракурса, зато огромный бонус к экскурсии, а также нас сопровождала музыка, по мере продвижения по маршруту. Было все в приятной дружеской атмосфере с удачно подобранной музыкой. Все совпало, и погода и музыка и гид-профессионал Екатерина. Большое спасибо. Настоятельно рекомендую посетить эту музыкальную экскурсию!

    Вчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составилаВчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составилаВчера посетила прекрасную экскурсию по Северному речному вокзалу в сопровождении замечательного гида. Екатерина очень логично составила
  • Я
    Яна
    21 июля 2023
    Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
    Очень красивая прогулка по паркам, набережной и, конечно, зданию Северного речного вокзала, реставрация которого недавно завершена. Прекрасно продуманный, логично построенный
    читать дальше

    рассказ гида с большим количеством исторических и культурологических фактов и объяснением их взаимосвязи. И, наконец, сама Екатерина - необыкновенно внимательный, заинтересованный в своем деле и приятный в общении человек! Искренне благодарим за это увлекательное небольшое путешествие!

  • м
    марина
    2 марта 2023
    Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Были с детьми разного возраста от 08 до 12 лет. Мария прекрасно удерживала их внимание,
    читать дальше

    задавая провокационные вопросы по рассказанному:-) и они все с удовольствием отвечали. Информации получили просто массу! Получилась отличная информативная прогулка. всем очень рекомендуем и зимой и в теплое время года! Еще раз - огромное спасибо, Мария!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Подводная лодка Б-396»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Северному речному вокзалу
  2. Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
  3. Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Подводная лодка Б-396" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6700. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Подводная лодка Б-396», 67 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль