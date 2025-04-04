Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)

Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Этот мастер-класс в Москве предлагает уникальную возможность соединить искусство и дегустацию вина.

Под руководством опытного художника участники создадут собственный этюд, используя вино вместо красок. Даже новички смогут создать картину, достойную стены
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или подарка. В процессе рисования предусмотрена дегустация красного вина с лёгкими закусками. Все материалы включены в стоимость, а бронирование желательно за две недели. Подходит для всех, кто любит новые впечатления и необычные виды творчества

5
7 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальная техника рисования
  • 🍷 Дегустация изысканного вина
  • 🖌 Подходит для новичков
  • 🎁 Готовая картина на память
  • 📅 Удобное бронирование
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Ближайшие даты:
1
мая3
мая6
мая8
мая9
мая13
мая15
мая
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с живописью вином и её секретными приёмами, которые используют профессионалы. Например, узнаете, как получить радугу оттенков из одной бутылки. И сразу опробуете винные спецэффекты на практике под руководством художника.

Каждый участник нарисует собственный этюд вином — для этого необязательно иметь художественный опыт. Готовую картину можно смело повесить на стену или подарить другу. А полученные знания о вине станут вашим козырем на любом застолье.

В процессе рисования мы не станем сдерживаться и продегустируем вкусное красное вино. Напитки будут сопровождаться лёгкими закусками.

Кому подойдёт мастер-класс

  • Всем, кто любит пробовать что-то новое — будь то сорт вина или неординарный вид творчества
  • Возраст участников — от 18 лет

Организационные детали

  • Большая просьба бронировать дату за 2 недели до мероприятия или раньше — организация мастер-класса потребует времени
  • В стоимость включены все материалы, а также вино и закуски для дегустации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Компания 8-10 чел.2700 ₽
Компания 2-3 чел.4000 ₽
Компания 4-7 чел3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Орехово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
И
4 апр 2025
Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
Юля
25 мар 2025
Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
Марина
23 фев 2025
Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у
Алексей
15 янв 2025
Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не у всех получится сделать работу. В результате - не только
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все получилось, но еще и все знакомые и друзья с недоверием позже отнеслись, сами ли мы это сваяли!))) Необыкновенные девочки-организаторы. Располагают к себе, стараются удержать атмосферу добра и позитива, интересные, творческие, инициативные! Классная и располагающая обстановка в самой студии - все комфортно, атмосферно, настраивает на познание себя и своих творческих способностей, располагает к беседам…
Нам все понравилось! довольны не только результатом, но и новым опытом! Большое спасибо за такой формат!
Необычно, интересно, познавательно! Всем рекомендуем!!!

С
11 янв 2025
Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
А
10 янв 2025
Все очень понравилось, было интересно)
Все очень понравилось, было интересно)Все очень понравилось, было интересно)Все очень понравилось, было интересно)
Ольга
17 дек 2024
Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте дают резиновые шлёпанцы (заранее мы об этом не знали, получились
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образы в нарядных платьях и шлёпанцах). Времени на рисование как будто немного не хватает, к концу пришлось торопиться, можно было бы сэкономить время на презентации вин, мы же больше рисуем, нежели чем дегустируем. Понравились примеры набросков и картин, которые показывала Дарья, красиво, вдохновляюще. Не понравился запрет рисовать что-либо, кроме винограда по примеру (две подруги хотели рисовать свой сюжет, не вижу проблем в этом).
В целом остались довольны!

Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменнаяБыли в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменнаяБыли в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своими впечатлениями! Рада, что вам у нас понравилось.

На групповом мастер-классе я предлагаю гостям один сюжет в рамках
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темы, чтобы получить максимальный результат. Как вы заметили, я не ставила задачу сделать работы по шаблону, у всех гостей получился свой вариант виноградной лозы в рамках темы и техники.

Для гостей мы предлагаем бахилы или сменную обувь, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

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