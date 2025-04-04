Этот мастер-класс в Москве предлагает уникальную возможность соединить искусство и дегустацию вина.
Под руководством опытного художника участники создадут собственный этюд, используя вино вместо красок. Даже новички смогут создать картину, достойную стены
Под руководством опытного художника участники создадут собственный этюд, используя вино вместо красок. Даже новички смогут создать картину, достойную стены
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная техника рисования
- 🍷 Дегустация изысканного вина
- 🖌 Подходит для новичков
- 🎁 Готовая картина на память
- 📅 Удобное бронирование
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы познакомитесь с живописью вином и её секретными приёмами, которые используют профессионалы. Например, узнаете, как получить радугу оттенков из одной бутылки. И сразу опробуете винные спецэффекты на практике под руководством художника.
Каждый участник нарисует собственный этюд вином — для этого необязательно иметь художественный опыт. Готовую картину можно смело повесить на стену или подарить другу. А полученные знания о вине станут вашим козырем на любом застолье.
В процессе рисования мы не станем сдерживаться и продегустируем вкусное красное вино. Напитки будут сопровождаться лёгкими закусками.
Кому подойдёт мастер-класс
- Всем, кто любит пробовать что-то новое — будь то сорт вина или неординарный вид творчества
- Возраст участников — от 18 лет
Организационные детали
- Большая просьба бронировать дату за 2 недели до мероприятия или раньше — организация мастер-класса потребует времени
- В стоимость включены все материалы, а также вино и закуски для дегустации
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Компания 8-10 чел.
|2700 ₽
|Компания 2-3 чел.
|4000 ₽
|Компания 4-7 чел
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Орехово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 59 туристов
Практикующий художник-иллюстратор, график. Призёр мировых конкурсов по иллюстрации. Преподаватель рисунка и истории искусств для детей и взрослых.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 апр 2025
Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
Юля
25 мар 2025
Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
Марина
23 фев 2025
Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
Алексей
15 янв 2025
Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не у всех получится сделать работу. В результате - не только
С
Светлана
11 янв 2025
Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
А
Андрей
10 янв 2025
Все очень понравилось, было интересно)
Ольга
17 дек 2024
Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте дают резиновые шлёпанцы (заранее мы об этом не знали, получились
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своими впечатлениями! Рада, что вам у нас понравилось.
На групповом мастер-классе я предлагаю гостям один сюжет в рамках
На групповом мастер-классе я предлагаю гостям один сюжет в рамках
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