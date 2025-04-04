Этот мастер-класс в Москве предлагает уникальную возможность соединить искусство и дегустацию вина.Под руководством опытного художника участники создадут собственный этюд, используя вино вместо красок. Даже новички смогут создать картину, достойную стены

или подарка. В процессе рисования предусмотрена дегустация красного вина с лёгкими закусками. Все материалы включены в стоимость, а бронирование желательно за две недели. Подходит для всех, кто любит новые впечатления и необычные виды творчества

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с живописью вином и её секретными приёмами, которые используют профессионалы. Например, узнаете, как получить радугу оттенков из одной бутылки. И сразу опробуете винные спецэффекты на практике под руководством художника.

Каждый участник нарисует собственный этюд вином — для этого необязательно иметь художественный опыт. Готовую картину можно смело повесить на стену или подарить другу. А полученные знания о вине станут вашим козырем на любом застолье.

В процессе рисования мы не станем сдерживаться и продегустируем вкусное красное вино. Напитки будут сопровождаться лёгкими закусками.

Кому подойдёт мастер-класс

Всем, кто любит пробовать что-то новое — будь то сорт вина или неординарный вид творчества

Возраст участников — от 18 лет

Организационные детали