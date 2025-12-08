Выставка в Центральном павильоне ВДНХ перенесёт нас в атмосферу старой Москвы. Вы увидите полотна Делабарта, Сурикова и Репина, которые расскажут историю города и его жителей. Погрузитесь в эпоху, вспомните о судьбах художников и тех, кого они изобразили.
Описание экскурсии
На выставке «Образ Москвы в русском искусстве» мы:
- рассмотрим картины Жерара Делабарта, запечатлевшего Москву конца 18 века
- увидим полотно Сурикова «Степан Разин» и узнаем, кто стал прообразом героя
- посчитаем участников группового портрета Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 г.»
- выясним, чем отличился герой Павла Корина на картине «Портрет академика Н. Д. Зелинского»
- вспомним события Смутного времени у полотна Верещагина «Осада Троице-Сергиевой лавры»
- обсудим московский пожар 1547 года у картины П. Ф. Плешанова, где иерей Сильвестр обличает Иоанна IV
Маршрут: арка главного входа на ВДНХ — скульптура «Рабочий и колхозница» — Центральный павильон и экспонаты Русского музея
Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.
Организационные детали
- Билеты оплачиваются отдельно: обычный — 500 ₽, льготный — 250 ₽
- Экскурсия по территории ВДНХ длится полчаса и ещё полтора часа в Центральном павильоне
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Арки Главного входа на ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 687 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 9 чел.
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной до главной выставки России
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
10 дек в 11:00
11 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Замоскворечье: архитектура по-русски
Прогулка по Замоскворечью откроет перед вами уникальные образцы архитектуры 17 века. Узнайте о допетровском зодчестве и поисках русского стиля
Начало: У метро «Третьяковская»
Завтра в 11:00
10 дек в 17:00
от 3000 ₽ за всё до 20 чел.
Билеты
Центральный павильон ВДНХ: выставка «Образ Москвы в русском искусстве» (билеты включены)
Редкая возможность увидеть коллекцию Русского музея в исторических интерьерах
Начало: У станции метро «ВДНХ»
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
1800 ₽ за билет