Мечтаете освоить новый вид транспорта? Всё в ваших руках! Смело вставайте к штурвалу катера и отправляйтесь в большое путешествие по всей центральной акватории Москвы-реки. За 3 часа вы пройдёте по Водоотводному каналу через центр города к небоскрёбам Москва-Сити и обратно. Незабываемые виды мегаполиса и яркие впечатления — такая поездка запомнится надолго.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лёгкий бриз, шум мотора, неповторимое ощущение свободы и скорости — за штурвалом комфортного катера вы попробуете себя в роли капитана. Всё в рамках закона и правил: наш катер «Шустрый» подходит под категорию управления без прав. За 30 минут до старта мы проведём подробный инструктаж по поведению на воде. Затем подробно расскажем, как управлять катером, и выдадим спасательные жилеты.

За 3 часа — именно столько времени занимает прохождение самого длинного маршрута из всех возможных — вы успеете изучить всю столицу с воды. Осмотрите максимум достопримечательностей и в полной мере оцените уникальный архитектурный облик города.

Достопримечательности на маршруте

Водоотводный канал с фонтанами

ГЭС-2 и скульптура «Большая глина № 4»

Кремль

Памятник Петру I

Парк Горького

Лужники и канатная дорога над рекой

Киевский вокзал

Москва-Сити

Организационные детали