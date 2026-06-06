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Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке

Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Мечтаете освоить новый вид транспорта? Всё в ваших руках! Смело вставайте к штурвалу катера и отправляйтесь в большое путешествие по всей центральной акватории Москвы-реки.

За 3 часа вы пройдёте по Водоотводному каналу через центр города к небоскрёбам Москва-Сити и обратно. Незабываемые виды мегаполиса и яркие впечатления — такая поездка запомнится надолго.
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке

Описание экскурсии

Лёгкий бриз, шум мотора, неповторимое ощущение свободы и скорости — за штурвалом комфортного катера вы попробуете себя в роли капитана. Всё в рамках закона и правил: наш катер «Шустрый» подходит под категорию управления без прав. За 30 минут до старта мы проведём подробный инструктаж по поведению на воде. Затем подробно расскажем, как управлять катером, и выдадим спасательные жилеты.

За 3 часа — именно столько времени занимает прохождение самого длинного маршрута из всех возможных — вы успеете изучить всю столицу с воды. Осмотрите максимум достопримечательностей и в полной мере оцените уникальный архитектурный облик города.

Достопримечательности на маршруте

  • Водоотводный канал с фонтанами
  • ГЭС-2 и скульптура «Большая глина № 4»
  • Кремль
  • Памятник Петру I
  • Парк Горького
  • Лужники и канатная дорога над рекой
  • Киевский вокзал
  • Москва-Сити

Организационные детали

  • К управлению катером допускаются лица старше 18 лет
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ и залог 10000 рублей
  • Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
  • На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Также на борту запрещено употреблять спиртное и курить.
  • Грузоподъёмность катера — 300 кг. На борту могут комфортно находиться 3 человека (максимум 4)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес причала: г. Москва, пр. Андропова 1. Остров мечты Dream Island Marina. Кожуховский затон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2831 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

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