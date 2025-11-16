На интерактивной прогулке-викторине я познакомлю ребят со старинным Замоскворечьем и его жителями — купцами, меценатами и миллионерами.
Мы разберёмся, кто такие купцы, чем они отличаются от дворян и почему решили селиться именно в этих местах.
А дальше, следуя подсказкам, юные участники откроют для себя улицы, переулки и дворы Замоскворечья, бережно хранящие память о знаменитых купеческих династиях.
Описание экскурсии
Ребята увидят:
- След здания, от которого пошло название Пятницкой улицы, — граффити с изображением храма.
- Классический особняк богатейших купцов, основателей района.
- Доходные дома, построенные именитыми архитекторами для купеческих династий.
- Флигель особняка, где жил в юности Толстой, и гимназию Косицина.
- Закоулки Черниговского переулка — одного из самых кривоколенных переулков Замоскворечья, который делает два поворота под прямым углом на расстоянии в 200 метров.
- Доходный дом, где располагался первый кинотеатр в городе.
- Единственный остров в центре Москвы.
Я расскажу:
- Где жили главный меховщик и «колбасный король» Москвы.
- Как найти самые «сладкие» места в округе.
- Где скрывается настоящее сокровище — «изумруд Шехтеля».
- Какое здание подскажет историю названия этой местности.
Организационные детали
- Детей обязательно должен сопровождать взрослый. Билеты нужно приобретать только на ребят.
- Прогулка рассчитана на детей от 6 до 12 лет — программа и задания меняются в соответствии с возрастом.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-2 ребёнка
|6000 ₽
|3 ребёнка
|6500 ₽
|4 ребёнка
|7000 ₽
|5 детей
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 80 туристов
Москва — мой родной город. Я аккредитованный гид педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу. Путешествия- не только моя работа, но и хобби. Я посетила более 30 стран и сотни городов!
Входит в следующие категории Москвы
