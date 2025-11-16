Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На интерактивной прогулке-викторине я познакомлю ребят со старинным Замоскворечьем и его жителями — купцами, меценатами и миллионерами.



Мы разберёмся, кто такие купцы, чем они отличаются от дворян и почему решили селиться именно в этих местах.



А дальше, следуя подсказкам, юные участники откроют для себя улицы, переулки и дворы Замоскворечья, бережно хранящие память о знаменитых купеческих династиях.