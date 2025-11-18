Приглашаю вас на Красную площадь, где я расскажу о начале начал столицы — Кремле. Месте, ставшем символом Москвы и отражением истории всего нашего государства.
Вы узнаете, как деревянный тын по периметру чуть более 200 м превратился в одну из самых мощных крепостей Европы. Раскроете тайны кремлёвских башен и побываете в Александровском саду.
Описание экскурсии
- Красная площадь — центральная площадь Москвы, исторический, культурный и общественный центр России.
- Стены и башни Кремля — выдающийся памятник архитектуры и фортификации 15-16 веков.
- Ансамбль Красной площади, в который входят памятники архитектуры: исторический музей, мавзолей, ГУМ, здание Средний торговых рядов, собор Василия Блаженного.
- Александровский сад, разбитый у стен Кремля в честь победы в Отечественной войне 1812 года.
На прогулке:
- вы узнаете о судьбах итальянских мастеров, создавших Кремль.
- услышите истории башен — где-то загадочные, где-то трагические.
- вам станет понятно, действительно ли название формы зубцов кремлёвской стены «ласточкины хвосты» соответствует идее их создания.
- вам откроются драматические страницы истории Чумного бунта.
- мы выясним, когда на Кремле появились первые часы и чем они отличались от ныне существующих.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — 12+.
- На время экскурсии предоставляются радиогиды и разовые наушники.
- Все здания осматриваем снаружи.
- Если Красная площадь и/или Александровский сад будут внепланово закрыты, экскурсия состоится в лекторском формате с полным рассказом и фотодемонстрацией всех локаций маршрута за чашкой кофе в уютном месте (средний чек за напиток + десерт — 500-900 ₽).
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Театральная", "Площадь Революции", "Охотный ряд"
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 720 туристов
Я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобы почувствовать жизнь далёкого и не очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 ноя 2025
Прекрасная прогулка с историческим погружением. Увлекательный рассказ и приятный экскурсовод Ольга сделали обычный поход по Красной площади небольшим интересным путешествием. Всем гостям и москвичам рекомендую.
М
Марина
15 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Время пролетело незаметно, я узнала много нового о самом главном месте нашей страны - Кремле, о его истории. Ольга прекрасный гид с приятным голосом, чувствуется серьезная подготовка настоящего профессионала своего дела. Рекомендую эту экскурсию всем гостям нашей столицы, а также коренным москвичам. С удовольствием поучаствую в других экскурсиях проводимых Ольгой!
