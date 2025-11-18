Ольга — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 720 туристов

читать дальше далёкого прошлого и увидеть за фасадами домов истории и судьбы людей. Москва для меня — близкая подруга, и я хочу познакомить вас со своей подругой поближе, показать и рассказать о столице, которую я знаю и люблю.

Я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобы почувствовать жизнь далёкого и не очень