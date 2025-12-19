Отправляемся в ванильно-шоколадное путешествие на производство творожных сырков! Сначала в цехах современного предприятия вы проследите весь путь создания лакомства. А затем встретите Снегурочку, посмотрите световое шоу и познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком. В подарок каждому — 5 видов полезных угощений.

Описание экскурсии

Царство шоколада и творога

В самом сердце «сырковой империи» вас ждёт экскурсия по ключевым цехам, где вы увидите весь путь создания сырка:

в цехе молока вы узнаете, откуда берётся идеальное сырьё

Новогоднее чудо

После технологичных цехов вас ждёт погружение в атмосферу сказки. В уютном деревянном тереме вас встретит сама красавица Снегурочка с волшебным световым шоу. Здесь же расположился Музей молока с интерактивной экспозицией. Вы:

увидите, как «работает» корова, превращая сено в ценный продукт

познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком

на специальном муляже сможете сами подоить корову

Сладкие сюрпризы

Приключение завершится душевным чаепитием с дегустацией новинок фабрики. Каждый гость получит фирменный подарок — «Волшебный домик» с 5 видами аппетитной продукции. А в качестве сюрприза близким вы сможете купить свежайшие вкусности прямо с завода:

глазированные и творожные сырки

йогурты, пудинги, творожные десерты

полезную кисломолочную продукцию

Организационные детали