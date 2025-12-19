Мои заказы

Сладость в радость: новогодняя экскурсия на фабрику легендарных сырков (из Москвы)

Оказаться в сердце современного производства - и в эпицентре сказочного светового шоу
Отправляемся в ванильно-шоколадное путешествие на производство творожных сырков! Сначала в цехах современного предприятия вы проследите весь путь создания лакомства.

А затем встретите Снегурочку, посмотрите световое шоу и познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком. В подарок каждому — 5 видов полезных угощений.
Описание экскурсии

Царство шоколада и творога

В самом сердце «сырковой империи» вас ждёт экскурсия по ключевым цехам, где вы увидите весь путь создания сырка:

  • в цехе молока вы узнаете, откуда берётся идеальное сырьё
  • в цехе глазированных сырков понаблюдаете, как нежная творожная масса формуется, а затем покрывается бельгийским шоколадом
  • в лаборатории услышите историю фабрики — как из небольшой экспериментальной кухни выросло гигантское производство
  • и главное — сможете без ограничений пробовать сырки прямо с конвейера

Новогоднее чудо

После технологичных цехов вас ждёт погружение в атмосферу сказки. В уютном деревянном тереме вас встретит сама красавица Снегурочка с волшебным световым шоу. Здесь же расположился Музей молока с интерактивной экспозицией. Вы:

  • увидите, как «работает» корова, превращая сено в ценный продукт
  • познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком
  • на специальном муляже сможете сами подоить корову

Сладкие сюрпризы

Приключение завершится душевным чаепитием с дегустацией новинок фабрики. Каждый гость получит фирменный подарок — «Волшебный домик» с 5 видами аппетитной продукции. А в качестве сюрприза близким вы сможете купить свежайшие вкусности прямо с завода:

  • глазированные и творожные сырки
  • йогурты, пудинги, творожные десерты
  • полезную кисломолочную продукцию

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • В пути с вами будет один из гидов нашей команды, на месте работают гиды фабрики
  • На экскурсию в цеха допускаются дети от 5 лет
  • В стоимость входит новогодняя экскурсионная программа с посещением действующего производства и сладкий подарочный набор

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

