Отправляемся в ванильно-шоколадное путешествие на производство творожных сырков! Сначала в цехах современного предприятия вы проследите весь путь создания лакомства.
А затем встретите Снегурочку, посмотрите световое шоу и познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком. В подарок каждому — 5 видов полезных угощений.
Описание экскурсии
Царство шоколада и творога
В самом сердце «сырковой империи» вас ждёт экскурсия по ключевым цехам, где вы увидите весь путь создания сырка:
- в цехе молока вы узнаете, откуда берётся идеальное сырьё
- в цехе глазированных сырков понаблюдаете, как нежная творожная масса формуется, а затем покрывается бельгийским шоколадом
- в лаборатории услышите историю фабрики — как из небольшой экспериментальной кухни выросло гигантское производство
- и главное — сможете без ограничений пробовать сырки прямо с конвейера
Новогоднее чудо
После технологичных цехов вас ждёт погружение в атмосферу сказки. В уютном деревянном тереме вас встретит сама красавица Снегурочка с волшебным световым шоу. Здесь же расположился Музей молока с интерактивной экспозицией. Вы:
- увидите, как «работает» корова, превращая сено в ценный продукт
- познакомитесь с механической коровой Бурёнкой и телёнком Шустриком
- на специальном муляже сможете сами подоить корову
Сладкие сюрпризы
Приключение завершится душевным чаепитием с дегустацией новинок фабрики. Каждый гость получит фирменный подарок — «Волшебный домик» с 5 видами аппетитной продукции. А в качестве сюрприза близким вы сможете купить свежайшие вкусности прямо с завода:
- глазированные и творожные сырки
- йогурты, пудинги, творожные десерты
- полезную кисломолочную продукцию
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- В пути с вами будет один из гидов нашей команды, на месте работают гиды фабрики
- На экскурсию в цеха допускаются дети от 5 лет
- В стоимость входит новогодняя экскурсионная программа с посещением действующего производства и сладкий подарочный набор
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
