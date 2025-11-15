Перед вами откроется древняя Каланчёвская площадь, сегодня именуемая Комсомольской. Мы обнаружим самый неизвестный, самый недооценённый и самый изысканный вокзалы Москвы, выясним, откуда здесь призраки, и разберёмся в планах императорских торжеств. Кульминацией станет посещение гостиницы «Ленинградская» и знакомство с её интерьерами и рекордами.

Описание экскурсии

Прогулка в окрестностях Каланчёвской площади порадует чередой неожиданных открытий, благодаря которым вы узнаете:

Почему нулевой километр железных дорог России многократно переезжал с места на место

Где установлен самый мобильный монумент в мире

Кто убедил государя в необходимости учреждения отечественных железных дорог

Почему в 50-х годах 20 века руководство страны боролось с архитектурными красотами СССР

В интерьерах гостиницы «Ленинградская» мы непременно обсудим, как возводили эту высотку с самым роскошным декором среди всех ей подобных. Вы поймёте, почему её убранство так напоминает церковные залы, и выясните, какое отношение ко всему этому имеет книга рекордов Гиннесса.

Организационные детали

Программа проводится с использованием радиогидов. Для наибольшего комфорта рекомендую иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.

Обратите внимание

В стоимость экскурсии не входит экскурсионный сбор в размере 7000 ₽ для допуска группы (от 1 до 10 человек) в гостиницу «Ленинградская». Его необходимо оплатить за день до проведения экскурсионной программы. Без внесения указанного сбора экскурсия внутри здания гостиницы не состоится