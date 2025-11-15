Сокровища гостиницы «Ленинградская» и тайны площади Трёх вокзалов
Увидеть одни из самых ярких воплощений монументальности в Москве
Перед вами откроется древняя Каланчёвская площадь, сегодня именуемая Комсомольской.
Мы обнаружим самый неизвестный, самый недооценённый и самый изысканный вокзалы Москвы, выясним, откуда здесь призраки, и разберёмся в планах императорских торжеств. Кульминацией станет посещение гостиницы «Ленинградская» и знакомство с её интерьерами и рекордами.
Прогулка в окрестностях Каланчёвской площади порадует чередой неожиданных открытий, благодаря которым вы узнаете:
Почему нулевой километр железных дорог России многократно переезжал с места на место
Где установлен самый мобильный монумент в мире
Кто убедил государя в необходимости учреждения отечественных железных дорог
Почему в 50-х годах 20 века руководство страны боролось с архитектурными красотами СССР
В интерьерах гостиницы «Ленинградская» мы непременно обсудим, как возводили эту высотку с самым роскошным декором среди всех ей подобных. Вы поймёте, почему её убранство так напоминает церковные залы, и выясните, какое отношение ко всему этому имеет книга рекордов Гиннесса.
Организационные детали
Программа проводится с использованием радиогидов. Для наибольшего комфорта рекомендую иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.
Обратите внимание
В стоимость экскурсии не входит экскурсионный сбор в размере 7000 ₽ для допуска группы (от 1 до 10 человек) в гостиницу «Ленинградская». Его необходимо оплатить за день до проведения экскурсионной программы. Без внесения указанного сбора экскурсия внутри здания гостиницы не состоится
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 723 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России.
Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед.
Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
Аккредитована на
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам.
С радостью покажу вам любимый город!