гостя, и мы с вниманием отнеслись к вашим замечаниям.



Хотели бы отметить, что экскурсию проводила Елена Алексеевна — гид с 35-летним стажем, автор книг по москвоведению и преподаватель курсов для гидов. Маршрут, включающий 16 ключевых объектов Немецкой слободы, разработан нашим методическим отделом и рассчитан на полноценное погружение в историческую эпоху.



Мы сожалеем о небольшой неточности, касающейся титула Петра I. Елена Алексеевна, безусловно, знает разницу и была готова дать разъяснение, но, к сожалению, не получила такой возможности.



Мы ценим ваше мнение и будем рады видеть вас на других наших экскурсиях, чтобы вы могли лично оценить высокий стандарт нашего сервиса.