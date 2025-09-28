Мои заказы

Немецкая и Басманная слобода

Познакомиться с живым уголком Москвы, где историческое наследие вплетается в современность
Лефортово — колыбель российской армии и флота, элитного военного образования и медицины. Позже — модный район Москвы и её неофициальный культурный центр. Сейчас здесь галерея современного искусства в подземелье бывшего купеческого особняка.

Сколько необыкновенных судеб переплетается в этом месте! На прогулке вы увидите и узнаете всё самое интересное.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Давным-давно на правом берегу Яузы…

Район возник на месте бывшей Немецкой слободы. После пожаров и погромов в 1652 году сюда переселили всех московских иностранцев. Именно здесь Пётр I бывал у своего друга Франца Лефорта и возлюбленной Анны Монс. Лефортово стало центром важных политических решений, пышных приёмов и весёлых пирушек.

Мы увидим:

  • Дворец Франца Лефорта
  • Слободской дворец
  • Елоховской собор

Вы узнаете:

  • как царская резиденция превратилась в военные казармы
  • каким было первое медицинское учреждение Москвы
  • кто закладывал легендарный парк на реке Яузе
  • почему Лефорт создал Солдатскую слободу
  • историю дома Анны Монс
  • мифы, связанные с Францем Лефортом
  • историю императорских дворцов у берега Яузы, где стоял «московский Петергоф»
  • как район связан с жизнью и творчеством Пушкина

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в галерею «Елоховский» — 300 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

Анастасия
Анастасия
28 сен 2025
Прекрасная прогулка по Немецкой слободе с замечательным гидом Маргаритой! Время пролетело совершенно незаметно. Интереснейшие рассказы окунули нас в прошлое. Все остались в полном восторге.
и
ирина
28 сен 2025
27 сентября были на экскурсии "Немецкая слобода" была дождливая погода,но слушая и шагая за Маргаритой мы уже не обращали внимание на мокроту:)
Очень интересный рассказ,узнали много исторических фактов.
27 сентября были на экскурсии "Немецкая слобода" была дождливая погода,но слушая и шагая за Маргаритой мы уже не обращали внимание на мокроту:)27 сентября были на экскурсии "Немецкая слобода" была дождливая погода,но слушая и шагая за Маргаритой мы уже не обращали внимание на мокроту:)
Ольга
Ольга
26 авг 2025
К сожалению, экскурсия не оправдала ожиданий. Гид Елена допускала фактические ошибки в датах, именах и терминах, что снижало доверие к информации. Маршрут был организован неэффективно — за два часа мы
читать дальше

посетили мало объектов, подолгу задерживаясь на одних и тех же местах.

Рассказ был непоследовательным, без четкой структуры и замысла. Речь гида временами была неразборчивой, встречались речевые ошибки.

В целом экскурсия не дала ожидаемых знаний о городе. Своих денег (7000 р.) экскурсия не стоит, даже простая прогулка с Википедией будет более содержательна.

Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь.

Мы искренне сожалеем, что экскурсия по Лефортово не оправдала ваших ожиданий. Для нас важен комфорт каждого
читать дальше

гостя, и мы с вниманием отнеслись к вашим замечаниям.

Хотели бы отметить, что экскурсию проводила Елена Алексеевна — гид с 35-летним стажем, автор книг по москвоведению и преподаватель курсов для гидов. Маршрут, включающий 16 ключевых объектов Немецкой слободы, разработан нашим методическим отделом и рассчитан на полноценное погружение в историческую эпоху.

Мы сожалеем о небольшой неточности, касающейся титула Петра I. Елена Алексеевна, безусловно, знает разницу и была готова дать разъяснение, но, к сожалению, не получила такой возможности.

Мы ценим ваше мнение и будем рады видеть вас на других наших экскурсиях, чтобы вы могли лично оценить высокий стандарт нашего сервиса.

Е
Елена
16 июл 2025
Нашей группе очень повезло - прошли по Немецкой слободе с прекрасным гидом Маргаритой! Маргарита не просто любит свой район, она одна из энтузиастов сохранения исторических объектов этой удивительного и самобытного
читать дальше

края, с которого европейскоя культуры проникала в Московию. Двухчасовая экскурсия пролетела быстро, как всё яркое и интересное, но мы, благодарные слушатели, получили ещё получасовой бонус, задержавшись у двух объектов. Но для нашего гида такой формат - не предел. Маргарита горит любовью к истории, слушать её невероятно интересно. Огромное спасибо! Всем рекомендую нашего гида и этот замечательный маршрут!

о
ольга
20 апр 2025
Экскурсовод Елена. Всё отлично, всём рекомендую. Буду ещё заказывать экскурсии по Москве

