Лефортово — колыбель российской армии и флота, элитного военного образования и медицины. Позже — модный район Москвы и её неофициальный культурный центр. Сейчас здесь галерея современного искусства в подземелье бывшего купеческого особняка.
Сколько необыкновенных судеб переплетается в этом месте! На прогулке вы увидите и узнаете всё самое интересное.
Давным-давно на правом берегу Яузы…
Район возник на месте бывшей Немецкой слободы. После пожаров и погромов в 1652 году сюда переселили всех московских иностранцев. Именно здесь Пётр I бывал у своего друга Франца Лефорта и возлюбленной Анны Монс. Лефортово стало центром важных политических решений, пышных приёмов и весёлых пирушек.
- Дворец Франца Лефорта
- Слободской дворец
- Елоховской собор
- как царская резиденция превратилась в военные казармы
- каким было первое медицинское учреждение Москвы
- кто закладывал легендарный парк на реке Яузе
- почему Лефорт создал Солдатскую слободу
- историю дома Анны Монс
- мифы, связанные с Францем Лефортом
- историю императорских дворцов у берега Яузы, где стоял «московский Петергоф»
- как район связан с жизнью и творчеством Пушкина
- Дополнительно оплачивается билет в галерею «Елоховский» — 300 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
У станции метро «Бауманская»
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатомЗадать вопрос
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
28 сен 2025
Прекрасная прогулка по Немецкой слободе с замечательным гидом Маргаритой! Время пролетело совершенно незаметно. Интереснейшие рассказы окунули нас в прошлое. Все остались в полном восторге.
ирина
28 сен 2025
27 сентября были на экскурсии "Немецкая слобода" была дождливая погода,но слушая и шагая за Маргаритой мы уже не обращали внимание на мокроту:)
Очень интересный рассказ,узнали много исторических фактов.
Ольга
26 авг 2025
К сожалению, экскурсия не оправдала ожиданий. Гид Елена допускала фактические ошибки в датах, именах и терминах, что снижало доверие к информации. Маршрут был организован неэффективно — за два часа мы
Валерия
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь.
Мы искренне сожалеем, что экскурсия по Лефортово не оправдала ваших ожиданий. Для нас важен комфорт каждого
Елена
16 июл 2025
Нашей группе очень повезло - прошли по Немецкой слободе с прекрасным гидом Маргаритой! Маргарита не просто любит свой район, она одна из энтузиастов сохранения исторических объектов этой удивительного и самобытного
ольга
20 апр 2025
Экскурсовод Елена. Всё отлично, всём рекомендую. Буду ещё заказывать экскурсии по Москве
