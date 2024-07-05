Старинные земли московских слобод, усадьбы и сады, древние узорные храмы, а также места, связанные с великими людьми прошлого — всё это ждёт вас на прогулке вдоль Малой Дмитровской дороги.
Кружа по переулкам и дворикам вокруг древнего пути, мы попытаемся отыскать ту Москву, которая вдохновляла Пушкина, Чехова, Тютчева, Иловайского и многих других.
Кружа по переулкам и дворикам вокруг древнего пути, мы попытаемся отыскать ту Москву, которая вдохновляла Пушкина, Чехова, Тютчева, Иловайского и многих других.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Окрестности Тверской со стороны Дмитровки успели побывать и слободой воротников, и аристократическим районом. Сегодня это удивительно тихие жилые кварталы. Здесь сохранились архитектурные жемчужины — храмы, палаты, дворянские усадьбы, вездесущие доходные дома в стиле модерн и памятники авангарда.
Вы увидите:
- Здание Ссудной казны
- Двухэтажные корпуса кооператива «Труженик искусства»
- Здание частной гимназии, которая превратилась в образцовую советскую школу,
- Усадьбу, которую облюбовали для своих собраний декабристы
- Клуб в стиле конструктивизма для рабочих типографии «Красный пролетарий»
- Дом, где доктор Чехов писал «Попрыгунью» и «Палату № 6»
- Церковь Пимена в Новых Воротниках
Вы узнаете:
- Кто жил в Воротниках и куда их выселили
- Какие приключения пережил Пушкин — живой и бронзовый
- Где «купцы веселились ловко»
- Почему бриллианты диктатуры пролетариата не уплыли за границу
- Какую книгу запретили потому, что «в ней что строчка, то правда»
- Как вождь и отец Иосиф Виссарионович родительское собрание посещал
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию, можно взять с собой детей от 13 лет
- Экскурсия пешеходная, протяжённость маршрута более 3 км
- Если захотите, мы сможем зайти в кафе погреться, за чаем или кофе я продолжу рассказ. Напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 278 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я родилась и выросла в Москве. Я дипломированный экскурсовод, закончила школу «Москвагид» музея Москвы. Будучи историком по образованию, я знаю, что мой город — этоЗадать вопрос
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