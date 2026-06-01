Говорят, чтобы понять «поэта русской деревни» Сергея Есенина, нужно пройти тропами его детства.
Он вырос в селе Константиново, где в каждом доме — от земской школы до усадьбы Кашиной — до
Он вырос в селе Константиново, где в каждом доме — от земской школы до усадьбы Кашиной — до
Описание экскурсии
8:00 — дорога в Рязанскую область (около 200 км пути). Гид расскажет об истории этих мест, рязанском характере и детстве Есенина
11:00 — Иоанно-Богословский мужской монастырь. Именно сюда бабушка водила маленького Серёжу. Вы увидите Успенский собор с фаянсовым иконостасом, Иверскую часовню с древними фресками и колокольню. В монастырской лавке продают свой хлеб, пирожки, молочные продукты и мёд — можно попробовать их вместе с травяным чаем
13:00 — переезд в село Константиново
14:00 — экскурсия по Государственному музею-заповеднику С. А. Есенина
В программе:
- родительский дом Есениных — здесь всё подлинное или воссоздано с огромной точностью: дубовый стол, керосиновая лампа под зелёным абажуром, похвальный лист за окончание школы и — на стене — знаменитый шушун матери, тот самый, что упоминается в стихах
- усадьба Л. И. Кашиной — музей поэмы «Анна Снегина» (40 минут). В гости к хозяйке дома, Лидии Кашиной, Есенин захаживал не раз. Она стала одним из прообразов Анны Снегиной
- литературный музей: здесь собраны прижизненные издания, письма, документы, книги из личной библиотеки Есенина
- дом священника Иоанна Смирнова. Именно батюшка первым разглядел литературный дар юноши и посоветовал ему поступать в учительскую школу
- земская школа. Здесь два класса: один из них мемориальный, с партами и досками. На стене висит самая ранняя из известных фотографий: поэт вместе с одноклассниками снялся у храма в год окончания школы
18:00 — отправление в Москву
22:00 — ориентировочное прибытие. Высадка пассажиров у ближайшей станции метро по пути следования
Организационные детали
- В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все музеи по программе
- Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ с чел. (оплата при бронировании). Исключение — юбилейные дни 3 и 4 октября 2026 года (в дни праздника питание не предусмотрено)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 16 лет
|4690 ₽
|Пенсионеры
|4690 ₽
|Взрослый
|4990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
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