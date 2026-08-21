Вторая часть цикла, посвященного тайнам арбатских переулков, познакомит вас с историей и знаменитостями Гагаринского, Староконюшенного и Кривоарбатского переулков.
Вы увидите немало старинных особняков и доходных домов, чье прошлое неразрывно связано с известными деятелями культуры и архитекторами.
Вы увидите немало старинных особняков и доходных домов, чье прошлое неразрывно связано с известными деятелями культуры и архитекторами.
Описание экскурсии
На третьей экскурсии цикла, посвященного тайнам арбатских переулков, мы познакомимся с историей и знаменитостями Гагаринского, Староконюшенного и Кривоарбатского переулков.
Дворами арбатских переулков
Гагаринский переулок встретит нас домом булочников Филипповых (XVIII-XIX вв.), усадьбой П. Секретарева и особняком архитектора Н. Фалеева, в котором жил известный американский писатель Д. Рид. Здесь же мы увидим дом барона Штейнгеля, в котором сначала собирались масоны, а позднее его арендовали семейства Тургеневых, Суворовых. Успел побыть хозяином особняка и психолог Н. Лопатин. А во флигеле усадьбы Казаринова-Вишнякова жил композитор С. Танеев. Также в этом переулке расположена церковь святого Власия. Перейдя в Староконюшенный переулок, мы познакомимся с особняком Н. Миндовского (ныне посольство Австрии), доходным домом И. Коровина, особняком купцов Гандуриных, а также особняком В. Филимонова. Последний, по некоторым версиям, является прототипом особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь же находятся гимназия Медведниковых, жилой дом 1938 г., в котором жили М. Шолохов, М. Миль и Н. Хрущев, и доходные дома, построенные по проектам архитекторов В. Дубовского и Н. Гончарова в начале XX века. Финальной точкой нашего путешествия станет Кривоарбатский переулок, зазывающий туристов видами воссозданного дома, в котором жила М. Цветаева, и. дома архитектора-авангардиста К. Мельникова. Сейчас в нем находится мемориальный музей архитектора, Вы также можете ознакомиться с Тайны арбатских переулков: часть 1 и Тайны арбатских переулков: часть 2.
В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные дома и усадьбы Гагаринского
- Староконюшенного и Кривоарбатского переулков
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Кропоткинская, выход 1
Завершение: Старый Арбат
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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