На третьей экскурсии цикла, посвященного тайнам арбатских переулков, мы познакомимся с историей и знаменитостями Гагаринского, Староконюшенного и Кривоарбатского переулков.

Дворами арбатских переулков

Гагаринский переулок встретит нас домом булочников Филипповых (XVIII-XIX вв.), усадьбой П. Секретарева и особняком архитектора Н. Фалеева, в котором жил известный американский писатель Д. Рид. Здесь же мы увидим дом барона Штейнгеля, в котором сначала собирались масоны, а позднее его арендовали семейства Тургеневых, Суворовых. Успел побыть хозяином особняка и психолог Н. Лопатин. А во флигеле усадьбы Казаринова-Вишнякова жил композитор С. Танеев. Также в этом переулке расположена церковь святого Власия. Перейдя в Староконюшенный переулок, мы познакомимся с особняком Н. Миндовского (ныне посольство Австрии), доходным домом И. Коровина, особняком купцов Гандуриных, а также особняком В. Филимонова. Последний, по некоторым версиям, является прототипом особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь же находятся гимназия Медведниковых, жилой дом 1938 г., в котором жили М. Шолохов, М. Миль и Н. Хрущев, и доходные дома, построенные по проектам архитекторов В. Дубовского и Н. Гончарова в начале XX века. Финальной точкой нашего путешествия станет Кривоарбатский переулок, зазывающий туристов видами воссозданного дома, в котором жила М. Цветаева, и. дома архитектора-авангардиста К. Мельникова. Сейчас в нем находится мемориальный музей архитектора, Вы также можете ознакомиться с Тайны арбатских переулков: часть 1 и Тайны арбатских переулков: часть 2.