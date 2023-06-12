Тайны арбатских переулков
Вторая часть цикла, посвященного тайнам арбатских переулков, познакомит вас с историей и знаменитостями Гагаринского, Староконюшенного и Кривоарбатского переулков.
Вы увидите немало старинных особняков и доходных домов, чье прошлое неразрывно связано с известными деятелями культуры и архитекторами.
Вы увидите немало старинных особняков и доходных домов, чье прошлое неразрывно связано с известными деятелями культуры и архитекторами.
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Что вас ожидает:
- Старинные дома и усадьбы Гагаринского
- Староконюшенного и Кривоарбатского переулков
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На третьей экскурсии цикла, посвященного тайнам арбатских переулков, мы познакомимся с историей и знаменитостями Гагаринского, Староконюшенного и Кривоарбатского переулков.
Дворами арбатских переулковГагаринский переулок встретит нас домом булочников Филипповых (XVIII-XIX вв.), усадьбой П. Секретарева и особняком архитектора Н. Фалеева, в котором жил известный американский писатель Д. Рид. Здесь же мы увидим дом барона Штейнгеля, в котором сначала собирались масоны, а позднее его арендовали семейства Тургеневых, Суворовых. Успел побыть хозяином особняка и психолог Н. Лопатин. А во флигеле усадьбы Казаринова-Вишнякова жил композитор С. Танеев. Также в этом переулке расположена церковь святого Власия.
Перейдя в Староконюшенный переулок, мы познакомимся с особняком Н. Миндовского (ныне посольство Австрии), доходным домом И. Коровина, особняком купцов Гандуриных, а также особняком В. Филимонова. Последний, по некоторым версиям, является прототипом особняка Маргариты из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Здесь же находятся гимназия Медведниковых, жилой дом 1938 г., в котором жили М. Шолохов, М. Миль и Н. Хрущев, и доходные дома, построенные по проектам архитекторов В. Дубовского и Н. Гончарова в начале XX века.
Финальной точкой нашего путешествия станет Кривоарбатский переулок, зазывающий туристов видами воссозданного дома, в котором жила М. Цветаева, и. дома архитектора-авангардиста К. Мельникова. Сейчас в нем находится мемориальный музей архитектора,
Вы также можете ознакомиться с Тайны арбатских переулков: часть 1 и Тайны арбатских переулков: часть 2.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро Кропоткинская, выход 1Завершение: Старый Арбат
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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