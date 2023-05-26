От Сивцев Вражек до Спасопесковской площади: экскурсия по необычным домам Арбата
Во второй части наших экскурсий по арбатским переулкам мы посетим Сивцев Вражек, Большой Афанасьевский переулок и Спасопесковскую площадь.
В них сохранилось много старинных особняков и доходных домов, которые были построены известными архитекторами (Н. Жериховым, И. Кондратенко, В. Дубовским).
В них сохранилось много старинных особняков и доходных домов, которые были построены известными архитекторами (Н. Жериховым, И. Кондратенко, В. Дубовским).
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Что вас ожидает:
- Пер. Сивцев Вражек: особняки, в которых жили Л. Толстой, С. Аксаков, М. Цветаева, А. Герцен, участники Отечественной войны 1812 г. и декабристы П. и А. Тучковыми, А. Вадковским
- Большой Афанасьевский переулок: церковь св. Афанасия и Кирилла Александрийских (1856), усадьбы князя А. Друцкого и Зиновьевых — Берсов, особняки писателей С. Аксакова, Н. Станкевича, доходные дома архитекторов В. Дубовского и Н. Жерихова
- Спасопесковская площадь и окрестности: храм Спаса на Песках (1711), особняк Н. Второва (1915), усадьба Щепочкиной-Львова (XIX в.), доходный дом, в котором проживал А. Скрябин, доходный дом Жучковой (1910, арх. В. Дубовской)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Прогулки по романтическим переулкам Арбата.
- В переулке Сивцев Вражек жили Л. Толстой, С. Аксаков, М. Цветаева, А. Герцен, он связан с участниками Отечественной войны 1812 г. и декабристами П. и А. Тучковыми, А. Вадковским.
- В Большом Афанасьевском переулке привлекает красивая церковь св. Афанасия и Кирилла Александрийских (1856), старинные усадьбы XVII-XIX вв. князя А. Друцкого и Зиновьевых — Берсов (в последнем доме неоднократно бывал Л. Толстой, сватавшийся к С. А. Берс, ставшей впоследствии его женой). В переулке находятся и живописные особняки, в которых жили писатели С. Аксаков, Н. Станкевич, а также необычный дом с псевдоготическим декором архитектора В. Дубовского, и элитный дом в стиле модерн архитектора Н. Жерихова.
- Спасопесковская площадь с прилегающими к ней переулками названная по имени храма Спаса на Песках (1711), хотя и совсем небольшая, но таит в себе немало открытий. Именно здесь находится особняк промышленника и банкира Н. Второва (1915), в котором по сюжету романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» проходил бал у Сатаны. В этих же местах расположен особняк, в котором жил в последние годы композитор А. Скрябин и еще один «готический» дом архитектора В. Дубовского.
Вы также можете ознакомиться с Тайны арбатских переулков: часть 1
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Кропоткинская, выход 1, на улицеЗавершение: Спасопесковская площадь, Арбат
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, см. расписание.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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