Переживите величие и разнообразие талантов на экскурсии по Глазовскому переулку
Старый Арбат — улица, пропитанная многовековой историей, дыханием прошлого и магией творчества. Однако, вблизи этой знаменитой улицы, таятся переулки, которые неизбежно притягивают взгляды и ума.
С каждым шагом мы погружаемся в мир этих узких путей, которые хранят в себе богатую историю и свободу самовыражения.
С каждым шагом мы погружаемся в мир этих узких путей, которые хранят в себе богатую историю и свободу самовыражения.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Денежный переулок
- Глазовский переулок
- Плотников переулок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Старый Арбат — улица с многовековой и интереснейшей историей.
- Вблизи него есть ряд переулков, которые заслуживают особенного внимания, дома в них были построены известными московскими архитекторами, в них проживали самые разные знаменитые люди.
- Денежный переулок: особняки Слонова, Поливанова (XVIII-XIXвв.), усадьба мануфактурщиков Павловых (1900 г.), особняк С. Берга (1897 г., сейчас посольство Италии), домовладения Г. Бройдо. Это место напоминает нам, что свобода и творчество притягивают талантливых и вдохновленных личностей, их дух пронизывает стены и переживает века.
- Глазовский переулок: особняк О. Листа (1899-1900 гг., арх. Л. Кекушев), первый дом в Москве в стиле модерн. Здесь, среди каменных фасадов и кованых ворот, мы можем почувствовать величие и разнообразие талантов, которые сформировали Москву как культурную столицу.
- Плотников переулок: «Дом с писателями» (1907, арх. Н. Жерихов), известный своими барельефами русских писателей в античных одеждах. Переулок дышит историей и творчеством, где каждая каменная стена отражает стремление к свободе и выражению себя в пространстве и времени.
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Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
понедельник-пятница, см. расписание.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Смоленская Арбатско-Покровской линии, выход 1Завершение: улица Арбат
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник-пятница, см. расписание.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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