Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Тайны трех вокзалов

Мистические истории Комсомольской площади и знакомство с культурой столичного градостроительства

Лена
Лена – Гид из Москвы
Москва — один из лидеров по количеству ж/д вокзалов, и треть из них уместилась на одной площади.

Я покажу, что комсомольская «троица» — не только интересная иллюстрация к архитектурным решениям, но и шкатулка секретов! Вы узнаете о часах с зодиаками, башне Сююмбике, тайной комнате с символами северного зодчества, нулевом км Транссибирской магистрали, архитекторе, продавшем душу Сталину, и не только!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 24001 680 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов

Что вас ожидает

Вокзальная мистика
Если посмотреть на Комсомольскую площадь с высоты птичьего полёта, то можно увидеть, что три вокзала образуют треугольник, а, как известно, это фигура мистическая. Может быть, поэтому люди опаздывают на поезда? Или всему виной лента Мёбиуса, в которую переплетается железная дорога? На прогулке 👣 порассуждаем об этих загадках. А еще я расскажу, что за символы скрываются в таинственных элементах фасадов зданий. Какие секреты хранят часы со знаками зодиака на Казанском вокзале. И кто вместо Николая II первым отправился с путей Ленинградского.

История и архитектура в деталях
Вы узнаете, где строили первые вокзалы и почему именно там, по какой причине решили построить три крупнейших транспортных узла в одном месте и как в этом разглядеть присущую именно Москве культуру градостроительства. Поговорим о том, как связана архитектура вокзалов с их путевыми направлениями, например, о башне Казанского вокзала, стилизованной под башню Сююмбике Казанского кремля; нулевом километре Транссибирской магистрали на Ярославском вокзале и одном из его фасадов, выполненных в неорусском стиле с элементами северного модерна.

Три вокзала — три архитектора
Кроме того, не обойдем вниманием личности архитекторов, трудившихся над обликом вокзалов. Я расскажу об авторе «русско-византийского» стиля К. А. Тоне и сложностях, с которыми он столкнулся при проектировании. Объясню, почему говорят, что А. В. Щусев продал душу Сталину. А также открою интересные факты из биографии Ф. О. Шехтеля, подарившего Ярославскому вокзалу модерн.

Прогулку можно продолжить небольшой экскурсией по станции метро 🚇 Комсомольская, макет которой демонстрировался на Международной выставке в Париже.

Начало и место завершения
🚩 на Комсомольской площади
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов
Тайны трех вокзалов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лена
Лена
Здравствуйте, меня зовут Лена, и я журналист. А ещё местный житель, безумно влюблённый в свой родной город. И этой любовью к первопрестольной я бы хотела поделиться с вами! Я провожу авторские прогулки по Москве и стараюсь обращать внимание на необычные детали и факты, скрытые, порой, в самых людных местах города.
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