Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Вокзальная мистика

Если посмотреть на Комсомольскую площадь с высоты птичьего полёта, то можно увидеть, что три вокзала образуют треугольник, а, как известно, это фигура мистическая. Может быть, поэтому люди опаздывают на поезда? Или всему виной лента Мёбиуса, в которую переплетается железная дорога? На прогулке 👣 порассуждаем об этих загадках. А еще я расскажу, что за символы скрываются в таинственных элементах фасадов зданий. Какие секреты хранят часы со знаками зодиака на Казанском вокзале. И кто вместо Николая II первым отправился с путей Ленинградского.

История и архитектура в деталях

Вы узнаете, где строили первые вокзалы и почему именно там, по какой причине решили построить три крупнейших транспортных узла в одном месте и как в этом разглядеть присущую именно Москве культуру градостроительства. Поговорим о том, как связана архитектура вокзалов с их путевыми направлениями, например, о башне Казанского вокзала, стилизованной под башню Сююмбике Казанского кремля; нулевом километре Транссибирской магистрали на Ярославском вокзале и одном из его фасадов, выполненных в неорусском стиле с элементами северного модерна.

Три вокзала — три архитектора

Кроме того, не обойдем вниманием личности архитекторов, трудившихся над обликом вокзалов. Я расскажу об авторе «русско-византийского» стиля К. А. Тоне и сложностях, с которыми он столкнулся при проектировании. Объясню, почему говорят, что А. В. Щусев продал душу Сталину. А также открою интересные факты из биографии Ф. О. Шехтеля, подарившего Ярославскому вокзалу модерн.

Прогулку можно продолжить небольшой экскурсией по станции метро 🚇 Комсомольская, макет которой демонстрировался на Международной выставке в Париже.