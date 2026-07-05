Чеховские три сестры хотели попасть в Москву, а мы, наоборот, зовём вас в Мелихово.
Здесь удивительная атмосфера спокойствия и душевности – вишнёвый сад и французский огород, пруд и аллеи, деревянные постройки
Здесь удивительная атмосфера спокойствия и душевности – вишнёвый сад и французский огород, пруд и аллеи, деревянные постройки
Описание экскурсииТеатр в цветущем саду Мир Чехова в Мелихово: Гостеприимство Классика Почувствуйте себя желанным гостем самого Антона Павловича в его подмосковной усадьбе Мелихово! Этот музей, где Чехов провел 7 лет своей жизни, сохранил удивительную атмосферу спокойствия и душевности. Переступив калитку, вы окажетесь в мире Чехова-писателя, Чехова-врача, Чехова-садовода. Прогуляйтесь по Аллее Любви, познакомьтесь с его знаменитыми таксами Хиной Марковной и Бромом Исаевичем у забавного памятника. Загляните в «Амбулаторию» с подлинными инструментами врача и в усадебный дом, где в кабинете с видом на экзотический огород «Юг Франции» были написаны более 40 произведений. Увидите голубой флигель – колыбель «Чайки», пруд «Аквариум» у самого дома, вишнёвый сад и вековые тополя. Почувствуйте, как оживают страницы его писем и рассказов в каждом уголке парка. Жвой Театр: Чеховская Драматургия под Открытым Небом Уникальным подарком станет мини-спектакль от «Чеховской студии», сыгранный прямо под открытым небом среди зелени усадьбы! Профессиональные актеры, выпускники лучших театральных вузов и заслуженные артисты России, представят вам постановку по одному из произведений Антона Павловича. Эта живая встреча с чеховской драматургией в естественных декорациях его сада – незабываемое впечатление (в плохую погоду спектакль переносится в уютный Театральный амбар). Умиротворение у Святого Источника: Талеж Завершится день посещением святого источника в деревне Талеж. Этот обильный родник, освященный во имя преподобного Давида, известен своими семью ключами и рассказами о чудесных огнях. Здесь, в тишине и благоговении перед красотой русской природы, вы сможете набрать святой воды, окунуться в купель и посетить деревянную церковь Рождества Христова, найдя умиротворение после насыщенного дня в гостях у классика. Важная информация:
- Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменен.
- В Мелихово и Талеже работают кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мелихово: обзорная экскурсия по музею-усадьбе А.П. Чехова
- Мини-спектакль от «Чеховской студии»
- Талеж: святой источник
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты в музей (по программе)
- Мини-спектакль «Чеховской студии»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Спортивная на улице у выхода №1 из метро (к СК «Лужники»)
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Порядок посещения экскурсионных объектов может быть изменен
- В Мелихово и Талеже работают кафе, где вы сможете пообедать в свободное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Нам очень понравилась экскурсия в Мелихово. Красивая, ухоженная территория: ароматные розы, пруды, утка утятами, гуси, всё это умиротворяет. Дом и флигель писателя, как игрушки, на фоне природы. Но главное прикоснулись
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С
Добрый день всем! 13 сентября 2025 года совершили экскурсию всей семьей в Мелихово. Очень милый, уютный уголок. Вместе с интересной информацией о жизни семьи А. П. Чехова, получили положительные эмоции
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Н
Прекрасная усадьба! Понравилась обстановка дома, в котором жил А. П. Чехов и его семья, а также домик, котором была написана пьеса "Чайка"! Погода была отличная, но 2 часа свободного времени очень много. На мой взгляд вполне достаточно было бы и 1,5 часа.
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Г
Удивительная поездка! Отличная организация, все четко и вовремя!
Сам музей и усадьба выше всех похвал! Как будто попадаешь в какое-то зазеркалье. Ощущаешь присутствие Антона Павловича! Все прекрасно: и дом, и сад, и огород!
Хочется еще вернуться в это чудесное место!
Сам музей и усадьба выше всех похвал! Как будто попадаешь в какое-то зазеркалье. Ощущаешь присутствие Антона Павловича! Все прекрасно: и дом, и сад, и огород!
Хочется еще вернуться в это чудесное место!
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