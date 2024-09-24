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Кто такие стрельцы? Какого цвета были их кафтаны? Как можно было попасть на службу к царю-батюшке? В компании подьячего из Челобитного приказа вы и ваши дети перенесётесь в 17 век и узнаете ответы на эти вопросы. Вы выясните, где и как жили стрельцы, и послушаете их песни, а я раскрою секрет трёх имён Грозного.