Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»

Индивидуальный квест в Москве

Увидеть дом головы стрелецкого приказа и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли

Кто такие стрельцы? Какого цвета были их кафтаны? Как можно было попасть на службу к царю-батюшке? В компании подьячего из Челобитного приказа вы и ваши дети перенесётесь в 17 век и узнаете ответы на эти вопросы. Вы выясните, где и как жили стрельцы, и послушаете их песни.

Я раскрою секрет трёх имён Грозного и расскажу, как отмечали зимние праздники в допетровские времена.
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
23
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, что было на территории Замоскворечья при Иване Грозном и чьим именем назван переулок в Заречье
  • Увидите палаты 17 века и место, где жил голова стрелецкого приказа Григорий Титов
  • Послушаете и споёте стрелецкие песни и услышите звуки старинного Заречья
  • Попробуете отгадать, для чего стрельцам выдавали два пуда соли и как найти церковь, на которую государь жаловал деньги
  • Выясните, сколько раз и когда до 1700 года на Руси праздновали Новый год
  • Разберётесь, как справляли зимние праздники наши бабушки и и дедушки и почему мы отмечаем Старый Новый год

За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные новогодние сувениры и будут посвящены в стрельчата.

Организационные детали

  • В качестве сувенира дети получат шоколадную монету в золотой обёртке
  • Экскурсию также можно провести для школьной группы до 25 человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Климентовском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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