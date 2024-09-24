Кто такие стрельцы? Какого цвета были их кафтаны? Как можно было попасть на службу к царю-батюшке? В компании подьячего из Челобитного приказа вы и ваши дети перенесётесь в 17 век и узнаете ответы на эти вопросы. Вы выясните, где и как жили стрельцы, и послушаете их песни, а я раскрою секрет трёх имён Грозного.
Описание квеста
- Вы узнаете, что было на территории Замоскворечья при Иване Грозном и чьим именем назван переулок в Заречье
- Увидите палаты 17 века и место, где жил голова стрелецкого приказа Григорий Титов
- Послушаете и споёте стрелецкие песни и услышите звуки старинного Заречья
- Попробуете отгадать, для чего стрельцам выдавали два пуда соли и как найти церковь, на которую государь жаловал деньги
За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные сувениры и будут посвящены в стрельчата.
Организационные детали
- В качестве сувенира дети получат шоколадную монету в золотой обёртке
- Экскурсию также можно провести для школьной группы до 25 человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Климентовском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 51 туриста
Родился в Москве. Выпускник факультета журналистики МГУ, аттестованный экскурсовод с аккредитацией. Люблю историю и люблю рассказывать истории о стране и городе. Работал экскурсоводом в Музее Московских стрельцов. Мне нравится заводить новых знакомых и делиться с ними тем, что знаю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересная, очень позновательная экскурсия. Прекрасный гид рассказчик Игорь, заинтересовал, подобрал информацию грамотно, построил небольшой но хороший маршрут, шутил в тему, интересные истории в тему. Экскурсия прошла на одном дыхании. Были 10м классом с классным руководителем. Рекомендую!!! СПАСИБО!!!!
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И
Эрудированный и обходительный гид, прекрасная экскурсия с погружением в "прошлое" и приятными сюрпризами для ребёнка в конце - всё очень понравилось и школьнику, и взрослым!
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