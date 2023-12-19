Увидеть дом головы стрелецкого приказа и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Кто такие стрельцы? Какого цвета были их кафтаны? Как можно было попасть на службу к царю-батюшке? В компании подьячего из Челобитного приказа вы и ваши дети перенесётесь в 17 век и узнаете ответы на эти вопросы. Вы выясните, где и как жили стрельцы, и послушаете их песни.
Я раскрою секрет трёх имён Грозного и расскажу, как отмечали зимние праздники в допетровские времена.
Я раскрою секрет трёх имён Грозного и расскажу, как отмечали зимние праздники в допетровские времена.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, что было на территории Замоскворечья при Иване Грозном и чьим именем назван переулок в Заречье
- Увидите палаты 17 века и место, где жил голова стрелецкого приказа Григорий Титов
- Послушаете и споёте стрелецкие песни и услышите звуки старинного Заречья
- Попробуете отгадать, для чего стрельцам выдавали два пуда соли и как найти церковь, на которую государь жаловал деньги
- Выясните, сколько раз и когда до 1700 года на Руси праздновали Новый год
- Разберётесь, как справляли зимние праздники наши бабушки и и дедушки и почему мы отмечаем Старый Новый год
За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные новогодние сувениры и будут посвящены в стрельчата.
Организационные детали
- В качестве сувенира дети получат шоколадную монету в золотой обёртке
- Экскурсию также можно провести для школьной группы до 25 человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Климентовском переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Родился в Москве. Выпускник факультета журналистики МГУ, аттестованный экскурсовод с аккредитацией. Люблю историю и люблю рассказывать истории о стране и городе. Работал экскурсоводом в Музее Московских стрельцов. Мне нравится заводить новых знакомых и делиться с ними тем, что знаю.
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