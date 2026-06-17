Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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Царицыно: выбор императрицы

Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
У дворцового ансамбля Царицыно непростая судьба: первый вариант постройки был полностью снесен, на рубеже времен дворец оказался в запустении, а результат реставрации у многих вызвал протест.

На экскурсии вы услышите историю резиденции, полную загадок, разберетесь в особенностях неоготики и поймете, почему у этого дворца два архитектора.
4.9
43 отзыва
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы

Описание билета

Пейзажи парка

Мы прогуляемся по прекрасному парку, устроенному в лучших традициях английского стиля — дворцовые постройки и малые формы так удачно вписаны в ландшафт, что запечатлеть на фото хочется буквально каждый уголок. Вы узнаете об истории этой местности и каскада прудов, осмотрите храм во имя иконы «Живоносный источник» и услышите легенды парка.

Одна императрица и два архитектора

От резного убранства дворцов не отвести взгляда: я расскажу об отличительных чертах этого стиля, а еще помогу найти масонские символы в оформлении Виноградных ворот, Среднего дворца и Хлебного дома. Поговорим и о строительстве резиденции: ведь первоначально его архитектором был Василий Баженов, оформивший дворец в русском стиле. Но по непонятной причине Екатерина II велела отстранить архитектора и назначить вместо него Матвея Казакова. Вы услышите несколько версий, объясняющих выбор императрицы в пользу проекта Казакова — и сами решите, какая из них более вероятна.

Организационные детали

Обратите внимание: мы не посещаем главный дворец, все памятники осматриваем только снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 12 лет900 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Главного входа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3691 туриста
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
4
3
2
2
1
Ирина
Очень интересная экскурсия. Благодарю Юлию за предоставленную информацию,много познавательного и нового. Приятно ходить по местам,где когда-то проводили время высокопоставленные лица Российской империи,окунуться в тайны прошлого,увидеть шикарный парк с прудом. Однозначно рекомендую всем! Экскурсия удобна(в наушниках),Юлия внимательна ко всем присутствующим в группе и увлекательно рассказывает истории,связанные с владениями царей.
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О
Это уже вторая экскурсия с Юлией. Очень интересный и позитивный рассказчик. Время пролетело незаметно.
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Сергей
Красивая и очень интересная экскурсия, но ооочень большая группа, так нельзя делать, должны же быть какието ограничения.
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М
Прекрасная экскурсия в красивейшей усадьбе! Много интересных фактов, информация преподнесена с юмором и очень интересно.
Прекрасная экскурсия в красивейшей усадьбе! Много интересных фактов, информация преподнесена с юмором и очень интересно.
Прекрасная экскурсия в красивейшей усадьбе! Много интересных фактов, информация преподнесена с юмором и очень интересно.
Прекрасная экскурсия в красивейшей усадьбе! Много интересных фактов, информация преподнесена с юмором и очень интересно.
Прекрасная экскурсия в красивейшей усадьбе! Много интересных фактов, информация преподнесена с юмором и очень интересно.
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E
Чудесная экскурсия! Юлия - прекрасный рассказчик. Несмотря на то, что наша экскурсия была в неимоверно жаркий день, прогулка ни разу не показалась тяжёлой. Красота вокруг, личный интерес гида к тематике и умение заинтересовать слушателей сделали экскурсию наиприятнейшей!
Чудесная экскурсия! Юлия - прекрасный рассказчик. Несмотря на то, что наша экскурсия была в неимоверно жаркий
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Л
Экскурсия "Царицыно: выбор императрицы" и наш гид Юлия — это абсолютный восторг! Все было настолько интересно и увлекательно, что мы совершенно не обратили внимания на осенний дождь. Юлия — профессионал высочайшего уровня и прекрасный рассказчик. Спасибо за потрясающие эмоции и погружение в историю! Обязательно вернемся еще.
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