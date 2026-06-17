Юлия проводит ещё 4 экскурсии

У дворцового ансамбля Царицыно непростая судьба: первый вариант постройки был полностью снесен, на рубеже времен дворец оказался в запустении, а результат реставрации у многих вызвал протест. На экскурсии вы услышите историю резиденции, полную загадок, разберетесь в особенностях неоготики и поймете, почему у этого дворца два архитектора.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Пейзажи парка

Мы прогуляемся по прекрасному парку, устроенному в лучших традициях английского стиля — дворцовые постройки и малые формы так удачно вписаны в ландшафт, что запечатлеть на фото хочется буквально каждый уголок. Вы узнаете об истории этой местности и каскада прудов, осмотрите храм во имя иконы «Живоносный источник» и услышите легенды парка.

Одна императрица и два архитектора

От резного убранства дворцов не отвести взгляда: я расскажу об отличительных чертах этого стиля, а еще помогу найти масонские символы в оформлении Виноградных ворот, Среднего дворца и Хлебного дома. Поговорим и о строительстве резиденции: ведь первоначально его архитектором был Василий Баженов, оформивший дворец в русском стиле. Но по непонятной причине Екатерина II велела отстранить архитектора и назначить вместо него Матвея Казакова. Вы услышите несколько версий, объясняющих выбор императрицы в пользу проекта Казакова — и сами решите, какая из них более вероятна.

Организационные детали

Обратите внимание: мы не посещаем главный дворец, все памятники осматриваем только снаружи