Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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Царицыно: выбор императрицы

Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи

Юлия
Юлия – Гид из Москвы
У дворцового ансамбля Царицыно непростая судьба: первый вариант постройки был полностью снесен, на рубеже времен дворец оказался в запустении, а результат реставрации у многих вызвал протест.

На экскурсии 🧭 вы услышите историю 📖 резиденции, полную загадок, разберетесь в особенностях неоготики и поймете, почему у этого дворца два архитектора.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 650 ₽ за человека

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Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы

Что вас ожидает

Пейзажи парка
Мы прогуляемся по прекрасному парку, устроенному в лучших традициях английского стиля — дворцовые постройки и малые формы так удачно вписаны в ландшафт, что запечатлеть на фото хочется буквально каждый уголок. Вы узнаете об истории 📖 этой местности и каскада прудов, осмотрите храм во имя иконы «Живоносный источник» и услышите легенды парка.

Одна императрица и два архитектора
От резного убранства дворцов не отвести взгляда: я расскажу об отличительных чертах этого стиля, а еще помогу найти масонские символы в оформлении Виноградных ворот, Среднего дворца и Хлебного дома. Поговорим и о строительстве резиденции: ведь первоначально его архитектором был Василий Баженов, оформивший дворец в русском стиле. Но по непонятной причине Екатерина II велела отстранить архитектора и назначить вместо него Матвея Казакова. Вы услышите несколько версий, объясняющих выбор императрицы в пользу проекта Казакова — и сами решите, какая из них более вероятна.

Организационные детали

Обратите внимание: мы не посещаем главный дворец, все памятники осматриваем только снаружи

Начало и место завершения
🚩 у метро Царицыно
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы
Царицыно: выбор императрицы

Экскурсия проводится в субботу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Я родилась и выросла в Москве. И мне очень хочется рассказать о своем родном городе с любовью не только гостям столицы, но и его жителям. Я покажу главные достопримечательности Москвы во всей красе, расскажу об их истории, выдающихся деятелях и постараюсь сделать все, чтобы создать в ваших глазах приятный образ столицы.
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