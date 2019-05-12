2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Царские резиденции Коломенское и Царицыно

Познакомиться с историей легендарных московских парков

Оксана
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Оксана – ваш гид
На прогулке по таинственному Коломенскому и величественному Царицыну вы познакомитесь с жизнью загородных резиденций русских царей, откроете историю старинных памятников и узнаете о необычных природных явлениях, благодаря которым оба парка давно стали одними из любимых мест отдыха москвичей.
10500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Царские резиденции Коломенское и Царицыно

Что вас ожидает

Мир древности в Коломенском парке
Село Коломенское известно еще с 14 века, а первое упоминание о нём сохранилось в духовной грамоте Ивана Калиты. Издавна это место служило резиденцией московским князьям и царям. Здесь сохранились памятники русского зодчества 16-19 веков. Вы увидите знаменитый первый шатровый храм на Руси – церковь Вознесения, водовзводную башню 19 века, церковь Св. Георгия, ансамбль передних ворот Государева Двора и многое другое. Я расскажу вам о том, как и зачем появились эти усадьбы, и что их связывает. Вы узнаете о тайнах и необычных событиях Коломенского, об устройстве царского двора, о том, почему именно здесь появился царский дворец. Вы познакомитесь с удивительными творениями русских зодчих, деталями быта царского двора и, конечно, полюбуетесь великолепными пейзажами, которые привлекают многих путешественников и самих москвичей.

Необычная судьба Царицыно
Вы посетите пейзажный парк, полюбуетесь великолепными постройками дворцово-паркового ансамбля и узнаете о том, как был создан один из самых красивых парков Москвы. Я помогу вам проследить историю Царицыно с момента зарождения идеи его возведения, когда Екатерина II повелела построить загородную резиденцию, и до недавних времен, когда «долгострой» наконец был завершен. Вы узнаете об истории усадьбы, её владельцах и архитекторах, о трагической судьбе одного из зодчих и странных стечениях обстоятельств в непростой судьбе Царицыно.

Организационные детали

  • Поездки по Москве и между парками проводятся на легковом автомобиле (2-3 пассажира).
  • Парковки не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно на месте гиду.
  • Если вы захотите посетить дополнительные объекты на маршруте, то входные билеты (при необходимости) оплачиваются дополнительно за вас и за гида.
  • Я сотрудничаю с одним из московских фотографов и, по вашему желанию вашу прогулку могут дополнить профессиональные снимки.
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Царские резиденции Коломенское и Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2019
Отличная экскурсия, наша группа очень довольна, прекрасное знание истории, и очень хорошая подача материала с интересными курьезными случаями . Спасибо 😊
1 февраля 2019
Очень содержательный, познавательная и ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ! Пунктуальный и очень знающий гид! СПАСИБО!

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