2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир древности в Коломенском парке

Село Коломенское известно еще с 14 века, а первое упоминание о нём сохранилось в духовной грамоте Ивана Калиты. Издавна это место служило резиденцией московским князьям и царям. Здесь сохранились памятники русского зодчества 16-19 веков. Вы увидите знаменитый первый шатровый храм на Руси – церковь Вознесения, водовзводную башню 19 века, церковь Св. Георгия, ансамбль передних ворот Государева Двора и многое другое. Я расскажу вам о том, как и зачем появились эти усадьбы, и что их связывает. Вы узнаете о тайнах и необычных событиях Коломенского, об устройстве царского двора, о том, почему именно здесь появился царский дворец. Вы познакомитесь с удивительными творениями русских зодчих, деталями быта царского двора и, конечно, полюбуетесь великолепными пейзажами, которые привлекают многих путешественников и самих москвичей.

Необычная судьба Царицыно

Вы посетите пейзажный парк, полюбуетесь великолепными постройками дворцово-паркового ансамбля и узнаете о том, как был создан один из самых красивых парков Москвы. Я помогу вам проследить историю Царицыно с момента зарождения идеи его возведения, когда Екатерина II повелела построить загородную резиденцию, и до недавних времен, когда «долгострой» наконец был завершен. Вы узнаете об истории усадьбы, её владельцах и архитекторах, о трагической судьбе одного из зодчих и странных стечениях обстоятельств в непростой судьбе Царицыно.